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पीएम मोदी ने अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन का किया लोकार्पण, डिप्टी सीएम ने की हिमाचल की रेल परियोजनाओं की पैरवी

आधुनिक सुविधाओं से लैस इस स्टेशन के उद्घाटन के साथ ही हिमाचल के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए हिमाचल प्रदेश की लंबित रेल परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने और उनका पूरा वित्तीय भार केंद्र सरकार द्वारा वहन किए जाने की जोरदार मांग भी उठाई.

ऊना जिले में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत लगभग 24 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किए गए अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जालंधर छावनी से वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया. इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, विधायक सुदर्शन सिंह बबलू, पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर, पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा और पूर्व विधायक बलबीर चौधरी सहित रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे.

ऊना: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत योजना के तहत पुनर्विकसित हिमाचल प्रदेश के अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन का वर्चुअली लोकार्पण किया. इस अवसर पर आयोजित समारोह में हिमाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और उद्घाटन पट्टिका का अनावरण किया.

अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रेलवे स्टेशन को आधुनिक स्वरूप प्रदान किया गया है. यात्रियों के लिए वातानुकूलित वेटिंग रूम, एग्जीक्यूटिव लाउंज, आधुनिक शौचालय परिसर, रैंप, लिफ्ट, डिजिटल कोच डिस्प्ले बोर्ड, फूड स्टॉल और "वन स्टेशन, वन प्रोडक्ट" स्टॉल जैसी सुविधाएं विकसित की गई हैं. स्टेशन परिसर में 24 घंटे लाइट और दिव्यांगों और बुजुर्ग यात्रियों के लिए विशेष सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं. स्टेशन पर दो प्लेटफॉर्म और दो फुट ओवर ब्रिज बनाए गए हैं.

कार्यक्रम में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री (ETV Bharat)

करटोली-अंबाला कैंट रेल सेवा का शुभारंभ

पंजाब के करटोली से अंबाला कैंट के लिए नई रेल सेवा का शुभारंभ किया गया. यह ट्रेन जिला ऊना के तीन प्रमुख रेलवे स्टेशनों से होकर गुजरेगी, जिससे क्षेत्र के यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जालंधर से आयोजित कार्यक्रम के दौरान वर्चुअल माध्यम से इस रेल सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस अवसर पर करटोली से अंबाला कैंट के लिए विशेष (स्पेशल) ट्रेन चलाई गई. उद्घाटन के तहत संचालित इस विशेष ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों से किसी भी प्रकार का किराया नहीं लिया गया. रेलवे की ओर से इसे उद्घाटन यात्रा के रूप में संचालित किया गया, जिससे लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला. यह नई रेल सेवा जिला ऊना के तीन रेलवे स्टेशनों से होकर गुजरेगी, जिससे ऊना सहित आसपास के क्षेत्रों के लोगों को अंबाला, चंडीगढ़ और आगे के शहरों तक पहुंचने में बेहतर सुविधा मिलेगी. नियमित रेल सेवा शुरू होने से विद्यार्थियों, नौकरीपेशा लोगों, व्यापारियों और अन्य यात्रियों को आवागमन में समय और खर्च दोनों की बचत होगी.

अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन से वर्तमान में दस ट्रेन सेवाएं संचालित होती हैं, जिनमें पांच ट्रेनों का संचालन इसी स्टेशन से और पांच ट्रेनों का संचालन दौलतपुर चौक से किया जाता है. यह रेल नेटवर्क देश के 15 राज्यों को जोड़ता है, जिनमें सात राज्यों की राजधानियां भी शामिल हैं. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने स्टेशन के पुनर्विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय रेलवे का आभार व्यक्त किया. साथ ही उन्होंने हिमाचल प्रदेश की लंबित रेल परियोजनाओं की मजबूती से पैरवी करते हुए कहा कि प्रदेश एक छोटा पहाड़ी राज्य है और इसके गठन के समय जिन क्षेत्रों तक रेल सेवा पहुंची थी, वे बाद में हिमाचल से बाहर हो गए.

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, "आज भी हिमाचल के कई हिस्से रेल संपर्क से वंचित हैं और केंद्र सरकार को इन परियोजनाओं का पूरा खर्च स्वयं वहन करना चाहिए. बिलासपुर रेलवे लाइन परियोजना के लिए प्रदेश सरकार अपना 800 करोड़ रुपये से अधिक का हिस्सा पहले ही जारी कर चुकी है. प्रारंभ में इस परियोजना की लागत लगभग एक हजार करोड़ रुपये आंकी गई थी, लेकिन अब यह बढ़कर लगभग 14 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गई है. बड़े राज्यों को प्राथमिकता मिलने के कारण हिमाचल प्रदेश की रेल परियोजनाएं वर्षों तक उपेक्षित रहीं और संसद में सीमित प्रतिनिधित्व का भी राज्य को नुकसान उठाना पड़ा".

उपमुख्यमंत्री ने रेलवे अधिकारियों से प्रदेश की सभी लंबित रेल परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा करने की मांग की. उन्होंने कहा कि पंजाब के जेजों से बल्क ड्रग पार्क तक महज चार से पांच किलोमीटर रेल लाइन का कार्य शेष है. इस परियोजना के पूरा होने से उद्योगों, व्यापार और क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलेगी तथा हिमाचल प्रदेश को इसका व्यापक लाभ प्राप्त होगा.

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