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पीएम मोदी आज हिमाचल को देंगे रेल और सड़क से जुड़ी बड़ी सौगातें, अब सीधी दिल्ली के लिए मिलेगी ट्रेन

पीएम मोदी आज पंजाब-चंडीगढ़ दौरे पर हैं. आज हिमाचल को आज रेल आर सड़क परियोजनाओं से जुड़ी सौगातें देंगे

पीएम मोदी आज हिमाचल को देंगे सौगात
पीएम मोदी आज हिमाचल को देंगे सौगात (PIC CREDIT: JAIRAM THAKUR FACEBOOK)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 17, 2026 at 12:47 PM IST

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Updated : July 17, 2026 at 12:59 PM IST

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शिमला: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चंडीगढ़ और पंजाब दौरे पर हैं. प्रधानमंत्री जालंधर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ₹5,470 करोड़ से अधिक की रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखेंगे, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क को मजबूत करना, यात्री सुविधा में सुधार करना और आर्थिक विकास को गति देना है. पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश को विकास और सुगम कनेक्टिविटी की कई बड़ी सौगातें मिलने वाली हैं. नई रेलवे लाइन के उद्घाटन से लेकर हिमाचल के सीमावर्ती जिलों और प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों के लिए यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है.

प्रधानमंत्री अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जालंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे. लगभग ₹1,570 करोड़ की लागत से विकसित इन स्टेशनों को आधुनिक, यात्री-अनुकूल सुविधाओं में बदल दिया गया है. हिमाचल का अम्ब अंदौरा भी इन 75 अमृत स्टेशन के रूप में शामिल है. अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित यह स्टेशन हिमाचल में बेहतर रेल कनेक्टिविटी, पर्यटन और यात्रियों की सुविधा को नई गति देगा. रेलवे अधिकारियों के अनुसार अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं का विस्तार, आधुनिक प्रतीक्षालय, बेहतर प्रवेश द्वार, दिव्यांगजन अनुकूल सुविधाएं, उन्नत प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छता, पार्किंग और अन्य आधारभूत ढांचे का विकास किया गया है. इसका उद्देश्य यात्रियों को आधुनिक, सुरक्षित और सुविधाजनक रेलवे स्टेशन उपलब्ध कराना है.

करतोली-अंबाला ट्रेन की मिलेगी सौगात

प्रधानमंत्री करतोली-अंबाला ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे, जो पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में कनेक्टिविटी में सुधार करेगी. ये दैनिक ट्रेन होगी. रेलवे बोर्ड ने 14502/14501 करतोली-अंबाला सिटी एक्सप्रेस को मंजूरी दे दी है. ये ट्रेन अपनी यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण स्टेशनों पर रुकेगी, जिनमें दौलतपुर चौक, अंब अंदौरा, ऊना, नांगल डैम, आनंदपुर साहिब, रूपनगर, मोरिंडा, सरहिंद और राजपुरा शामिल हैं. इससे हिमाचल में रेल कनेक्टिविटी सुधरेगी. करतोली-अंबाला सिटी एक्सप्रेस सुबह 08:30 बजे करतोली से रवाना होगी और दोपहर 12:55 बजे अंबाला सिटी पहुंचेगी. वापसी में ये ट्रेन अंबाला सिटी-करतोली एक्सप्रेस शाम 04:15 बजे अंबाला सिटी से रवाना होगी और रात 08:25 बजे करतोली पहुंचेगी.

दौलतपुर चौक-करतोली रेल लाइन का करेंगे उद्घाटन

प्रधानमंत्री नांगल डैम-तलवाड़ा-मुकेरियां नई रेल लाइन परियोजना के हिस्से के रूप में लगभग ₹830 करोड़ की लागत से निर्मित दौलतपुर चौक-करतोली नई रेल लाइन का भी उद्घाटन करेंगे. यह पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच रेल संपर्क को काफी मजबूत करेगी, जिससे होशियारपुर और हिमाचल के ऊना, जसवां-परागपुर और फतेहपुर विधानसभा क्षेत्रों के लोगों को भी बड़ा फायदा होगा. इससे हिमाचल की सीमा से सटे करतोली से ही दिल्ली के लिए भी डायरेक्ट ट्रेन मिलेगी. करतोली रेलवे स्टेशन पंजाब के होशियारपुर जिला में स्थित कंडी क्षेत्र में पड़ता है, लेकिन यह बिल्कुल हिमाचल प्रदेश की सीमा, जैसे फतेहपुर और जसवां-परागपुर विधानसभा क्षेत्र से सटा हुआ है. यह नई रेल लाइन श्री आनंदपुर साहिब और मां चिंतपूर्णी मंदिर जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों को कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, साथ ही यात्रियों को परिवहन का एक तेज़, सुरक्षित और अधिक विश्वसनीय साधन प्रदान करके दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुंच बढ़ाएगी.

अंबाला-काला अंब फोरलेन का तोहफा

सड़क यातायात की बात करें तो प्रधानमंत्री आज अंबाला-काला अंब राजमार्ग (NH-7 और NH-344) के 33.81 किलोमीटर लंबे फोरलेन खंड को राष्ट्र को समर्पित करने जा रहे हैं. इस एक्सप्रेस-वे के चालू होने से हरियाणा और हिमाचल के बीच माल ढुलाई काफी आसान हो जाएगी. इसका सबसे सीधा फायदा हिमाचल के प्रमुख औद्योगिक बेल्ट काला अंब को मिलेगा, जहां के उद्योगों की माल ढुलाई लागत काफी कम हो जाएगी. साथ ही हिमाचल के पहाड़ी क्षेत्रों में आने-जाने वाले पर्यटकों को भी अब भारी ट्रैफिक से निजात मिलेगी.

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Last Updated : July 17, 2026 at 12:59 PM IST

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