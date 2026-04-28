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अयोध्या से मुंबई के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस; PM मोदी ने दिखाया हरी झंडी, 1500 किमी का तय होगा सफर

अयोध्या से मुंबई के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस ( Photo credit: ETV Bharat )