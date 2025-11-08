ETV Bharat / state

कल उत्तराखंड आएंगे पीएम मोदी, ₹8000 करोड़ की देंगे सौगात, कई योजानाओं का करेंगे शिलान्यास

पीएम नरेंद्र मोदी 9 नवंबर यानि कल उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर आयोजित रजत जयंती समारोह में शिरकत करेंगे.

Uttarakhand Silver Jubilee
पीएम मोदी रजत जयंती कार्यक्रम में करेंगे शिरकत ((फोटो सोर्स: @pushkardhami))
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 8, 2025 at 1:23 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: रजत जयंती के मुख्य कार्यक्रम में शिरकत करने आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 नवंबर को उत्तराखंड वासियों को कई बड़ी सौगात देंगे. यह सौगात न केवल स्थानीय लोगों के लिए होगी बल्कि यहां आने वाले भक्तों के लिए भी होगी. नौ दिनों से चल रहे उत्तराखंड में राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम की रौनक प्रदेशभर में देखने के लिए मिल रही है. कल सबसे बड़ा कार्यक्रम राजधानी देहरादून के फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर के मैदान में आयोजित होगा. जिसमें पीएम मोदी शिरकत करेंगे.

फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर के मैदान में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 11:00 बजे पहुंचेंगे. रजत जयंती के मुख्य कार्यक्रम में आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 8000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण करेंगे. इसमें सबसे बड़ी दो योजना जिसमें केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट और जमरानी बांध परियोजना है. दोनों ही योजनाएं गढ़वाल और कुमाऊं की तस्वीर बदलकर रख देंगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऊर्जा विभाग से संबंधित पर्यटन विभाग और पीडब्ल्यूडी से संबंधित कई योजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे.

कार्यक्रम की भव्यता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिस स्थल पर यह कार्यक्रम होगा, वहां टेंट लगाने का कार्य बीते 9 दिनों से चल रहा है. राज्य सरकार को यह उम्मीद है कि कल होने वाले कार्यक्रम में 70,000 से अधिक लोग सीधे तौर पर प्रधानमंत्री को सुनने के लिए पहुंचेंगे. प्रधानमंत्री यहां पर कुछ लाभार्थियों से भी मुलाकात कर सकते हैं. राज्य में चल रही योजनाओं का सीधा असर लाभार्थियों को कैसे मिल रहा है, इसकी जानकारी भी पीएम मोदी लेंगे. कार्यक्रम स्थल पर एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है.

जिसमें उत्तराखंड की 25 सालों की यात्रा उत्तराखंड में चल रहे तमाम प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है. बताया जा रहा है कि लगभग 2 घंटे से अधिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी देहरादून में रहेंगे. कार्यक्रम में सभी पूर्व मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, बुद्धिजीवी वर्ग और अन्य फील्ड से जुड़े लोगों को भी आमंत्रित किया गया है. सीएम धामी ने कहा है कि राज्य पीएम मोदी को सुनने के लिए बेहद उत्साहित रहता है. लोगों में 9 नवंबर को होने वाले भव्य कार्यक्रम को लेकर भी बेहद उत्साह है. कल राज्य के लिए महत्वपूर्ण दिन है, जब पीएम कई सौगात राज्य को सौंपेंगे, हमने सभी तैयारी को अंतिम रूप दे दिया है.

पढे़ं-

TAGGED:

UTTARAKHAND SILVER JUBILEE
UTTARAKHAND FOUNDATION DAY
PM MODI UTTARAKHAND TOUR
उत्तराखंड स्थापना दिवस
UTTARAKHAND FOUNDATION DAY 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उत्तराखंड में 90 फीसदी स्कूल 'मुखिया' विहीन! फोर्थ क्लास से प्रिंसिपल तक के काम शिक्षकों के हवाले

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.