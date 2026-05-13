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विदेश यात्रा पर PM की सलाह के बाद टूरिज्म इंडस्ट्री में बढ़ी बेचैनी, पर्यटकों की मिली-जुली राय, ट्रैवल एजेंट्स बोले- "असर दिखना शुरू",

"बयान के पीछे जरूर कोई बड़ी वजह होगी" : रोहतक से आए सिल्क राम ने PM की अपील पर कहा कि, "वे प्रधानमंत्री के बयान से पूरी तरह वाकिफ नहीं हैं, लेकिन इसके पीछे कोई बड़ी वजह जरूर हो सकती है. प्रधानमंत्री को आखिर इस तरह का बयान देना पड़ा, इसके पीछे कई बड़ी वजहें भी हो सकती हैं. अगर सरकार चाहे तो भारतवासियों को पूरा सच बता सकती है और हर भारतीय देश के साथ खड़ा होगा."

"भारत के पर्यटन स्थलों को होगा फायदा": गुजरात से आई तस्नीमा ने प्रधानमंत्री के बयान को घरेलू पर्यटन के लिए सकारात्मक बताया. उन्होंने कहा कि, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिया गया बयान भारत के पर्यटन स्थलों के लिए फायदेमंद हो सकता है. हम अपने बच्चों को भी भारत घूमने के लिए जरूर कहेंगे. पंजाब आकर हमें बहुत अच्छा लगा और अब हम अपने परिवारों को भी यहां आने के लिए प्रेरित करेंगे."

“विदेश घूमना अब लाइफस्टाइल का हिस्सा": चंडीगढ़ घूमने आए गुजरात के पर्यटकों ने प्रधानमंत्री की अपील पर कहा कि, "हम गुजरात से कश्मीर घूमने आए थे और उसके बाद पंजाब घूमकर वापस जा रहे हैं. प्रधानमंत्री के इस बयान से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. हमारा अंतरराष्ट्रीय टूर पहले से प्लान है. विदेश घूमना अब लोगों की लाइफस्टाइल और प्लानिंग का हिस्सा बन चुका है. सिर्फ अपील के आधार पर लोग ट्रिप कैंसिल करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है."

चंडीगढ़: चंडीगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस अपील को लेकर चर्चाओं का दौर तेज हो गया है, जिसमें लोगों से फिलहाल विदेश यात्राओं को लेकर सोच-समझकर फैसला लेने की बात कही गई है. इस बयान के बाद ट्रैवल इंडस्ट्री, पर्यटकों और आम लोगों के बीच अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं. कोई इसे देशहित से जोड़कर देख रहा है तो कोई इसे लोगों की निजी लाइफस्टाइल और योजनाओं से जोड़ रहा है.

PM की सलाह के बाद टूरिज्म इंडस्ट्री (ETV Bharat)

"घरेलू पर्यटन को मिल सकता है बढ़ावा": गुरुग्राम से चंडीगढ़ घूमने आई सरोज ने प्रधानमंत्री की बात को सही ठहराया. उन्होंने कहा कि, "मैं अभी शिमला घूमकर आई हूं और हमने बहुत अच्छे दिन बिताए. हमारे बच्चों की इच्छा थी कि हम इंटरनेशनल टूर पर जाएं, लेकिन हम भारत में घूमना ज्यादा पसंद करते हैं. प्रधानमंत्री ने जो बात कही है, वह शायद देश की मौजूदा स्थिति और आर्थिक हालात को ध्यान में रखकर कही होगी. अगर लोग कुछ समय तक घरेलू पर्यटन को बढ़ावा दें, तो इससे देश के अंदर टूरिज्म और स्थानीय कारोबार को फायदा हो सकता है."

ट्रैवल एजेंसियों पर दिखने लगा असर: वहीं, चंडीगढ़ सेक्टर-32 स्थित ग्लोबल बी ट्रैवल एजेंसी के मालिक अमित मंगल ने कहा कि, "प्रधानमंत्री के बयान का असर बाजार में तुरंत दिखाई देने लगा है. पहले ही वीजा, टिकट और डॉलर रेट की वजह से लोग सोच-समझकर ट्रैवल कर रहे हैं. अब इस तरह के बयान आने के बाद कई ग्राहक फोन करके पूछ रहे हैं कि अभी विदेश जाना सही रहेगा या नहीं."

"भारत में डेस्टिनेशन वेडिंग विदेश से महंगी": अमित मंगल ने भारतीय पर्यटन स्थलों की बढ़ती कीमतों पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि, "अगर विदेश यात्राएं कम होती हैं तो भारत के होटल और टूरिस्ट प्लेस अपने दाम बढ़ा सकते हैं. सबसे पहले एयरलाइंस रेट बढ़ाएंगी. आज राजस्थान के जोधपुर में डेस्टिनेशन वेडिंग का खर्च कई विदेशों के फाइव स्टार होटल से भी ज्यादा पड़ता है. यही वजह है कि लोग शादी और घूमने के लिए विदेश चुनते हैं."

"कई लोगों ने विदेश यात्रा टालनी शुरू की": सेक्टर-32 की ट्रैवल पार्टनर एजेंसी के मालिक ओमकार वर्मा ने कहा कि, " PM की अपील का असर धीरे-धीरे दिखना शुरू हो गया है. आज ही एक व्यक्ति ने अपनी विदेश यात्रा कैंसिल की है. अभी यह बताना जल्दबाजी होगी कि कुल कितने लोग अपने टूर रद्द करवा चुके हैं, लेकिन असर शुरू हो गया है.केवल प्रधानमंत्री का बयान ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय हालात भी लोगों के फैसलों को प्रभावित कर रहे हैं. मिडिल ईस्ट में चल रही गड़बड़ी के चलते बड़ी संख्या में लोगों ने दुबई के टूर कैंसिल किए हैं. इंडोनेशिया, थाईलैंड और अन्य नजदीकी देशों के पैकेज भी महंगे हो चुके हैं. पहले जो टिकट सस्ती मिलती थीं, अब उनकी कीमत लगभग दोगुनी हो गई है."

फिलहाल ट्रैवल इंडस्ट्री इस बात का इंतजार कर रही है कि आने वाले दिनों में लोगों की ट्रैवल आदतों पर इस अपील का कितना असर पड़ता है. हालांकि मिडिल क्लास परिवारों की लंबे समय से बनी विदेश यात्रा की योजनाओं को देखते हुए विशेषज्ञ मानते हैं कि इसका असर सीमित भी रह सकता है. लेकिन इतना तय है कि प्रधानमंत्री के बयान ने घरेलू पर्यटन बनाम विदेश यात्रा की बहस को फिर से चर्चा में ला दिया है.

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