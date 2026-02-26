ETV Bharat / state

पीएम मोदी की 28 फरवरी को सभा: सुबह 6 बजे से अजमेर की ओर आने वाले भारी वाहनों का ऐसे रहेगा डायवर्जन

अजमेर: पीएम नरेंद्र मोदी की 28 फरवरी को अजमेर के कायड विश्रामस्थली में सभा होने जा रही है. इस सभा को लेकर पूरा प्रशासनिक अमला जुटा हुआ है. सीएम भजनलाल शर्मा भी लगातार प्रशासनिक तैयारियां की मॉनिटरिंग कर रहे हैं. सीएम शर्मा के निर्देश के ही अनुरूप ही पीएम मोदी की सभा के लिए यातायात प्रबंधन पर विशेष जोर दिया जा रहा है. पुलिस ने अजमेर आने वाले सड़क मार्ग का रूट प्लान तैयार किया है. ताकि सभा में आने वाले लोगों के साथ साथ अजमेर में जाम से कोई परेशानी ना हो. वहीं अजमेर की ओर आने वाले भारी वाहनों के डायवर्जन की रूपरेखा भी तैयार कर ली है, जो आमजन के लिए पुलिस ने जारी की है.

अजमेर पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने बताया कि सभा में आने–जाने वाले वाहनों के लिए हाईवे के आसपास पार्किंग स्थल बनाए गए हैं. यहां 10 हजार से भी अधिक वाहन खड़े किए जा सकते हैं. उन्होंने आमजन से भी अपील की है कि 28 फरवरी को अनावश्यक रूप से हाईवे का उपयोग ना करें और व्यवस्थाओं को बनाए रखने में पुलिस की मदद करें. एसपी ने बताया कि कायड़ विश्राम स्थली में 28 फरवरी को अजमेर आने वाले वाहन अलग–अलग मार्ग से आएंगे. ऐसे में उन्हें कोई परेशानी ना हो, उसके लिए रूट मैप तैयार किया गया है. वहीं भारी वाहनों के कारण परेशानी ना हो, इसलिए 28 फरवरी को सुबह 6 बजे से निर्धारित स्थान से उन्हें डायवर्ट कर दिया जाएगा. पुलिस ने भारी वाहनों के डायवर्जन का प्लान तैयार कर जारी किया गया है.