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वाराणसी में नर्सिंग की छात्राओं का हल्लाबोल; कॉलेज मैनेजमेंट पर लगाए आरोप

DCP गौरव वंशवाल ने बताया कि सूचना मिली कि नर्सिंग की छात्राएं कुछ मांगों को लेकर के सड़क पर विरोध कर रही हैं.

वाराणसी में नर्सिंग की छात्राओं का हल्लाबोल.
वाराणसी में नर्सिंग की छात्राओं का हल्लाबोल. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 29, 2026 at 6:55 AM IST

2 Min Read
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वाराणसी: शहर के एक निजी नर्सिंग होम की छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की. मौके पर पहुंचे पुलिस के सीनियर अधिकारियों ने छात्राओं को समझाकर मामला शांत कराया. छात्राओं के परिजनों से भी बात की गई. यह प्रदर्शन पीएम मोदी की रैली के बाद देर रात हुआ.

DCP गौरव वंशवाल ने बताया कि शाम लगभग 8 बजे हमें सूचना मिली कि नर्सिंग की छात्राएं अपनी कुछ मांगों को लेकर के सड़क पर विरोध कर रही हैं. इसे गंभीरता से लेते हुए मौके पर पुलिस-प्रशासन की टीम पहुंची. प्रथम दृष्टया हमें यह ज्ञात हुआ कि कॉलेज के मिस मैनेजमेंट के कारण यह छात्राएं परेशान हैं. इसी को लेकर के यह विरोध कर रही हैं.

कॉलेज मैनेजमेंट पर लगाए आरोप. (Video Credit: ETV Bharat)

उन्होंने इस बात का खंडन किया कि प्रधानमंत्री की जनसभा से जुड़ी हुई कोई अव्यवस्था थी, जिससे यह छात्राएं परेशान हुईं. उन्होंने बताया कि छात्राओं की ओर से जानकारी मिली कि उन्हें कॉलेज परिसर की ओर से जनसभा ले जाया गया जहां उन्हें बाहर छोड़ दिया गया.

उन्हें पैदल जाना पड़ा और वहां से पैदल आना पड़ा. इस वजह से कुछ छात्राओं की तबीयत खराब हो गई. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि छात्राएं इस बात से भी नाराज हैं कि कॉलेज में उनकी सुनवाई नहीं होती है. उन पर गलत पेनाल्टी लगाई जाती है.

DCP ने बताया कि छात्राओं से बातचीत करके विरोध समाप्त करा दिया है. आगे उनकी मांग के अनुसार कार्रवाई की जा रही है. दो छात्राओं का इलाज कराया गया, वह सभी ठीक हैं.

इस प्रदर्शन को पीएम मोदी की सफल रैली से जोड़कर अफवाह फैलाई गई. छात्राओं ने भी रैली को लेकर कोई बात नहीं कही है. उनका विरोध सिर्फ कॉलेज मैनेजमेंट से था.

वहीं छात्राओं का आरोप है कि कॉलेज की ओर से उन्हें रैली तक ले जाया गया, लेकिन बाहर ही छोड़ दिया गया. इस वजह से उन्हें पैदल जाना पड़ा और वहां से उन्हें पैदल वापस भी आना पड़ा. उन्हें अपने साथ मोबाइल, पानी की बोतल ले जाने से मना कर दिया गया था. इसी से नाराज होकर छात्राएं सड़क पर प्रदर्शन करने लगीं.

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