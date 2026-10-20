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वाराणसी में 25 अक्टूबर को एयर शो देखेंगे PM मोदी, गंगा के ऊपर करतब दिखाएंगे 100 विमान

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वाराणसी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अक्टूबर को अपने एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचेंगे. इस दौरान वह नमो घाट पर होने वाले भारतीय वायु सेना के एयर शो को देखेंगे. प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. इस एयर शो में 100 से अधिक विमानों और हेलीकॉप्टरों के जरिए भारतीय वायु सेना की ताकत और हवाई कौशल का प्रदर्शन किया जाएगा.

दोपहर करीब 1 बजे वाराणसी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री: जानकारी के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर करीब एक बजे वाराणसी के पुलिस लाइन हेलीपैड पर पहुंचेंगे. यहां से वह सड़क मार्ग से नमो घाट जाएंगे, जहां गंगा के ऊपर होने वाले एयर शो को देखेंगे. इसके बाद प्रधानमंत्री के खोचवा स्थित कपड़ा मिल जाने और वहां महिलाओं से संवाद करने का भी कार्यक्रम बताया गया है.