पीएम मोदी का बनारस दौरा कल, 16 घंटे बिताएंगे, दो दिन तक कौन से रास्ते रहेंगे प्रभावित; जानिए रूट डायवर्जन

वाराणसी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 नवंबर को अपने संसदीय क्षेत्र पहुंच रहे हैं. उनका यह दो दिवसीय दौरा 8 नवंबर को बनारस से कई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने के बाद पूरा होगा. इसके बाद पीएम दिल्ली को रवाना हो जाएंगे. पीएम मोदी बनारस में 16 घंटे से ज्यादा रहेंगे. इस वजह से शहर के तमाम इलाकों में रोड ड्राइवर प्लान लागू किया जा रहा है. यह प्लान 7 नवंबर को पीएम के आगमन से पहले ही लागू कर दिया जाएगा और प्रधानमंत्री के 8 नवंबर को काशी से लौट के आने के बाद खत्म होगा. अगर आप भी इन दो दिनों में शहर से कहीं जाने की प्लानिंग कर रहे हैं या फ्लाइट या ट्रेन पकड़ना है, तो ध्यान रखें इस प्लान के हिसाब से समय से पहले घर से निकले ताकि आपको परेशानी का सामना न करना पड़े.







कल यह डायवर्जन प्लान लागू रहेगा

7 नवम्बर को पीएम बाबतपुर एयरपोर्ट से हरहुआ ओवरब्रिज से तरना के रास्ते बीएलडब्लू गेस्ट हाउस जाएंगे. इस दौरान शाम 4 से 7 बजे तक आम लोगों इस रूट पर प्रवेश नहीं कर सकेंगे. तीन घंटे तक इस रूट पर सामान्य ट्रैफिक का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा. चलिए जानते हैं इस बारे में.





ये रास्ते रहेंगे प्रभावित