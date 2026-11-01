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काशी में 'संस्कृति संसद 2026' का शंखनाद; पीएम मोदी ने संत समाज को भेजा शुभकामना संदेश

अध्यात्म और ज्ञान की पावन नगरी देगी चिंतन को नई दिशा ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: धर्म नगरी काशी में तीन से 5 नवंबर तक संस्कृति संसद का आयोजन किया गया है. जिसमें देश के अलग-अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में संत शामिल होंगे. जहां पर भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ नई पीढ़ी को साथ लेकर के मंथन किया जाएगा. इसमें लाखों की संख्या में लोग भाग लेंगे. बड़ी बात यह है कि काशी में आयोजित संस्कृति संसद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्साहित हैं

पीएम मोदी ने संत समाज को भेजा शुभकामना संदेश (Photo Credit: ETV Bharat) पीएम का शुभकामना संदेश: प्रधानमंत्री ने अपना शुभकामना संदेश भी भेजा है. पीएम मोदी ने एक पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने काशी में आयोजित होने वाले संस्कृति संसद को लेकर के भारतीय संत समाज गंगा महासभा और अखाड़ा परिषद को शुभकामनाएं दी है. उन्होंने कहा है कि काशी में इस तरीके का विमर्श बेहद सार्थक है.

काशी में 3 नवंबर से 'संस्कृति संसद (Photo Credit: ETV Bharat)



संदेश में क्या है?: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश में लिखा है कि काशी में सांस्कृतिक सांसद 2026 का आयोजन प्रसन्नता का विषय है. इस अवसर पर गंगा महासभा, इस आयोजन से जुड़े सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं. काशी युगों से ही भारत के आध्यात्मिक चेतना और ज्ञान परंपरा का प्रमुख केंद्र रही है. यह बाबा विश्वनाथ की पावन नगरी है. भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश की भूमि सारनाथ भी यही है. जैन तीर्थंकरों की जन्मस्थली होने के साथ ही आदि शंकराचार्य की ज्ञान साधना में भी काशी का विशेष स्थान रहा है. विभिन्न मतों और विचारों से समृद्ध काशी ने सदैव शास्त्रार्थ संवाद और चिंतन को नई दिशा दी है.



आध्यात्मिक चेतना की भूमि काशी में संतों का महासमागम (Photo Credit: ETV Bharat)