कल उत्तराखंड आएंगे पीएम मोदी, ₹8000 करोड़ की देंगे सौगात, कई योजानाओं का करेंगे शिलान्यास
पीएम नरेंद्र मोदी 9 नवंबर यानि कल उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर आयोजित रजत जयंती समारोह में शिरकत करेंगे.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 8, 2025 at 1:23 PM IST
देहरादून: रजत जयंती के मुख्य कार्यक्रम में शिरकत करने आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 नवंबर को उत्तराखंड वासियों को कई बड़ी सौगात देंगे. यह सौगात न केवल स्थानीय लोगों के लिए होगी बल्कि यहां आने वाले भक्तों के लिए भी होगी. नौ दिनों से चल रहे उत्तराखंड में राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम की रौनक प्रदेशभर में देखने के लिए मिल रही है. कल सबसे बड़ा कार्यक्रम राजधानी देहरादून के फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर के मैदान में आयोजित होगा. जिसमें पीएम मोदी शिरकत करेंगे.
फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर के मैदान में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 11:00 बजे पहुंचेंगे. रजत जयंती के मुख्य कार्यक्रम में आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 8000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण करेंगे. इसमें सबसे बड़ी दो योजना जिसमें केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट और जमरानी बांध परियोजना है. दोनों ही योजनाएं गढ़वाल और कुमाऊं की तस्वीर बदलकर रख देंगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऊर्जा विभाग से संबंधित पर्यटन विभाग और पीडब्ल्यूडी से संबंधित कई योजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे.
9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती समारोह के अवसर पर प्रस्तावित आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के कार्यक्रम को लेकर एफआरआई, देहरादून स्थित मुख्य आयोजन स्थल का स्थलीय निरीक्षण कर तैयारियों का जायज़ा लिया।— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) November 7, 2025
इस दौरान अधिकारियों को सभी व्यवस्थाओं को समयबद्धता के… pic.twitter.com/5iUpi0tvMP
कार्यक्रम की भव्यता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिस स्थल पर यह कार्यक्रम होगा, वहां टेंट लगाने का कार्य बीते 9 दिनों से चल रहा है. राज्य सरकार को यह उम्मीद है कि कल होने वाले कार्यक्रम में 70,000 से अधिक लोग सीधे तौर पर प्रधानमंत्री को सुनने के लिए पहुंचेंगे. प्रधानमंत्री यहां पर कुछ लाभार्थियों से भी मुलाकात कर सकते हैं. राज्य में चल रही योजनाओं का सीधा असर लाभार्थियों को कैसे मिल रहा है, इसकी जानकारी भी पीएम मोदी लेंगे. कार्यक्रम स्थल पर एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है.
जिसमें उत्तराखंड की 25 सालों की यात्रा उत्तराखंड में चल रहे तमाम प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है. बताया जा रहा है कि लगभग 2 घंटे से अधिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी देहरादून में रहेंगे. कार्यक्रम में सभी पूर्व मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, बुद्धिजीवी वर्ग और अन्य फील्ड से जुड़े लोगों को भी आमंत्रित किया गया है. सीएम धामी ने कहा है कि राज्य पीएम मोदी को सुनने के लिए बेहद उत्साहित रहता है. लोगों में 9 नवंबर को होने वाले भव्य कार्यक्रम को लेकर भी बेहद उत्साह है. कल राज्य के लिए महत्वपूर्ण दिन है, जब पीएम कई सौगात राज्य को सौंपेंगे, हमने सभी तैयारी को अंतिम रूप दे दिया है.
