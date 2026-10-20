वाराणसी में 25 अक्टूबर को एयर शो देखेंगे PM मोदी, गंगा के ऊपर करतब दिखाएंगे 100 विमान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अक्टूबर को वाराणसी पहुंचेंगे और नमो घाट पर 'Wings over Ganges' एयर शो में हिस्सा लेंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 6:54 PM IST
वाराणसी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अक्टूबर को अपने एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचेंगे. इस दौरान वह नमो घाट पर होने वाले भारतीय वायु सेना के एयर शो को देखेंगे. प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. इस एयर शो में 100 से अधिक विमानों और हेलीकॉप्टरों के जरिए भारतीय वायु सेना की ताकत और हवाई कौशल का प्रदर्शन किया जाएगा.
दोपहर करीब 1 बजे वाराणसी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री: जानकारी के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर करीब एक बजे वाराणसी के पुलिस लाइन हेलीपैड पर पहुंचेंगे. यहां से वह सड़क मार्ग से नमो घाट जाएंगे, जहां गंगा के ऊपर होने वाले एयर शो को देखेंगे. इसके बाद प्रधानमंत्री के खोचवा स्थित कपड़ा मिल जाने और वहां महिलाओं से संवाद करने का भी कार्यक्रम बताया गया है.
भारतीय वायु सेना के 94 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में वाराणसी के नमो घाट पर ‘Wings over Ganges’ एयर शो की तैयारी की गई है. इस कार्यक्रम में वायु सेना के लड़ाकू विमान, परिवहन विमान और हेलीकॉप्टर अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे.
एयर शो के लिए 11 हजार से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात: वाराणसी के पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने बताया कि एयर शो 22, 24 और 25 अक्टूबर को होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अक्टूबर को इसमें शामिल होंगे और पुलिस लाइन से सड़क मार्ग के जरिए नमो घाट पहुंचेंगे.
पुलिस कमिश्नर के मुताबिक, प्रधानमंत्री के दौरे और एयर शो को देखते हुए 11 हजार से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है. उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना है. इसी को ध्यान में रखते हुए अस्थायी पार्किंग, चिकित्सा सुविधाओं और अस्थायी पुलिस थानों की व्यवस्था की गई है.
गंगा के ऊपर दिखेगी भारतीय वायु सेना की ताकत: भारतीय वायु सेना के अधिकारियों के अनुसार, गंगा के ऊपर होने वाला यह हवाई प्रदर्शन देश की वायु और अंतरिक्ष शक्ति को प्रदर्शित करेगा. इसके जरिए युवाओं को भी वायु सेना में करियर बनाने और देश की सेवा करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया जाएगा.
अधिकारियों ने बताया कि एयर शो के लिए अलग-अलग विमानों और हेलीकॉप्टरों की फॉर्मेशन तैयार की गई हैं. इनमें तालमेल और सटीक समन्वय के साथ हवाई करतब दिखाए जाएंगे. इन प्रदर्शनों के जरिए विमानों की परिचालन क्षमता और वायु योद्धाओं की पेशेवर दक्षता भी दिखाई जाएगी.
ऑपरेशन सिंदूर में शामिल लड़ाकू विमान भी दिखाएंगे करतब: एयर शो में ऑपरेशन सिंदूर में शामिल रहे लड़ाकू विमानों के भी प्रदर्शन करने की जानकारी दी गई है. अधिकारियों के मुताबिक, इस दौरान इस्तेमाल किए गए कुछ हथियारों का प्रदर्शन भी किया जाएगा. हालांकि, इसमें शामिल किए जाने वाले हथियारों और उनके प्रदर्शन की विस्तृत जानकारी की आधिकारिक पुष्टि जरूरी है.
फ्लाईपास्ट में हेलीकॉप्टर, परिवहन विमान और लड़ाकू विमान हिस्सा लेंगे. हेलीकॉप्टरों में एलसीएच, चिनूक, एएलएच मार्क III, एएलएच मार्क IV, अपाचे, चेतक, कामोव-31 और एमआई-17 वी5 शामिल हैं.
राफेल, सुखोई और मिराज जैसे विमान भी होंगे शामिल: परिवहन और सहायक विमानों में सी-295, सी-17, सी-130, एईडब्ल्यूएंडसी, आईएल-78, एएन-32 और पी-8आई शामिल होंगे. वहीं, लड़ाकू विमानों में सुखोई-30 एमकेआई, मिराज-2000, राफेल, एलसीए, मिग-29 और जगुआर अपनी क्षमता का प्रदर्शन करेंगे.
इसके अलावा हार्वर्ड विमान, सूर्यकिरण एरोबैटिक टीम और सारंग हेलीकॉप्टर प्रदर्शन टीम भी एयर शो के आकर्षण होंगे. अधिकारियों के अनुसार, भारतीय थल सेना के दो एएलएच हेलीकॉप्टर भी इसमें भाग लेंगे. भारतीय नौसेना की ओर से एक पी-8आई विमान और एक कामोव-31 हेलीकॉप्टर के शामिल होने की जानकारी दी गई है.
देश के 12 वायु अड्डों से उड़ान भरेंगे विमान: इस एयर शो की थीम ‘Wings Over Ganges’ रखी गई है. इसका उद्देश्य गंगा के ऊपर भारतीय वायु सेना की हवाई क्षमता और व्यापक पहुंच को प्रदर्शित करना है. अधिकारियों के मुताबिक, प्रदर्शन में कुल 100 विमान शामिल होंगे, जिनमें 52 लड़ाकू विमान, 15 परिवहन विमान, 32 हेलीकॉप्टर और एक ऐतिहासिक विमान शामिल है.
इसमें भारतीय वायु सेना के गरुड़ विशेष बल भी हिस्सा लेंगे. प्रदर्शन में शामिल विमान देशभर के 12 वायु अड्डों से उड़ान भरेंगे. इनमें चेन्नई के पास स्थित नौसैनिक वायु अड्डा अरक्कोणम भी शामिल है. इस तरह वाराणसी का एयर शो वायु सेना की ताकत, विमानों के समन्वय और हवाई प्रदर्शन का खास नजारा पेश करेगा.
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