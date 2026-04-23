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PM मोदी 29 अप्रैल को देंगे गंगा एक्सप्रेसवे की सौगात, लोकार्पण के साथ ही शुरू होगी टोल वसूली

मेरठ के बिजौली गांव से शुरू होकर प्रयागराज के जुदापुर डांडू गांव तक जाता है एक्सप्रेसवे

गंगा एक्सप्रेस वे
गंगा एक्सप्रेस वे (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 23, 2026 at 2:54 PM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश को अपनी सबसे बड़ी सड़क परियोजना की सौगात मिलने जा रही है. 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरदोई जिले में लोकार्पित किया जाएगा. यह राज्य का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है. खास बात यह है कि लोकार्पण के तुरंत बाद ही इस पर टोल टैक्स की वसूली शुरू हो जाएगी. सभी सुविधाएं पूरी तरह तैयार हैं और ट्रायल रन सफलतापूर्वक पूरे हो चुके हैं.

PM मोदी 29 अप्रैल को देंगे गंगा एक्सप्रेसवे की सौगात. (Video Credit; ETV Bharat)

कहां से कहां तक: यूपीडा के ACEO श्रीहरि प्रताप सिंह ने बताया कि गंगा एक्सप्रेस वे मेरठ के बिजौली गांव से शुरू होकर प्रयागराज के जुदापुर डांडू गांव तक जाता है. यह गंगा नदी के किनारे-किनारे 12 जिलों, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली और प्रयागराज को जोड़ेगा. छह लेन आठ लेन तक विस्तार योग्य है. यह ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट पीपीपी (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल पर विकसित किया गया है. लगभग 36 हजार करोड़ रुपए का खर्च आएगा. डिजाइन-बिल्ड-फाइनेंस-ऑपरेट-ट्रांसफर मोड में बनाए गए इस प्रोजेक्ट से यूपी की सड़क नेटवर्क हिस्सेदारी 60 प्रतिशत तक पहुंचने की उम्मीद है.

टोल वसूली और सुविधाएं: यह यूपी का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे है, जहां उद्घाटन के साथ टोल प्लाजा सक्रिय हो जाएंगे. कार, जीप और वैन के लिए प्रति किलोमीटर 2.55 रुपये की दर से कुल लगभग 1,515 रुपये एक तरफ का टोल होगा. हल्के वाणिज्यिक वाहनों के लिए 4.05 रुपये, बस-ट्रक के लिए 8.15 रुपये, भारी मशीनरी के लिए 12.55 रुपये और सात एक्सल वाले वाहनों के लिए 16.05 रुपये प्रति किमी तय किए गए हैं. पूरे रूट पर 14 टोल पॉइंट बनाए गए हैं. एआई आधारित आधुनिक सिस्टम से बिना रुके टोल कटान की व्यवस्था है, जिससे वाहनों की कतार नहीं लगेगी. अधिकतम गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी और मेरठ-प्रयागराज का सफर महज 6-7 घंटे में पूरा हो सकेगा.

आर्थिक और सामाजिक प्रभाव: यह एक्सप्रेसवे लॉजिस्टिक्स को नई गति देगा, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देगा और निवेश आकर्षित करेगा. पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बीच बेहतर कनेक्टिविटी से स्थानीय अर्थव्यवस्थाएं मजबूत होंगी, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और कृषि उत्पादों की तेज आवाजाही संभव होगी.विशेष रूप से हरदोई, शाहजहांपुर, बदायूं जैसे जिलों में औद्योगिक कॉरिडोर विकसित होने की संभावना है.राज्य सरकार इसे यूपी को भारत की ग्रोथ इंजन बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है.

परियोजना की पृष्ठभूमि: 2021 में प्रधानमंत्री द्वारा शिलान्यास के बाद तेजी से काम हुआ. मार्च 2026 तक 96-99 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका था. यूपी एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (यूपीडा) ने सभी संरचनाएं, अर्थवर्क, ड्रेनेज और सेफ्टी फीचर्स पूरे कर लिए हैं.स्पीड लिमिट, इमरजेंसी लेन, सर्विस रोड और पर्यावरण अनुकूल डिजाइन को प्राथमिकता दी गई है. गंगा एक्सप्रेसवे न सिर्फ यातायात को सुगम बनाएगा, बल्कि उत्तर प्रदेश को इंफ्रास्ट्रक्चर हब के रूप में स्थापित करेगा.

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हीरो बाजपेई ने बताया कि यह ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ की भावना को मजबूत करते हुए राज्य की प्रगति की नई कहानी लिखेगा. लोकार्पण के बाद लाखों यात्रियों और उद्योगपतियों को इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा. सभी सुविधाएं पूरी हो चुकी हैं. इसलिए तत्काल टोल वसूली होगी. हरदोई में सबसे लंबा स्ट्रेच है, इसलिए वहां से ही लोकार्पण किया जाएगा.

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