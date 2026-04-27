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वाराणसी: पीएम मोदी का 28 अप्रैल को काशी दौरा, नगर निगम के नए सदन भवन का होगा लोकार्पण

म्युनिसिपल बॉण्ड्स से बदलेगी वाराणसी की सूरत, पीएम मोदी देंगे रोजगार और पर्यटन को नई दिशा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी नगर निगम की कुल 07 ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका प्रधानमंत्री शिलान्यास करेंगे, जबकि एक प्रमुख परियोजना का लोकार्पण किया जाएगा. इन सभी परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 250 करोड़ रुपये आंकी गई है, जो शहर के बुनियादी ढांचे को नया रूप देगी.

वाराणसी: वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का दौरा होने जा रहा है, जिसमें वे काशीवासियों को कई महत्वपूर्ण योजनाओं की सौगात देंगे. इस दौरे को लेकर न सिर्फ पार्टी स्तर पर तैयारियां की गई हैं, बल्कि उन सभी विभागों ने भी कमर कस ली है जिनके कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास होना है.

बनारस में विकास को मिलेगी रफ्तार: काशी के सांसद के रूप में प्रधानमंत्री का हर दौरा विकास की नई इबारत लिखता है और इस बार भी वे जनता को कई उपहार देकर जाएंगे. नगर निगम की इन योजनाओं में मुख्य रूप से कुण्डों का जीर्णोद्धार, कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स और को-वर्किंग स्पेस का निर्माण शामिल है. इसके साथ ही बेसमेंट पार्किंग और अंडर ग्राउंड पार्किंग जैसी सुविधाओं से शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार होगा. इन परियोजनाओं से न सिर्फ वाराणसी के विकास को रफ्तार मिलेगी, बल्कि नगर निगम की आर्थिक स्थिति भी पहले से अधिक सुदृढ़ होगी.

रोजगार और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा: जनसंपर्क अधिकारी संदीप सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री का प्रस्तावित दौरा 28 अप्रैल को तय किया गया है. इस दौरान मुख्य आकर्षण नगर निगम का नया सदन भवन होगा, जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री के हाथों होना है. म्युनिसिपल बॉण्ड्स के माध्यम से शहर में होटल और रेस्टोरेंट्स का निर्माण कराया जा रहा है ताकि पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें. धार्मिक स्थल होने के कारण श्रद्धालुओं के बढ़ते आवागमन को देखते हुए कुण्डों के सौंदर्यीकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.

प्रधानमंत्री करेंगे 5 कुंडों और 8 तालाबों के जीर्णोद्धार कार्य का शुभारंभ. (Photo Credit: ETV Bharat)

इन प्रमुख परियोजनाओं का होगा शिलान्यास: विकास की इस कड़ी में सिगरा स्थित डॉ. संपूर्णानंद स्टेडियम के पास अंडर ग्राउंड पार्किंग, होटल और मार्केट कॉम्पलेक्स का निर्माण किया जाएगा. लहुराबीर में कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स के साथ बेसमेंट पार्किंग और भोजूबीर तिराहा कांजी हाउस स्थल पर भी व्यापारिक केंद्र विकसित होंगे. सिगरा पेट्रोल पंप के पास को-वर्किंग स्पेस कम ऑफिस बनाया जाएगा जो युवाओं और उद्यमियों के लिए मददगार साबित होगा. इसके अतिरिक्त नगर निगम सीमा के भीतर 05 महत्वपूर्ण कुंडों और 08 अन्य तालाबों के जलशोधन एवं कायाकल्प का कार्य भी शुरू किया जाएगा.

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