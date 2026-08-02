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'पीएम मोदी का नशा मुक्ति अभियान समाज में सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएगा', सिरसा में बोले पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल

समाज में सकारात्मक परिवर्तन आएगा: आनंद सरोवर में रविवार का दिन समाज को नई दिशा देने वाले संकल्प का गवाह बना. कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइव संबोधन रहा जिसे बड़ी एलईडी स्क्रीन के माध्यम से उपस्थित लोगों ने देखा और सुना. ओडिशा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे. उन्होंने कहा कि "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया यह अभियान समाज में निश्चित रूप से सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएगा." उन्होंने युवाओं से योग ध्यान और आध्यात्मिक जीवन शैली अपनाने की अपील करते हुए कहा कि "जब युवा अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएंगे तो नशे जैसी बुराइयों के लिए समाज में कोई स्थान नहीं बचेगा. ब्रह्माकुमारी संस्था लंबे समय से आध्यात्मिक जागरूकता और सामाजिक सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रही है और नशा मुक्ति अभियान भी उसी दिशा में एक बड़ा कदम है."

सिरसाः हरियाणा के सिरसा स्थित ब्रह्माकुमारी आनंद सरोवर में रविवार को नशा मुक्ति के राष्ट्रीय महाअभियान का भव्य शुभारंभ किया गया. मौके पर देशभर के दस हजार से अधिक भिन्न-भिन्न सेवा स्थानों के सहभागी एक साथ जुड़े. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को लाइव संबोधित करते हुए नशे से दूर रहने का संदेश दिया. कार्यक्रम में ओडिशा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल चौधरी, देवीलाल विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर विजय कुमार, जिला शिक्षा अधिकारी सुभाष फुटेला सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे.

कार्यक्रम में चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर विजय कुमार ने भी युवाओं को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि "किसी भी राष्ट्र का भविष्य उसके युवा तय करते हैं और यदि युवा नशे से दूर रहकर शिक्षा शोध खेल और नवाचार की दिशा में आगे बढ़ेंगे तो देश नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा." उन्होंने विद्यार्थियों से अपील की कि "वे अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करें और किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहकर अपने परिवार और समाज का नाम रोशन करें."

नशे के दुष्प्रभावों के बारे में लगातार जागरूक करना जरूरीः उन्होंने शिक्षकों और अभिभावकों से भी युवाओं का मार्गदर्शन करने की अपील की. उन्होंने शिक्षा संस्थानों की भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि विद्यालय और महाविद्यालय केवल शिक्षा देने के केंद्र नहीं हैं बल्कि विद्यार्थियों में अच्छे संस्कार विकसित करने का माध्यम भी हैं. उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में लगातार जागरूक करना समय की आवश्यकता है.

नशा से दूर रहने का संकल्पः कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सभी लोगों ने नशे से दूर रहने और दूसरों को भी नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करने की सामूहिक शपथ ली. पूरे सभागार में नशा मुक्त भारत के संकल्प की गूंज सुनाई दी. युवाओं ने हाथ उठाकर यह वचन दिया कि वे किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहेंगे और अपने मित्रों व परिवार को भी इसके प्रति जागरूक करेंगे.

अभियान जनजागरण का व्यापक आंदोलन है: बहन सुखपाल कौर ने बताया कि "यह अभियान केवल एक दिन का कार्यक्रम नहीं बल्कि जनजागरण का व्यापक आंदोलन है. आने वाले समय में देशभर में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम संगोष्ठियां रैलियां और संवाद आयोजित किए जाएंगे ताकि अधिक से अधिक लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जा सके."

युवाओं को सही दिशा देना जरूरीः कार्यक्रम के दौरान आध्यात्मिक वातावरण अनुशासित आयोजन और सामाजिक सरोकारों की झलक स्पष्ट रूप से देखने को मिली. वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि नशा मुक्त भारत का सपना तभी साकार होगा जब समाज का प्रत्येक वर्ग इस अभियान का हिस्सा बनेगा. युवाओं को सही दिशा देने में परिवार शिक्षक सामाजिक संस्थाएं और आध्यात्मिक संगठन सभी की समान भागीदारी आवश्यक है.