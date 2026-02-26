ETV Bharat / state

पीएम मोदी की 28 फरवरी को सभा: सुबह 6 बजे से अजमेर की ओर आने वाले भारी वाहनों का ऐसे रहेगा डायवर्जन

पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने बताया कि सभा में आने–जाने वाले वाहनों के लिए हाईवे के आसपास पार्किंग स्थल बनाए गए हैं.

Preparations underway for PM Modi's rally
पीएम मोदी की सभा की तैयारियां (ETV Bharat Ajmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 26, 2026 at 8:20 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

अजमेर: पीएम नरेंद्र मोदी की 28 फरवरी को अजमेर के कायड विश्रामस्थली में सभा होने जा रही है. इस सभा को लेकर पूरा प्रशासनिक अमला जुटा हुआ है. सीएम भजनलाल शर्मा भी लगातार प्रशासनिक तैयारियां की मॉनिटरिंग कर रहे हैं. सीएम शर्मा के निर्देश के ही अनुरूप ही पीएम मोदी की सभा के लिए यातायात प्रबंधन पर विशेष जोर दिया जा रहा है. पुलिस ने अजमेर आने वाले सड़क मार्ग का रूट प्लान तैयार किया है. ताकि सभा में आने वाले लोगों के साथ साथ अजमेर में जाम से कोई परेशानी ना हो. वहीं अजमेर की ओर आने वाले भारी वाहनों के डायवर्जन की रूपरेखा भी तैयार कर ली है, जो आमजन के लिए पुलिस ने जारी की है.

अजमेर पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने बताया कि सभा में आने–जाने वाले वाहनों के लिए हाईवे के आसपास पार्किंग स्थल बनाए गए हैं. यहां 10 हजार से भी अधिक वाहन खड़े किए जा सकते हैं. उन्होंने आमजन से भी अपील की है कि 28 फरवरी को अनावश्यक रूप से हाईवे का उपयोग ना करें और व्यवस्थाओं को बनाए रखने में पुलिस की मदद करें. एसपी ने बताया कि कायड़ विश्राम स्थली में 28 फरवरी को अजमेर आने वाले वाहन अलग–अलग मार्ग से आएंगे. ऐसे में उन्हें कोई परेशानी ना हो, उसके लिए रूट मैप तैयार किया गया है. वहीं भारी वाहनों के कारण परेशानी ना हो, इसलिए 28 फरवरी को सुबह 6 बजे से निर्धारित स्थान से उन्हें डायवर्ट कर दिया जाएगा. पुलिस ने भारी वाहनों के डायवर्जन का प्लान तैयार कर जारी किया गया है.

अजमेर आने वाले सड़क मार्ग का रूट प्लान, देखें वीडियो (ETV Bharat Ajmer)

पढ़ें: PM Modi Rajasthan Tour: 28 को अजमेर में पीएम मोदी की सभा, सीएम ने पुष्कर में धीरेंद्र शास्त्री का लिया आशीर्वाद

Police officer giving information about the route plan
रूट प्लान की जानकारी देते पुलिस अधिकारी (ETV Bharat Ajmer)

अजमेर आने वाले भारी वाहनों का 28 फरवरी को सुबह 6 बजे ऐसे रहेगा डायवर्जन:

  • नसीराबाद जयपुर बाइपास तिराहे से जयपुर रोड पर सुबह 6 बजे से भीलवाड़ा और ब्यावर रोड से अजमेर आने वाले भारी वाहनों का डायवर्सन नसीराबाद बाइपास दिलवाड़ी पुलिया से श्रीनगर जयपुर की ओर डायवर्ट किया जाएगा.
  • ब्यावर रोड से अजमेर–जयपुर रोड की तरफ आने वाले भारी वाहनों को मांगलियावास से नसीराबाद रोड होते हुए जयपुर की ओर डायवर्जन सुबह 6 बजे कर दिया जाएगा. यह डायवर्जन मांगलियावास तिराहे से नसीराबाद रोड पर होगा.
  • जयपुर रोड से अजमेर ब्यावर रोड की तरफ जाने वाले भारी वाहनों को किशनगढ़ बाइपास से श्रीनगर, नसीराबाद बाइपास की ओर डायवर्ट किया जाएगा. डायवर्जन किशनगढ़–जयपुर–अजमेर बाइपास तिराहे से नसीराबाद भीलवाड़ा रोड पर होगा.
  • मेगा हाईवे रूपनगढ़ रोड से अजमेर ब्यावर रोड की तरफ आने वाले भारी वाहनों को मकराना चौराहा से नसीराबाद बाइपास की ओर डायवर्ट किया जाएगा. यह डायवर्जन मकराना तिराहे से जयपुर रोड पर होगा.
  • परबतसर से किशनगढ़ की तरफ जाने वाले भारी वाहनों को रूपनगढ़ तिराहे से नरेना जयपुर की तरफ भेजा जाएगा. यह डायवर्जन रुपनगढ़ से नरेना, जयपुर रोड पर होगा.
  • नागौर रोड से जयपुर रोड की तरफ जाने वाले भारी वाहनों को थावला तिराहा से हरसौरा, भकरी, बाजवास, परबतसर होते हुए रोपण गढ़ की ओर भेजा जाएगा. यह डायवर्जन थांवला तिराहे से जयपुर रोड पर होगा.
  • अजमेर शहर से जयपुर रोड की तरफ जाने वाले चार पहिया वाहनों को घुघरा गांव से लाडपुरा रोड भेजे जाएंगे. यहां डायवर्जन घुघरा गांव लाडपुरा तिराहे से होगा.
  • अजमेर शहर और ब्यावर रोड से जयपुर रोड की तरफ आने वाले भारी वाहनों को ब्यावर रोड की ओर डायवर्ट किया जाएगा. यह डायवर्जन लाडपुरा तिराहे से अजमेर बाइपास की ओर होगा.

पढ़ें: अजमेर में पीएम मोदी की रैली की तैयारियां: मदन राठौड़ बोले- पीएम का आना राजस्थान के लिए वरदान

यहीं रोक दिए जाएंगे वाहन: नागौर रोड से कायड़ विश्राम स्थली की ओर हाईवे कट और सहारा पार्किंग से आगे सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश निषेध रहेगा. एसपी वंदिता राणा ने विश्राम स्थली में सुरक्षा का जायजा भी लिया.

TAGGED:

HEAVY VEHICLES DIVERSION IN AJMER
TRAFFIC ROADMAP IN AJMER ON FEB 28
PARKING IN PM MODI RALLY IN AJMER
ROAD DIVERSION IN AJMER ON FEB 28
PM MODI AJMER VISIT ON FEB 28

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.