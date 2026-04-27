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वाराणसी में PM मोदी का दौरा; बुनकरों ने तैयार की वूमेन स्पेशल साड़ी, महिला शक्ति का समर्थन

दरअसल, 28 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी के BLW मैदान में जनसभा होनी है, जहां वह 50000 महिलाओं को संबोधित करेंगे, नारी शक्ति से संवाद करेंगे. साथ ही महिला आरक्षण बिल लेकर के उनसे बातचीत करेंगे. प्रधानमंत्री के महिला सशक्तिकरण अभियान को काशी में लोग अपने-अपने तरीके से समर्थन दे रहे हैं, जिसके तहत वाराणसी में बुनकरों ने महिलाओं को समर्पित साड़ी को तैयार किया है. इस साड़ी में उन्होंने वाराणसी फैब्रिक पर जरी के जरिए, महिलाओं के अलग-अलग स्वरूप और उनके सपने कार्यों को दर्शाया है.

वाराणसी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दो दिवसीय दौरे पर मंगलवार को बनारस आ रहे हैं. ऐसे में हर कोई अपने अंदाज में अपने सांसद का स्वागत करना चाहता है. काशी में हथकरघा उद्योग से जुड़े बुनकर भी अपने अंदाज में प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं. इस स्वागत में उन्होंने अपनी कला के माध्यम से प्रधानमंत्री के नारी शक्ति अधिनियम का समर्थन किया है. उन्होंने नारी सशक्तिकरण को समर्पित साड़ियां तैयार की है, इन साड़ियों पर मीराबाई से लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां की तस्वीर, आसमान छूती बेटियां, मदर नेचर जैसी अलग-अलग आकृतियों को उकेरा है.

नारी शक्ति पर आधारित साड़ी. (Photo Credit; ETV Bharat)

महिला सशक्तिकरण को समर्पित साड़ी: इन साड़ियों को तैयार करने वाले बुनकर सर्वेश श्रीवास्तव ने बताया कि, प्रधानमंत्री हमेशा सोचते हैं और इसी के तहत उन्होंने राजनीति में भी महिलाओं को हक मिले, इसको लेकर महिला आरक्षण प्रस्तुत किया. हालांकि इस बिल को विपक्ष ने अपना समर्थन नहीं दिया, जिस वजह से यह बिल गिर गया. लेकिन हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री महिलाओं को यह अधिकार जरुर दिलाएंगे. ऐसे में हम उनके समर्थन के लिए बनारसी साड़ियों पर महिलाओं के अलग-अलग स्वरूपों को अंकित किए हैं. जिसमें सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां की तस्वीर को साड़ी पर उकेरा. उसके बाद मीराबाई, रानी पद्मावती और महिलाओं के अलग-अलग रूप को तैयार किया है. बताया कि उसके तहत हमने राजस्थान की महिला शक्ति को तैयार किया है. हम अपने हुनर के जरिए प्रधानमंत्री को अपना समर्थन दे रहे हैं.

नारी शक्ति पर आधारित साड़ी. (Photo Credit; ETV Bharat)

साड़ियों को किया जा रहा पसंद: उन्होंने बताया कि इन साड़ियों की डिमांड भी देखने को मिल रही है. एक महीने से महिला पुरुष सभी कारीगर मिलकर के इन साड़ियों को तैयार कर रहे थे. मॉरीशस,ऑस्ट्रेलिया,स्वीडन अलग-अलग जगह इन साड़ियों की डिमांड है. देश में तो लोग उसे खूब पसंद कर ही रहे हैं. साड़ियों को तैयार करने वाले डिजाइनर बीना कहती हैं कि, हम महिला हैं और प्रधानमंत्री हमेशा से हम लोगों के अधिकारों, सुरक्षा के बारे में सोचते हैं. ऐसे में हम लोगों ने एक छोटी सी पहल करते हुए अपने कारीगरी से उनका स्वागत किया है और महिलाओं को समर्पित यह डिजाइन तैयार की है. जिसका ट्रेंड भी खूब नजर आ रहा है. इस समय लोग इस तरीके की साड़ियों को पसंद कर रहे हैं और अपनी पसंद के अनुसार डिजाइन भी करवा रहे हैं.

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