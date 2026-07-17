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पीएम मोदी ने वर्चुअली किया पिस्का-मुरी स्टेशन का उद्घाटन, राज्यपाल रहे समारोह में शामिल

उद्घाटन समारोह के दौरान राज्यपाल, मंत्री, सांसद और विधायक ( ETV Bharat )