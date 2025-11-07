ETV Bharat / state

11 साल, 52 दौरे, 60 हजार करोड़ की परियोजनाएं; जानें पीएम मोदी ने बनारस को कैसे बदला

बनारस रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण और 500 करोड़ के बजट से यार्ड मॉडलिंग का काम पूरा हो चुका है. इसी का परिणाम है, कि अब 250 ट्रेनें अपनी पूरी क्षमता के साथ चल रही हैं. इसके साथ 192 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का दोहरीकरण भी किया गया है.

10 हजार करोड़ की रेल परियोजनाओं में यार्ड रिमॉडलिंग, ट्रैक का दोहरीकरण, स्टेशन अपग्रेडेशन, इंटर मॉडल स्टेशन, डेडीकेटेड फ्रेड कॉरिडोर, 250 से ज्यादा ट्रेनों के संचालन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया है.

बनारस में रेलवे के बड़े प्रोजेक्ट्स: इस बार भी पीएम मोदी वाराणसी से खजुराहो के लिए चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे. रेलवे स्टेशन से कनेक्टिविटी की बात करें तो वाराणसी में 10 हजार करोड़ के रेल प्रोजेक्ट्स प्रधानमंत्री ने दिए हैं. आज देश के हर हिस्से से बनारस रेलवे स्टेशन जुड़ चुका है.

2014 में पहली बार बनारस से सांसद बनने के बाद प्रधानमंत्री ने सबसे पहले विश्वनाथ कॉरिडोर की सौगात दी. इसका नतीजा है, कि वाराणसी में पर्यटकों की संख्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है. यही नहीं बनारस को रोप-वे की सौगात, इंटरनेशनल स्टेडियम, मल्टीलेवल पार्किंग, वंदे भारत ट्रेन, रुद्राक्ष कंवेंशन सेंटर बनारस की पहचान बन रही है. वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन का कायाकल्प भी पीएम मोदी की देन है. गंगा पर बनने वाला मालवीय सिग्नेचर ब्रिज वाराणसी की विकास यात्रा की गाथा में नया मील का पत्थर बनने वाला है.

वाराणसी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 नवंबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का 53वां दौरा करेंगे. यह किसी भी प्रधानमंत्री का उनके संसदीय क्षेत्र में दौरे का रिकॉर्ड है. पीएम जब भी बनारस आते हैं, कुछ न कुछ सौगात देकर ही जाते हैं. अब तक के 52 दौरों में पीएम मोदी ने बनारस को 60 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स की सौगात दी है. यही वजह है, कि बीते 11 साल में बनारस की बिल्कुल तस्वीर बदल चुकी है. आइए जानते हैं, पीएम मोदी ने वाराणसी में क्या-क्या बदलाव किए हैं.

15125/ 26 वाराणसी-पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस

22467/68 वाराणसी-गांधीनगर कैपिटल-वाराणसी एक्सप्रेस

20903/04 वाराणसी-एकता नगर-वाराणसी महामना एक्सप्रेस

6368/67 बनारस-कन्याकुमारी-बनारस काशी तमिल संगम एक्सप्रेस

17324/23 वाराणसी-हुबली-वाराणसी साप्ताहिक एक्सप्रेस

2268/87 वाराणसी-मैसूर-वाराणसी एक्सप्रेस

15231/32 बरौनी-वाराणसी-गोंदिया एक्सप्रेस

12946 /45 बनारस-वेरावल-बनारस एक्सप्रेस

20962/61 बनारस-उधना-बनारस एक्सप्रेस

22536/ 35 बनारस-रामेश्वरम-बनारस एक्सप्रेस

18524/ 23 बनारस-विशाखापट्टनम एक्सप्रेस

22415/16 वाराणसी-नई दिल्ली-वाराणसी

22500/22499 वाराणसी-देवघर-वाराणसी

22489/90 वाराणसी-मेरठ-वाराणसी

22345/46 गोमती नगर-वाराणसी-पटना 20997/20888 वाराणसी- रांची-वाराणसी

22435/36 वाराणसी-नई दिल्ली-वाराणसी

22175/76 वाराणसी-आगरा कैंट-वाराणसी

26422/21 वाराणसी-खजुराहो-वाराणसी

बनारस का नमो घाट. (Photo Credit: ETV Bharat)

800 करोड़ रुपए से तैयार विश्वनाथ कॉरिडोर: 11 साल में बनारस कैसे बदला है? इसका जीवंत उदाहरण काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है. इस पर 800 करोड़ रुपए की लागत आई है. 2019 के बाद भव्य कॉरिडोर बनकर तैयार हुआ. यह पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट था. इसके बनने से बाबा विश्वनाथ धाम की सौंदर्य निखर गया है. देश-दुनिया के पर्यटक यहां पहुंचे रहे हैं. यह धार्मिक पर्यटन का केंद्र बन चुका है.

100 करोड़ की लागत से बनारस के घाट और मंदिरों को नए कलेवर में तैयार किया गया. यहां की गलियों को स्मार्ट बनाया गया. सेल्फी प्वाइंट विकसित किया गया. इसके साथ ही करोड़ों रुपए की लागत से सड़कों की स्थिति भी बदली गई. आज बनारस की सड़कें बेहद खूबसूरत नजर आती हैं. यहां हेरिटेज लाइट स्कल्पचर, लाइट साउंड शो के जरिए पर्यटकों को नए सारनाथ का अहसास कराया जा रहा है.

लंदन स्ट्रीट जैसे बदल गए चौराहे: बनारस का दिल कहा जाने वाला गोदौलिया चौराहे को भी नए स्वरूप में तैयार किया गया. इसे लंदन स्ट्रीट की तर्ज पर बनाया गया. इसकी खूबसूरती ऐसी है, कि जो भी देखता है, मंत्रमुग्ध हो जाता है. इतना ही नहीं गुलाबी पत्थर हेरिटेज, लाइट एंड साउंड शो, एक रंग में रंगे हुए मकान इसकी खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ाते हैं. यहां पर लगे स्कल्पचर नया लुक देते हैं.

बनारस को रोप-वे की सौगात: बनारस देश का इकलौता शहर बन गया है, जहां अर्बन ट्रांसपोर्ट के लिए रोप-वे का निर्माण किया जा रहा है. करीब 800 करोड़ रुपए की लागत से यह सौगात भी बनारस को मिलने जा रही है.

इसके बनने से काशी आने वाले पर्यटक न सिर्फ सहजता के साथ बाबा के दरबार पहुंच सकेंगे, बल्कि वह आसमान के जरिए काशी की खूबसूरती को निहार सकेंगे. यह बनारस के कैंट रेलवे स्टेशन से शुरू होकर के गोदौलिया तक बन रहा है. यात्री आसानी से महज 15 मिनट में बाबा के दरबार में पहुंचेंगे.

2900 करोड़ से बन रहा मालवीय ब्रिज: करीब 2900 करोड़ रुपए की लागत से मालवीय पुल के विकल्प के रूप में सिग्नेचर ब्रिज तैयार किया जा रहा है. यह गंगा नदी पर बनने वाला डबल डेकर पुल होगा. इसके नीचे फोर लाइन का रेलवे ट्रैक और ऊपर सिक्स लेन की सड़क होगी. यह ब्रिज वाराणसी, चंदौली, बिहार, पश्चिम बंगाल को जोड़ेगा. अगले 4 साल यह काम भी पूरा कर लिया जाएगा.

अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम. (Photo Credit: ETV Bharat)

बनारस नया ट्रांसपोर्ट नगर: इसके साथ ही बनारस में करोड़ों रुपए की लागत से ट्रांसपोर्ट नगर की शुरुआत की गई है. यहां दिल्ली की तर्ज पर पूर्वांचल के कारोबारियों को नया मॉडल ट्रांसपोर्ट नगर उपलब्ध कराया जाएगा. इसके साथ ही शहर के सारे कारोबार इस 207 एकड़ में बसने वाले ट्रांसपोर्ट नगर में शिफ्ट हो जाएंगे. इससे कारोबारियों को जाम की दिक्कत से मुक्ति मिलेगी.

तैयार हो रही नई टाउनशिप: बनारस में नई टाउनशिप की भी परियोजना है. लगभग 400 एकड़ में इसे बसाया जाएगा. बनारस के रिंग रोड पर यह तैयार किया जा रहा है. इस टाउनशिप परियोजना में वरुण विहार, वर्ल्ड सिटी, मेडिसिन सिटी, वैदिक सिटी, विद्या निकेतन सिटी बनाई जाएगी. यहां सारी सुविधाएं और बाजार विकसित किया जाएगा. इसका उद्देश्य पुराने काशी को उसके भव्य स्वरूप में रखने के साथ आधुनिक सुविधाओं से लैस नई काशी को तैयार करना है.

अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम की सौगात: बनारस में खेल में भी नई सुविधाओं को जोड़ा जा रहा है. यहां पर अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम तैयार किया जा रहा है. लगभग 452 करोड़ रुपए की लागत से इसे तैयार किया जा रहा है. यहां जल्द अंतरराष्ट्रीय मैच खेले जाएंगे. इस क्रिकेट स्टेडियम में क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस अन्य तरह के खेलों की सुविधा होगी. यह करीब 30 एकड़ में गंजारी में विकसित किया जा रहा है.

इसके साथ ही वाराणसी के सिगरा स्टेडियम को भी अत्याधुनिक सुविधाओं वाला इंटरनेशनल स्टेडियम बनाया गया है. यहां इंडोर खेलों की सुविधा होगी. इससे खिलाड़ियों को सुविधा तो मिलेगी ही, बनारस स्पोर्ट्स हब के तौर पर भी पहचाना जाएगा.

60 हजार करोड़ से बदला बनारस: भाजपा के महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरि बताते हैं, कि 2014 से लेकर अब तक बनारस की तस्वीर बदल चुकी है. बनारस की सड़कें, गालियां, घाट, सुविधाएं, स्टेशन सब नया हो चुका है. 11 साल में बनारस को विश्वनाथ कॉरिडोर, रेलवे परियोजनाएं, खेल सुविधा, नए मेडिकल कॉलेज, मेडिकल फैसिलिटी देकर इसे विश्व स्तरीय शहर बनाया जा रहा है.

प्रधानमंत्री जब भी बनारस आते हैं, बड़ी सौगात देकर ही जाते हैं. इसका परिणाम है कि अब तक करीब 60 हजार करोड़ से ज्यादा की परियोजनाएं परवान चढ़ चुकी हैं. इस बार प्रधानमंत्री बनारस स्टेशन से देश को 4 वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात देंगे. इनमें विशेष ट्रेन वाराणसी से खजुराहो के बीच चलेगी, जो काशीवासियों और पूर्वांचल के लिए एक बड़ा उपहार मानी जा रही है.

इसे बनारस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर पीएम रवाना करेंगे. इसके अलावा लखनऊ से सहारनपुर, फिरोजपुर से दिल्ली और एर्नाकुलम से बेंगलुरु जाने वाली अन्य 3 वंदे भारत एक्सप्रेस को वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे.

बनारस के स्थानीय निवासी कहते हैं, कि पहले बनारस में गंदगी, टूटी सड़कें, जानवरों का घूमना और मूलभूत सुविधाओं की भी परेशानी थी. 2014 के बाद पीएम ने बनारस को बदल दिया है. इससे पहले बनारस से सांसद रहे पं. कमलापति त्रिपाठी ने रेलवे स्टेशन की सौगात दी थी. जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से सांसद बने हैं, तब काशी का गौरव लौट आया है. यही वजह है कि काशी जो विश्व की सांस्कृतिक राजधानी मानी जाती है, अब वैश्विक स्तर का शहर भी बन रहा है.

यह भी पढ़ें: पीएम मोदी का बनारस दौरा आज से, 16 घंटे बिताएंगे, दो दिन तक ये रास्ते रहेंगे प्रभावित; जानिए रूट डायवर्जन