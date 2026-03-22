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'गुजरात की प्रगति में बिहारियों का योगदान..' बिहार दिवस पर PM मोदी ने CM नीतीश कुमार को लिखा पत्र

114 साल का बिहार: 22 मार्च 1912 को बिहार को बंगाल प्रेसीडेंसी से अलग कर एक स्वतंत्र प्रांत का दर्जा दिया गया था. बिहार 114वां स्थापना दिवस मना रहा है. इस मौके पर सरकार की ओर से भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. पटना के गांधी मैदान में मुख्य समारोह होगा. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शाम 5:00 बजे इसका उद्घाटन करेंगे. सरकार ने ‘उन्नत बिहार, उज्ज्वल बिहार’ थीम पर इस बार कार्यक्रम का आयोजन किया है. 22 से 24 मार्च तक चलने वाले तीन दिवसीय महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी धूम रहेगी. कृष्ण मेमोरियल हॉल और रविंद्र भवन में भी कार्यक्रम होगा.

पीएम मोदी को धन्यवाद दिया: नीतीश कुमार ने कहा कि यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि आपने बिहार की समृद्ध विरासत, संस्कृति और प्रगति के प्रयासों की सराहना की है. ​हम राज्य के सर्वांगीण विकास, सामाजिक न्याय, सुशासन और आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए निरंतर प्रतिबद्ध हैं. केन्द्र सरकार का पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है. ​आपके मार्गदर्शन एवं सहयोग से बिहार के कर्मठ एवं प्रतिभाशाली लोग निश्चित रूप से राज्य और देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे.

पटना: बिहार दिवस 2026 के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तीन पन्नों का पत्र लिखा है. प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री और बिहार के लोगों को बधाई दी. उन्होंने कहा कि गुजरात की प्रगति में बिहारियों का अहम योगदान है. पीएम ने कहा कि बिहार के समृद्ध इतिहास, बिहार के सामर्थ्य और बिहार की परंपराओं का उत्सव मनाने का दिन है. भारत की सशक्त पहचान में बिहार के योगदान की भी चर्चा की है. मुख्यमंत्री के कामकाज की भी तारीफ की. इसपर सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी का धन्यवाद किया.

तीन दिनों तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम: तीन दिनों तक चलने वाली सांस्कृतिक कार्यक्रमों में देश के प्रसिद्ध कलाकार अपनी प्रस्तुतियों से माहौल को संगीतमय बनाएंगे. 22 मार्च को सोना मोहपात्रा अपनी फ्यूज़न शैली से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करेंगी, 23 मार्च को लोकप्रिय गायक शान अपनी मधुर आवाज़ से समां बांधेंगे, जबकि 24 मार्च को पापोन समापन समारोह को यादगार बनाएंगे. श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में पंडित जगत नारायण पाठक ध्रुपद गायन प्रस्तुत करेंगे, वहीं दरभंगा घराना के मलिक ब्रदर्स और डुमरांव घराना के पंडित रामजी मिश्रा अपनी विशिष्ट प्रस्तुतियों से शास्त्रीय संगीत की गरिमा को जीवंत करेंगे. अंतिम दिन ग़ज़ल और मुशायरा सत्र का आयोजन भी किया जाएगा, जिसका संयोजन अलोक राज करेंगे.

अपर मुख्य सचिव भरतनाट्यम करेंगी: भिखारी ठाकुर के प्रसिद्ध लोकनाटक ‘गबर घी चोर’ का मंचन बिहार की लोक परंपरा को दिखायेगा. इसके साथ ही ‘बुद्धचरित’ नृत्य-नाटिका कभी मंचन होगा. योजना विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव डॉ. एन. विजयलक्ष्मी भरतनाट्यम की प्रस्तुति भी देंगी. इसके साथ रमिंदर खुराना और प्राची पल्लवी साहू का समकालीन एवं ओडिसी नृत्य, तथा चंदन तिवारी का लोक संगीत कार्यक्रम दर्शकों को आकर्षित करेगा. डॉ. पाशा का ‘Miracle on Wheels’ शो भी एक अनूठा आकर्षण रहेगा.

बिहार दिवस पर कार्यक्रम (ETV Bharat)

सुरेंद्र शर्मा का हास्य कवि सम्मेलन: हास्य और व्यंग्य के प्रेमियों के लिए 23 मार्च को सुरेंद्र शर्मा के नेतृत्व में हास्य कवि सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जो दर्शकों को हंसी और विचार का अनूठा अनुभव देगा. इसके अलावा गांधी मैदान परिसर में व्यंजन मेला, पुस्तक मेला, शिक्षा पवेलियन और विकास प्रदर्शनी जैसे कई आकर्षक मंडप लगाए जाएंगे. यहां बिहार के पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद, साहित्यिक पुस्तकों का संग्रह, शैक्षणिक नवाचार और राज्य की विकास यात्रा का प्रदर्शन एक ही स्थान पर देखने को मिलेगा. लेज़र लाइट शो के माध्यम से सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विषयों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जाएगा. जबकि 24 मार्च को पापोन समापन समारोह को यादगार बनाएंगे.

विभिन्न थीम पर तैयार हुए पवेलियन: इसके अलावा गांधी मैदान में विभिन्न थीम आधारित पवेलियन भी तैयार किए जा रहे हैं. सांस्कृतिक पवेलियन में रोजाना नुक्कड़ नाटक और स्थानीय कलाकारों की प्रस्तुतियां होंगी. शिक्षा पवेलियन में छात्रों और शिक्षकों द्वारा शैक्षणिक प्रदर्शन किए जाएंगे, जबकि पुस्तक मेला और व्यंजन मेला भी लोगों के आकर्षण का केंद्र होंगे. यहां बिहार के पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद लेने के साथ-साथ साहित्य और ज्ञान की दुनिया से भी जुड़ने का अवसर मिलेगा. लेज़र लाइट शो के माध्यम से बिहार के इतिहास और संस्कृति को आधुनिक तकनीक के जरिए प्रस्तुत किया जाएगा.

बिहार दिवस पर कार्यक्रम (ETV Bharat)

नागरिकों से बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील: पटना डीएम डॉ. त्यागराजन एस.एम ने कहा कि बिहार दिवस केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि राज्य की गौरवशाली परंपरा, संस्कृति और विकास यात्रा का प्रतीक है. उन्होंने राज्य के सभी नागरिकों, छात्रों, कलाकारों और संस्कृति प्रेमियों से इस आयोजन में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की, ताकि इस पर्व को ऐतिहासिक और यादगार बनाया जा सके.

"बिहार दिवस 2026 के इस भव्य आयोजन से न सिर्फ राज्य की सांस्कृतिक पहचान को मजबूती मिलेगी, बल्कि बिहार की बदलती छवि और नई संभावनाओं का संदेश भी देश-दुनिया तक पहुंचेगा." -डॉ. त्यागराजन एस.एम, पटना डीएम

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