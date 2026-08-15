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लाल किले से पीएम मोदी का विकसित भारत का संदेश, युवाओं ने कहा- देश को नई दिशा देने वाला भाषण

कार्यक्रम में मौजूद सांची ने प्रधानमंत्री के संबोधन को युवाओं के लिए खास बताया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं की भूमिका को बेहद जरूरी बताया. लाल किले पर आयोजित कार्यक्रम में एनसीसी और एनएसएस के बड़ी संख्या में विद्यार्थी भी मौजूद थे. सांची ने बताया कि एनसीसी और एनएसएस के विद्यार्थियों ने कार्यक्रम के दौरान अलग-अलग जिम्मेदारियां संभालीं और व्यवस्थाओं में सहयोग किया. प्रधानमंत्री ने इन विद्यार्थियों के योगदान की सराहना की. उन्होंने बच्चों से अलग-अलग मिलकर उनका उत्साह भी बढ़ाया. सांची ने बताया कि प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों को देश के विकसित भारत के लक्ष्य से जोड़ते हुए उनके योगदान को जरूरी बताया.

लाल किले पर मौजूद नरेश ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी. इसके बाद उन्होंने देश के सामने विकसित भारत का लक्ष्य रखा. नरेश ने बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा कि यदि देश की युवा शक्ति एकजुट होकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देती है तो 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना पूरा किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का संदेश केवल सरकार की योजनाओं तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें आम लोगों और विशेष रूप से युवाओं की भागीदारी को जरूरी बताया गया. युवाओं को देश के भविष्य की ताकत बताते हुए उन्हें विकास की प्रक्रिया से जुड़ने का संदेश दिया गया.

नई दिल्ली: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में विकसित भारत के लक्ष्य और देश की युवा शक्ति की भूमिका पर खास जोर रहा. प्रधानमंत्री ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य दोहराया. लाल किले पर मौजूद लोगों ने प्रधानमंत्री के संबोधन को देश के भविष्य, युवाओं और राष्ट्र निर्माण से जोड़ने वाला बताया. कार्यक्रम में शामिल लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री ने युवाओं, महिलाओं, किसानों, शिक्षा, उद्योग, सुरक्षा और तकनीक समेत कई जरूरी विषयों पर देश के सामने अपनी बात रखी.

स्कूल से बच्चों को लेकर लाल किले पहुंचे विशेष कुमार टंडन ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में विकसित भारत के साथ देश की सुरक्षा पर भी बात की. उन्होंने 2047 तक भारत को पूर्ण रूप से विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य का जिक्र किया. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र की प्रगति का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने देश की तकनीकी क्षमता को मजबूत करने और आधुनिक क्षेत्रों में भारत की भूमिका बढ़ाने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि संबोधन में देश की सुरक्षा और तकनीकी आत्मनिर्भरता से जुड़े विषयों को भी प्रमुखता मिली.

किसान और महिलाओं के विकास का जिक्र

गुजरात से आए बालकृष्ण जीराला ने प्रधानमंत्री के संबोधन को युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए जरूरी बताया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इन वर्गों के विकास के लिए सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों और विभिन्न योजनाओं का जिक्र किया. बालकृष्ण ने बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के अलग-अलग क्षेत्रों में तेजी से काम हो रहा है और भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. उन्होंने प्रधानमंत्री के संबोधन को देश के चौतरफा विकास की तस्वीर सामने रखने वाला बताया.

देश की उपलब्धियों पर गर्व

कार्यक्रम में मौजूद विकास भाटिया ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश की उपलब्धियों और विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति के बारे में भी बात की. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और उनके द्वारा बताए गए विकास कार्यों को सुनकर गर्व महसूस हुआ. विकास भाटिया ने शिक्षा और उद्योग समेत कई क्षेत्रों में हो रही प्रगति का जिक्र करते हुए कहा कि देश लगातार आगे बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की ओर से युवाओं और आने वाली पीढ़ी के लिए रखी गई योजनाओं और लक्ष्यों से उन्हें सकारात्मक संदेश मिला.

युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने का संदेश

लाल किले पर प्रधानमंत्री का संबोधन सुनने पहुंचे लोगों की प्रतिक्रिया में सबसे अधिक चर्चा युवाओं की भूमिका और 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर रही. लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री ने युवाओं को केवल रोजगार और शिक्षा तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्हें राष्ट्र निर्माण की बड़ी जिम्मेदारी से जोड़ने का प्रयास किया. कार्यक्रम में एनसीसी और एनएसएस के विद्यार्थियों की भागीदारी और प्रधानमंत्री की ओर से उनकी सराहना को भी लोगों ने जरूरी बताया. लोगों का कहना था कि युवाओं में देश के प्रति जिम्मेदारी और भागीदारी की भावना मजबूत करने के लिए ऐसे संदेश जरूरी हैं.

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