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पीएम मोदी 29 अप्रैल को करेंगे गंगा एक्सप्रेस-वे का लोकार्पण, मेरठ से प्रयागराज का सफर 6-7 घंटे में होगा पूरा

गंगा एक्सप्रेस-वे भारत का दूसरा सबसे लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे होगा, जो मेरठ के बिजौली गांव से प्रयागराज के जुदापुर दांडू गांव तक जाएगा.

पीएम मोदी 29 अप्रैल को करेंगे लोकार्पण.
पीएम मोदी 29 अप्रैल को करेंगे लोकार्पण. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 18, 2026 at 11:05 PM IST

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लखनऊ : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेस-वे का उद्घाटन करने जा रहे हैं. यह भारत का दूसरा सबसे लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे होगा, जो मेरठ के बिजौली गांव से प्रयागराज के जुदापुर दांडू गांव तक जाएगा. इसके शुरू होने के बाद मेरठ से प्रयागराज की यात्रा 12-13 घंटे से घटकर सिर्फ 6-7 घंटे रह जाएगी.

राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि वर्ष 2019 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इसे शुरू किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 दिसंबर 2021 को शाहजहांपुर में इसकी आधारशिला रखी थी. निर्माण अप्रैल 2022 से तेजी से चला और अब यह लगभग पूरा हो चुका है. कुल लागत लगभग 36,230 करोड़ रुपये है, जो पूरी तरह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्त पोषित है.

यह एक्सप्रेस-वे गंगा नदी के किनारे-किनारे बनाया गया है. यह 6 लेन का है, जिसे भविष्य में 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है. पूरी परियोजना DBFOT (डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट और ट्रांसफर) मॉडल पर आधारित है. यह उत्तर प्रदेश के 12 जिलों मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़, कासगंज, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, फतेहपुर और प्रयागराज से होकर गुजरेगी. लगभग 518 गांवों को इसका फायदा मिलेगा.

निर्माण कार्य और कंपनियों की भूमिका : परियोजना को कई पैकेज में बांटा गया है. अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड ने सबसे बड़ा हिस्सा संभाला है. उन्होंने बदायूं से प्रयागराज तक करीब 464 किलोमीटर (लगभग 80%) का काम किया है.

तीन प्रमुख खंड इस प्रकार हैं:

  • बदायूं से हरदोई – 151.7 किमी
  • हरदोई से उन्नाव – 155.7 किमी
  • उन्नाव से प्रयागराज – 157 किमी (लगभग)

बाकी हिस्से IRB Infrastructure Developers Limited ने पूरा किया. निर्माण के दौरान कई विश्व रिकॉर्ड भी बने, जैसे 24 घंटे में 34 लेन किलोमीटर सड़क बिछाना और क्रैश बैरियर लगाना. रंबल स्ट्रिप्स, कैमरे, स्ट्रीट लाइट और सर्विस रोड जैसी आधुनिक सुविधाएं भी लगाई गई हैं.

यह एक्सप्रेस-वे सिर्फ यात्रा का समय कम नहीं करेगा, बल्कि उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास को नई गति देगा. पश्चिमी और पूर्वी यूपी के बीच बेहतर कनेक्टिविटी से लॉजिस्टिक्स आसान होंगे, कृषि उत्पादों का तेज परिवहन होगा, नए उद्योग लगेंगे और रोजगार बढ़ेगा. खासकर हरदोई, उन्नाव और प्रयागराज जैसे इलाकों में आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी.

सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया है. हाई स्पीड एक्सीडेंट कम करने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं. भविष्य में इसे हरिद्वार तक बढ़ाने की भी योजना है, जिससे कुल लंबाई 999 किलोमीटर हो जाएगी.

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