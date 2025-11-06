पीएम मोदी का बनारस दौरा कल, 16 घंटे बिताएंगे, दो दिन तक कौन से रास्ते रहेंगे प्रभावित; जानिए रूट डायवर्जन
दो दिवसीय दौरा 8 नवंबर को समाप्त होगा, रेलवे स्टेशन-एयरपोर्ट जाने वाले यात्री विशेष ध्यान रखें.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 6, 2025 at 12:23 PM IST
वाराणसी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 नवंबर को अपने संसदीय क्षेत्र पहुंच रहे हैं. उनका यह दो दिवसीय दौरा 8 नवंबर को बनारस से कई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने के बाद पूरा होगा. इसके बाद पीएम दिल्ली को रवाना हो जाएंगे. पीएम मोदी बनारस में 16 घंटे से ज्यादा रहेंगे. इस वजह से शहर के तमाम इलाकों में रोड ड्राइवर प्लान लागू किया जा रहा है. यह प्लान 7 नवंबर को पीएम के आगमन से पहले ही लागू कर दिया जाएगा और प्रधानमंत्री के 8 नवंबर को काशी से लौट के आने के बाद खत्म होगा. अगर आप भी इन दो दिनों में शहर से कहीं जाने की प्लानिंग कर रहे हैं या फ्लाइट या ट्रेन पकड़ना है, तो ध्यान रखें इस प्लान के हिसाब से समय से पहले घर से निकले ताकि आपको परेशानी का सामना न करना पड़े.
कल यह डायवर्जन प्लान लागू रहेगा
7 नवम्बर को पीएम बाबतपुर एयरपोर्ट से हरहुआ ओवरब्रिज से तरना के रास्ते बीएलडब्लू गेस्ट हाउस जाएंगे. इस दौरान शाम 4 से 7 बजे तक आम लोगों इस रूट पर प्रवेश नहीं कर सकेंगे. तीन घंटे तक इस रूट पर सामान्य ट्रैफिक का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा. चलिए जानते हैं इस बारे में.
ये रास्ते रहेंगे प्रभावित
- बाबतपुर पुलिस चौकी चौराहा से शहर की तरफ कोई बड़े वाहन नहीं आने दिया जायेगा. इन वाहनो को बड़ागांव थाने की तरफ डायवर्ट कर निकाला जायेगा.
- हरहुआ व तरना फ्लाईओवर के उपर से कोई भी वाहन सचालित नहीं होगा.
- बऊलिया तिराहा से किसी भी प्रकार के वाहन को फुलवरिया ओवरब्रिज के ऊपर नहीं जाने दिया जाएगा, इन वाहनों को चॉदपुर- लहरतारा चौराहा की तरफ डायवर्ट कर दिया जायेगा जो चॉदपुर, लहरतारा चौराहा होकर अपने गन्तव्य को जा सकेंगे.
- लहरतारा चौराहा से किसी भी प्रकार के वाहन को मण्डुवाडीह चौराहा के तरफ नहीं जाने दिया जायेगा, इन वाहनों को चाँदपुर चौराहा या कैंट की तरफ डायवर्ट कर दिया जायेगा, जो चॉदपुर चौराहा या कैंट होकर अपने गन्तव्य को जा सकेंगे.
- चॉदपुर चौराहा से रोडवेज बसों के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के बड़े वाहन को बऊलिया, लहरतारा के तरफ नहीं जाने दिया जाएगा.
- छोटे वाहन मण्डुवाडीह थाना के तरफ नहीं जायेंगे, छोटे वाहनों को रोहनियां, बऊलिया की तरफ डायवर्ट कर दिया जायेगा, जो चॉदपुर लहरतारा चौराहा होकर अपने गन्तव्य को जा सकेंगे.
ये रास्ते भी जान लें
- मुड़ैला तिराहा से किसी भी प्रकार के वाहन को मण्डुवाडीह थाना के तरफ नहीं जाने दिया जाएगा, इन वाहनों को चांदपुर, रोहनिया की तरफ डायवर्ट कर दिया जाएगा जो चॉदपुर, रोहनियां होकर अपने गन्तव्य को जा सकेंगे.
- भिखारीपुर तिराहा से किसी भी प्रकार के वाहन को बीएलडब्लू गेट, ककरमत्ता की तरफ नहीं जाने दिया जायेगा, उक्त वाहनों को सुन्दरपुर, चितईपुर की तरफ डायवर्ट कर दिया जायेगा, जो सुन्दरपुर, चितईपुर होकर अपने गंतव्य को जाएंगे.
- एम्ब्रोसिया अपार्टमेन्ट से किसी भी प्रकार के वाहन को भिखारीपुर तिराहा की तरफ नही जाने दिया जाएगा, उक्त वाहनों को कन्दवा गेट या पहड़िया गेट BLW की तरफ डायवर्ट कर दिया जायेगा, जहाँ से होकर वे अपने गंतव्य को जाएंगे.
- चितईपुर चौराहा से किसी भी प्रकार के वाहन को भिखारीपुर तिराहा की तरफ नहीं जाने दिया जाएगा. उक्त वाहनों को करौंदी नरिया या कन्दवा पोखरा की तरफ डायवर्ट कर दिया जायेगा, जहाँ से होकर वे अपने गंतव्य को जाएंगे.
- अखरी अण्डरपास चौराहा से किसी भी प्रकार के वाहन को भिखारीपुर तिराहा की तरफ नहीं जाने दिया जायेगा, उक्त वाहनों को मोहनसराय या डाफी के की तरफ डायवर्ट कर दिया जाएगा.
- लठिया अण्डरपास चौराहा से किसी भी प्रकार के वाहन को चितईपुर चौराहा की तरफ नहीं जाने दिया जायेगा, उक्त वाहनों को मोहनसराय या डाफी के की तरफ डायवर्ट कर दिया जाएगा.
- नरिया तिराहा से किसी भी प्रकार के वाहन को भिखारीपुर तिराहा की तरफ नहीं जाने दिया जाएगा, उक्त वाहनों को करौंदी चितईपुर चौराहा की तरफ डायवर्ट कर दिया जाएगा.
- सामने घाट की तरफ से किसी भी प्रकार के माल वाहनों लंका के तरफ नहीं आने दिया जाएगा.
BLW परिसर के अंदर रहेगा ये डायवर्जन
- बीएलडब्लू गेट से किसी भी प्रकार के वाहन को बीएलडब्लू परिसर के अन्दर नहीं जाने दिया जायेगा.
- महोदय तिराहा, बैरियर से किसी भी प्रकार के वाहन को गेस्ट हाउस की तरफ नहीं जाने दिया जायेगा, सूर्य सरोवर तिराहा की तरफ डायवर्ट कर दिया जाएगा.
- कुन्दन तिराहा, सेंट्रल मार्केट तिराहा से किसी भी प्रकार के वाहन को वीवीआईपी रुट मुख्य गेट BLW व गेस्ट हाउस रोड पर जाने पर रोक रहेगी.
- सिनेमा तिराहा से किसी भी प्रकार के वाहन को वीवीआईपी रुट पर नहीं जाने दिया जाएगा.
- D-05 रेलवे क्रासिंग (बन्द) चौराहा से किसी भी प्रकार के वाहन को कुन्दन तिराहा की तरफ नहीं जाने दिया जायेगा उक्त वाहनों को FCI गेट व कन्दया बीएलडब्लू रोड की तरफ डायवर्ट कर दिया जाएगा.
- D-05 रेलवे क्रासिंग (चालू) चौराहा से किसी भी प्रकार के वाहन को सिनेमा हॉल तिराहा की तरफ नहीं जाने दिया जायेगा, उक्त वाहनों को FCI गेट व D-05 रेलवे क्रासिंग (बन्द) चौराहा की तरफ डायवर्ट कर दिया जाएगा.
- सूर्य सरोवर तिराहा BLW से किसी भी प्रकार के वाहन को तिराहा व सेंट्रल मार्केट तिराहा की तरफ नहीं जाने दिया जायेगा, उक्त वाहनों को पुलिस चौकी BLW व स्पोटर्स ग्राउण्ड रोड पर डायवर्ट कर दिया जाएगा.
- FCI गेट BLW से किसी भी प्रकार के वाहन को बनारस रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म न 08 की तरफ नहीं जाने दिया जाएगा. उक्त वाहनों को नत्थूपुर क्रासिंग की तरफ डायवर्ट कर दिया जाएगा.
- सात नवंबर को शाम चार बजे से मालवीय चौराहा से भिखारीपुर की तरफ, अखरी, चितईपुर से भिखारीपुर चौराहा, स्थयात्रा व सिगरा से महमूरगंज की तरफ ऑटो-टेंपो आदि का संचालन बंद रहेगा.
ये भी पढ़ें: यूपी में AC स्लीपर बसें कितनी सुरक्षित? जानिए कहां है कमी, हादसों में अब तक जा चुकी 400 की जान
ये भी पढ़ेंः 75 साल के चैंपियन पावर लिफ्टर, 350 किलो वजन खट से उठा लेते, 23 मेडल जीत चुके; अब विश्वविजेता 'दंगल' में दिखा रहे दम