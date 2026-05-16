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सीएम भजनलाल शर्मा ने इलेक्ट्रिक बस से किया सफर, दिया ग्रीन मोबिलिटी अपनाने का संदेश

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इलेक्ट्रॉनिक बस से सफर किया ( Photo Source- CMO )

जयपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन बचाओ के संदेश के बाद अब राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री सहित मंत्री इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के साथ सार्वजनिक वाहनों में सफर करना शुरू किया है. इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में पहल करते हुए मुख्यमंत्री आवास से बगरू के ठिकरिया तक इलेक्ट्रिक बस में यात्रा की. मुख्यमंत्री की इस पहल को प्रदेश में ग्रीन मोबिलिटी और सार्वजनिक परिवहन को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. ईंधन बचत का संदेश: मुख्यमंत्री ने इस दौरान प्रदेशवासियों को संदेश देते हुए कहा कि बदलते समय में इलेक्ट्रिक वाहनों और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग अत्यंत आवश्यक हो गया है. उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने से न केवल प्रदूषण में कमी आएगी, बल्कि ईंधन की बचत भी होगी और पर्यावरण संरक्षण को मजबूती मिलेगी. उन्होंने लोगों से अधिक से अधिक सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने की अपील की. सीएम भजनलाल ने अधिकारियों के साथ बस से किया सफर (Photo Source- CMO) इसे भी पढ़ें- काफिले से कट, ईवी से जुड़े: सीएम भजनलाल ने ईंधन बचत की राह पर बढ़ाया कदम