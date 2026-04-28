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पीएम मोदी का दौरा, बनारस में आज कई रूटों का बदला रहेगा ट्रैफिक, देखिए रूट डायवर्जन

वाराणसी: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपने दो दिवसीय दौरे पर वाराणसी में रहेंगे. इसको लेकर वाराणसी यातायात पुलिस ने 28 और 29 अप्रैल के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है. आज यानी 28 अप्रैल को दोपहर 12 बजे से रात 11 बजे तक रूट डायवर्जन लागू रहेगा. इसके साथ ही, अगले दिन सुबह 6 बजे तक यह व्यवस्था लागू रहेगी. 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने जाएंगे. इस दौरान उनके स्वागत की तैयारियां हैं, जिससे भीड़ अधिक रहेगी. ऐसे में दो दिनों के लिए रोडवेज बसों, प्राइवेट वाहनों के साथ ही भारी वाहनों के लिए रूट डायवर्जन प्लान किया गया है.



वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के रहने के चलते वीवीआईपी मूवमेंट रहेगी, जिससे भीड़ अधिक रहेगी. ऐसे में आमजन को आने-जाने में परेशानी का सामना न करना पड़े, इसको ध्यान में रखते हुए वाराणसी यातायात पुलिस ने रूट डायवर्जन लागू किया है. इसको लेकर एडवाइजरी जारी कर दी गई है. शहर के कई प्रमुख मार्गों पर वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी या फिर परिवर्तित रहेगी. इसके लिए वैकल्पिक मार्गों की तैयारी की गई है. पीएम के कार्यक्रम में शामिल वाहनों को छोड़कर सभी वाहनों पर यह नियम लागू रहेगा. एडीसीपी यातायात पुलिस अंशुमान मिश्रा ने इसको लेकर जानकारी दी है.





शहर में आनी वाली बसों को लेकर ये व्यवस्था लागू: सोनभद्र, मीरजापुर और प्रयागराज की ओर से आने वाली बसों को मोहनसराय अंडरपास के रास्ते मुड़ैला तिराहा तक भेजा जाएगा. वहीं, से बसों को वापस भेजा जाएगा. जौनपुर की ओर से आने वाली बसों का संचालन हरहुआ रिंग रोड अंडरपास चौराहा तक सीमित रहेगा. बसों को कृषक इंटर कॉलेज में पार्क कराया जाएगा. बसों को ओवरब्रिज पर जाने की अनुमति नहीं होगी. गाजीपुर और आजमगढ़ की ओर से आने वाली बसों को आजमगढ़ रिंग रोड अंडरपास तक रोका जाएगा. अमरा अखरी अंडरपास, चांदपुर चौराहा से कार्यक्रम की बसों को आगे जाने दिया जाएगा. अन्य बसें मोहनसराय या अन्य वैकल्पिक मार्गों से डायवर्ट की जाएंगी.







शहर के प्रमुख मार्गों पर रहेगा रूट डायवर्जन: पीएम को कार्यक्रम को लेकर शहर के प्रमुख मार्गों मंडुवाडीह, लहरतारा, महमूरगंज, चांदपुर, बौलिया, कालीमाता मंदिर, लकड़ी मंडी, रथयात्रा, भिखारीपुर, नरिया, चितईपुर, मरीमाई, मलदहिया, पिशाचमोचन, चेतगंज, विश्वेश्वरगंज, मच्छोदर, गोदौलिया, भदऊ चुंगी पर वाहनों का रूट डायवर्जन रहेगा. वहीं, प्रधानमंत्री के आगमन से पहले बाबतपुर चौकी तिराहे से सभी भारी वाहनों, निजी बसों और रोडवेज बसों का शहर में प्रवेश वर्जित रहेगा. इन सभी को बड़ागांव की ओर मोड़ दिया जाएगा. बाबतपुर से हरहुआ के बीच भारी वाहनों और बसों को हरहुआ रिंग रोड से परमपुर अंडरपास होते हुए लोहता डायवर्ट कर दिया जाएगा. हरहुआ ओवरब्रिज पर बसों और भारी वाहनों का प्रवेश रोक दिया जाएगा.





ड्रोन-पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध, निषेधाज्ञा लागू: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का दो दिवसीय दौरा रहेगा. ऐसे में वाराणसी में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है. काशी में 29 अप्रैल तक बिना अनुमति के ड्रोन, पतंग, एयरक्राफ्ट, पैराग्लाइडर का संचालन एवं उड़ान, रिमोट संचालित माइक्रो लाइट्स और गुब्बारों को प्रतिबंधित कर दिया गया है. सुरक्षा को प्रभावित करने वाली और सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर प्रतिबंध लागू रहेगा. वाराणसी पुलिस-प्रशासन का कहना है कि अगर कोई भी आदेशों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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