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PM मोदी की अपील के बाद चंडीगढ़ सर्राफा बाजार में हलचल, ग्राहकों ने सोना खरीदने पर लगाया ब्रेक

चंडीगढ़ सर्राफा बाजार में हलचल ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: चंडीगढ़ के सर्राफा बाजार में इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान को लेकर चर्चा तेज हो गई है, जिसमें उन्होंने लोगों से एक साल तक शादी-ब्याह में सोना खरीदने से बचने की अपील की थी. प्रधानमंत्री ने हैदराबाद दौरे के दौरान कहा था कि देश के मुश्किल समय में जिम्मेदारी से जीना भी देशभक्ति का हिस्सा है और लोगों को जरूरत के हिसाब से खर्च करना चाहिए. इस बयान के बाद बाजार में ग्राहकों और कारोबारियों के बीच असमंजस की स्थिति बन गई है. दुकानदार बोले- "ग्राहक खरीदारी टाल रहे": इस बारे में चंडीगढ़ ज्वेलरी शॉप जे जे निक्कमाल के मालिक नीरज जैन ने कहा कि, "प्रधानमंत्री के बयान के बाद लोग सोना खरीदने से पहले ज्यादा सोचने लगे हैं. ग्राहक अब पूछ रहे हैं कि फिलहाल खरीदारी करना सही रहेगा या नहीं. PM ने जो कहा होगा, वह देश की आर्थिक स्थिति को देखकर कहा होगा. लेकिन इस बयान से लोगों में डर और अनिश्चितता का माहौल जरूर बना है." PM मोदी की अपील के बाद चंडीगढ़ सर्राफा बाजार में हलचल (ETV Bharat)