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GIS में शामिल होंगे पीएम मोदी, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर ग्रीन एंड ब्लू इकोनॉमी पर होगी चर्चा

जनवरी में भोपाल ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट 2027 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी होंगे शामिल, सप्तधारा विजन पर होगा समिट. बृजेंद्र पटेरिया की रिपोर्ट.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Source : Getty Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 23, 2026 at 9:08 PM IST

3 Min Read
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भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जनवरी माह में होने जा रहे अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट 2027 (GIS) में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी शामिल होंगे. इसको देखते हुए जीआईएस की तैयारियां शुरू हो गई है. इसके लिए भोपाल कमिश्नर कर्मवीर शर्मा ने अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में कमिश्नर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इसको लेकर सभी विभाग आपस में समन्वय बनाकर काम करें और किसी तरह की इसमें कमी न रह जाए. इस बार जीआईएस-2027 भोपाल के सतगढ़ी में होगी. इसको देखते हुए मेहमानों के रुकने की व्यवस्था से लेकर आसपास के पर्यटन स्थलों तक व्यवस्थाएं बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए.

सप्तधारा विजन पर होगा समिट

बैठक में बताया गया कि जीआईएस 2027 इस बार सप्तधारा विजन पर होगा. इसमें मैन्युफैक्चरिंग पॉवर, एग्रीकल्चर एवं फूड पावर, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, ग्रीन एंड ब्लू इकोनॉमी और सॉफ्ट पॉवर सहित कई क्षेत्रों पर जीआईएस में चर्चा होगी. कमिश्नर कार्यालय में हुई इस बैठक में एमपीआईडीसी विभाग के मैनेजिंग डायरेक्टर चंद्रमौली शुक्ला, नगर निगम कमिश्नर संस्कृति जैन, एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर आरओ भोपाल विशाल सिंह चौहान, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आकाश श्रीवास्तव, संयुक्त आयुक्त मकसूद अहमद सहित निर्माण से जुड़े कई विभागों के अधिकारी मौजूद थे.

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पीएम मोदी के भोपाल दौरे को लेकर तैयारी में जुटे अधिकारी (ETV Bharat)

आसपास के पर्यटन स्थलों को चमकाया जाएगा

बैठक में भोपाल के आसपास के पर्यटन स्थलों को लेकर भी चर्चा हुई. बताया गया कि जीआईएस में आने वाले विदेशी प्रतिनिधियों को शहर के आसपास के पर्यटन स्थलों तक भी भ्रमण कराया जा सकता है. इसमें खासतौर से विश्व धरोहर सांची के बौद्ध स्तूप, भीम बेटका, ऐतिहासिक भोजपुर शिव मंदिर और धार्मिक नगरी उज्जैन भी ले जाया जा सकता है. इसको देखते हुए भोपाल कमिश्नर ने अधिकारियों को इन स्थलों के पहुंच मार्ग को बेहतर बनाने के निर्देश दिए. इन मार्गों पर आधुनिक साइनेज, सौंदर्यीकरण करने के निर्देश दिए गए हैं.

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सतगढ़ी में व्यवस्थाएं बेहतर करने के निर्देश

पिछली ग्लोबल इंवेस्टर समिट भोपाल के मानव संग्रहालय में हुआ था, लेकिन इस बार भोपाल से सटे इंडस्ट्रियल क्षेत्र सतगढ़ी में यह आयोजन होने जा रहा है. इसको देखते हुए कमिश्नर ने कार्यक्रम स्थल में व्यवस्थाओं को बेहतर करने, एप्रोच रोड बनाने और हेलिपैड बनाए जाने को लेकर अधिकारियों से चर्चा की. इसके अलावा भोपाल एयरपोर्ट से कार्यक्रम स्थल तक पहुंचाने के प्रमुख रास्तों के रेस्टोरेशन कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए. वहीं, कमिश्नर ने भोपाल शहर के प्रमुख मार्गों, चौराहों और सार्वजनिक स्थानों का सौंदर्यीकरण किए जाने का भी निर्देश दिया.

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