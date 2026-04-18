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पीएम मोदी 29 अप्रैल को करेंगे गंगा एक्सप्रेस-वे का लोकार्पण, मेरठ से प्रयागराज का सफर 6-7 घंटे में होगा पूरा

लखनऊ : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेस-वे का उद्घाटन करने जा रहे हैं. यह भारत का दूसरा सबसे लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे होगा, जो मेरठ के बिजौली गांव से प्रयागराज के जुदापुर दांडू गांव तक जाएगा. इसके शुरू होने के बाद मेरठ से प्रयागराज की यात्रा 12-13 घंटे से घटकर सिर्फ 6-7 घंटे रह जाएगी.

राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि वर्ष 2019 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इसे शुरू किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 दिसंबर 2021 को शाहजहांपुर में इसकी आधारशिला रखी थी. निर्माण अप्रैल 2022 से तेजी से चला और अब यह लगभग पूरा हो चुका है. कुल लागत लगभग 36,230 करोड़ रुपये है, जो पूरी तरह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्त पोषित है.

यह एक्सप्रेस-वे गंगा नदी के किनारे-किनारे बनाया गया है. यह 6 लेन का है, जिसे भविष्य में 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है. पूरी परियोजना DBFOT (डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट और ट्रांसफर) मॉडल पर आधारित है. यह उत्तर प्रदेश के 12 जिलों मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़, कासगंज, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, फतेहपुर और प्रयागराज से होकर गुजरेगी. लगभग 518 गांवों को इसका फायदा मिलेगा.

निर्माण कार्य और कंपनियों की भूमिका : परियोजना को कई पैकेज में बांटा गया है. अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड ने सबसे बड़ा हिस्सा संभाला है. उन्होंने बदायूं से प्रयागराज तक करीब 464 किलोमीटर (लगभग 80%) का काम किया है.

तीन प्रमुख खंड इस प्रकार हैं: