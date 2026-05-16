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सीएम भजनलाल शर्मा ने इलेक्ट्रिक बस से किया सफर, दिया ग्रीन मोबिलिटी अपनाने का संदेश

इंधन बचाने के संदेश को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इलेक्ट्रॉनिक बस से सफर किया.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इलेक्ट्रॉनिक बस से सफर किया
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इलेक्ट्रॉनिक बस से सफर किया (Photo Source- CMO)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 16, 2026 at 7:56 PM IST

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जयपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन बचाओ के संदेश के बाद अब राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री सहित मंत्री इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के साथ सार्वजनिक वाहनों में सफर करना शुरू किया है. इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में पहल करते हुए मुख्यमंत्री आवास से बगरू के ठिकरिया तक इलेक्ट्रिक बस में यात्रा की. मुख्यमंत्री की इस पहल को प्रदेश में ग्रीन मोबिलिटी और सार्वजनिक परिवहन को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

ईंधन बचत का संदेश: मुख्यमंत्री ने इस दौरान प्रदेशवासियों को संदेश देते हुए कहा कि बदलते समय में इलेक्ट्रिक वाहनों और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग अत्यंत आवश्यक हो गया है. उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने से न केवल प्रदूषण में कमी आएगी, बल्कि ईंधन की बचत भी होगी और पर्यावरण संरक्षण को मजबूती मिलेगी. उन्होंने लोगों से अधिक से अधिक सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने की अपील की.

सीएम भजनलाल ने अधिकारियों के साथ बस से किया सफर
सीएम भजनलाल ने अधिकारियों के साथ बस से किया सफर (Photo Source- CMO)

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मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार स्वच्छ, सुरक्षित और हरित परिवहन व्यवस्था विकसित करने के लिए लगातार कार्य कर रही है. प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं और सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है. उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में राजस्थान ग्रीन ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होगा.

प्रशासनिक अधिकारियों ने किया सफर: मुख्यमंत्री की इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी, पुलिस प्रशासन एवं प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे. अधिकारियों ने इलेक्ट्रिक परिवहन व्यवस्था और उससे होने वाले पर्यावरणीय लाभों को लेकर जानकारी साझा की. मुख्यमंत्री ने यात्रा के दौरान आमजन से संवाद भी किया और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग के महत्व पर जोर दिया.

सीएम भजनलाल ने इलेक्ट्रिक बस से किया सफर
CMR से निकलती हुई इलेक्ट्रिक बस (Photo Source- CMO)

प्रदेश में तेजी से बढ़ते प्रदूषण और ईंधन खपत के बीच मुख्यमंत्री की यह पहल आमजन के लिए एक सकारात्मक संदेश के रूप में देखी जा रही है. यदि लोग निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक और इलेक्ट्रिक परिवहन को अपनाते हैं तो इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ यातायात व्यवस्था में भी सुधार आएगा.

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