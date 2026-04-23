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PM मोदी 29 अप्रैल को देंगे गंगा एक्सप्रेसवे की सौगात, लोकार्पण के साथ ही शुरू होगी टोल वसूली

लखनऊ: उत्तर प्रदेश को अपनी सबसे बड़ी सड़क परियोजना की सौगात मिलने जा रही है. 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरदोई जिले में लोकार्पित किया जाएगा. यह राज्य का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है. खास बात यह है कि लोकार्पण के तुरंत बाद ही इस पर टोल टैक्स की वसूली शुरू हो जाएगी. सभी सुविधाएं पूरी तरह तैयार हैं और ट्रायल रन सफलतापूर्वक पूरे हो चुके हैं.

PM मोदी 29 अप्रैल को देंगे गंगा एक्सप्रेसवे की सौगात. (Video Credit; ETV Bharat)

कहां से कहां तक: यूपीडा के ACEO श्रीहरि प्रताप सिंह ने बताया कि गंगा एक्सप्रेस वे मेरठ के बिजौली गांव से शुरू होकर प्रयागराज के जुदापुर डांडू गांव तक जाता है. यह गंगा नदी के किनारे-किनारे 12 जिलों, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली और प्रयागराज को जोड़ेगा. छह लेन आठ लेन तक विस्तार योग्य है. यह ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट पीपीपी (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल पर विकसित किया गया है. लगभग 36 हजार करोड़ रुपए का खर्च आएगा. डिजाइन-बिल्ड-फाइनेंस-ऑपरेट-ट्रांसफर मोड में बनाए गए इस प्रोजेक्ट से यूपी की सड़क नेटवर्क हिस्सेदारी 60 प्रतिशत तक पहुंचने की उम्मीद है.

टोल वसूली और सुविधाएं: यह यूपी का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे है, जहां उद्घाटन के साथ टोल प्लाजा सक्रिय हो जाएंगे. कार, जीप और वैन के लिए प्रति किलोमीटर 2.55 रुपये की दर से कुल लगभग 1,515 रुपये एक तरफ का टोल होगा. हल्के वाणिज्यिक वाहनों के लिए 4.05 रुपये, बस-ट्रक के लिए 8.15 रुपये, भारी मशीनरी के लिए 12.55 रुपये और सात एक्सल वाले वाहनों के लिए 16.05 रुपये प्रति किमी तय किए गए हैं. पूरे रूट पर 14 टोल पॉइंट बनाए गए हैं. एआई आधारित आधुनिक सिस्टम से बिना रुके टोल कटान की व्यवस्था है, जिससे वाहनों की कतार नहीं लगेगी. अधिकतम गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी और मेरठ-प्रयागराज का सफर महज 6-7 घंटे में पूरा हो सकेगा.