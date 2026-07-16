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17 जुलाई को PM मोदी करेंगे अंब अंदौरा स्टेशन का लोकार्पण, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत हुआ पुनर्विकसित

अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत अंब अंदौरा स्टेशन पर यात्री सुविधाओं का विस्तार, स्वच्छता, पार्किंग और अन्य आधारभूत ढांचे का विकास किया गया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (IANS)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 16, 2026 at 8:17 PM IST

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ऊना: 17 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देशभर के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे. इस राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत उत्तर रेलवे के अंबाला मंडल के चार प्रमुख स्टेशन- अंब अंदौरा, आनंदपुर साहिब, साहिबजादा अजीत सिंह नगर (मोहाली) और कालका भी लोकार्पित किए जाएंगे.

इसके साथ ही पंजाब के नवनिर्मित करटोली रेलवे स्टेशन से अंबाला सिटी तक नई रेल सेवा का शुभारंभ किया जाएगा. हालांकि, दिल्ली-दौलतपुर चौक हिमाचल एक्सप्रेस का विस्तार कर उसे करटोली तक संचालित करना भी रेलवे की योजनाओं में शामिल है, जिसे जल्द अमलीजामा पहनाया जा सकता है.

PM मोदी करेंगे अंब अंदौरा स्टेशन का लोकार्पण
PM मोदी करेंगे अंब अंदौरा स्टेशन का लोकार्पण (ETV Bharat)

अंबाला मंडल के जनसंपर्क कार्यालय के अनुसार, इस अवसर पर संबंधित स्टेशनों पर दोपहर लगभग 3 बजे समारोह आयोजित किए जाएंगे. अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन पर भी उद्घाटन समारोह होगा, जिसमें रेलवे अधिकारी, जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक शामिल होंगे. कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी किया जाएगा, जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री देशभर के पुनर्विकसित स्टेशनों का लोकार्पण करेंगे.

रेलवे अधिकारियों के अनुसार अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं का विस्तार, आधुनिक प्रतीक्षालय, बेहतर प्रवेश द्वार, दिव्यांगजन अनुकूल सुविधाएं, उन्नत प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छता, पार्किंग और अन्य आधारभूत ढांचे का विकास किया गया है. इसका उद्देश्य यात्रियों को आधुनिक, सुरक्षित और सुविधाजनक रेलवे स्टेशन उपलब्ध कराना है.

करटोली से शुरू होगी नई ट्रेन

हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. रेलवे बोर्ड ने करतोली पंजाब-अंबाला कैंट-करतोली पंजाब एक्सप्रेस (14502/14501) के संचालन को मंजूरी दे दी है. नई ट्रेन की शुरूआत 17 जुलाई को होगी. उत्तरी रेलवे मुख्यालय नई दिल्ली की ओर से इस संबंध में सभी संबंधित मंडलों और विभागों को आधिकारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं. रेलवे ने उद्घाटन यात्रा को लेकर सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं.

रेलवे की ओर से जारी आदेश के अनुसार ट्रेन संख्या 04560 करतोली पंजाब-अंबाला कैंट उद्घाटन स्पेशल एक्सप्रेस 17 जुलाई को एक तरफा यात्रा करेगी. इसके बाद नियमित रूप से 14502/14501 करतोली पंजाब-अंबाला कैंट-करतोली पंजाब एक्सप्रेस का संचालन शुरू किया जाएगा. हालांकि, नियमित ट्रेन की समय-सारिणी अलग से जारी की जाएगी. नई ट्रेन के शुरू होने से विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के यात्रियों को काफी राहत मिलेगी.

ऊना, अंब, दौलतपुर चौक और आसपास के क्षेत्रों से सफर करने वाले यात्रियों को अब अंबाला कैंट तक एक और सीधी रेल सेवा उपलब्ध होगी. इससे दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा देश के अन्य हिस्सों की यात्रा पहले से अधिक आसान और सुविधाजनक हो जाएगी. रेलवे द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार उद्घाटन स्पेशल ट्रेन 17 जुलाई को दोपहर 3:40 बजे करतोली पंजाब स्टेशन से रवाना होगी. इसके बाद ट्रेन दौलतपुर चौक, अंब अंदौरा, ऊना हिमाचल, नंगल डैम, आनंदपुर साहिब, रूपनगर, मोरिंडा, सरहिंद जंक्शन, राजपुरा जंक्शन और चंडीगढ़ सिटी में निर्धारित ठहराव करते हुए रात 9:20 बजे अंबाला कैंट पहुंचेगी.

इस ट्रेन का सबसे अधिक लाभ ऊना जिले के रेल यात्रियों को मिलने की उम्मीद है. ऊना हिमाचल रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का निर्धारित ठहराव रखा गया है, जिससे क्षेत्र के लोगों को अंबाला और आगे के प्रमुख रेल मार्गों तक बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी.

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