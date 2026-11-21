PM मोदी ने बिहार की धरती से ऐसा क्या कहा कि झूम उठे सभी
PM Modi Vaishali Visit: सभा में युवाओं का जोश देखकर पीएम मोदी गदगद नजर आए और युवाओं का आभार जताया.
Published : November 21, 2026 at 4:01 PM IST
वैशाली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार (21 नवंबर) को लोकतंत्र की धरती वैशाली में 34,470 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया. पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार का एक साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है और इसी के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम आयोजित की गई है. इस दौरान लोगों का उत्साह देखकर नरेंद्र मोदी काफी खुश नजर आए.
छठी मैया के आशीर्वाद से विकास का पर्व- PM
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से बिहारवासियों का अभिनंदन किया. उन्होंने कहा कि इतना विशाल जन समुदाय मैं नहीं मानता हूं कि कैमरा में कैद हो पायेगा. विकास के प्रति जागृति का यह जीता जागता सबूत है. लोक आस्था का महापर्व छठ संपन्न हुआ है. हमारी माताओं और बहनों ने कठिन निर्जला व्रत करके परिवार, समाज और जगत के मंगल की कामना की है.
"अब छठी मैया के आशीर्वाद से हम यहां विकास का पर्व मना रहे हैं. बिहार की इस विकास यात्रा में हम सबका साथ सबका विकास का मंत्र लेकर आगे बढ़े हैं. हमने लोकतंत्र की ताकत को जन कल्याण का माध्यम बनाया है. और इसलिए आज एनडीए सरकार इस कार्यकाल का 1 साल पूरा कर रही है. तो इस आयोजन के लिए लोकतंत्र की महान धरती वैशाली को चुना गया है."- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री
बिहार की मिट्टी को नमन
पीएम मोदी ने इस अवसर पर वैशाली और बिहार की मिट्टी को नमन किया और कहा कि मैं एनडीए के सभी घटक दलों को लाखों कार्यकर्ताओं को और सभी बिहार वासियों को शुभकामनाएं देता हूं. करीब 3 दशक पहले बिहार ने उम्मीद और विश्वास की नई राह चुनी थी. जिस बिहार को दशकों तक बदहाली झेलनी पड़ी, उसे आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में सुशासन का नया भरोसा मिला.
'नीतीश कुमार ने वर्षों तक की बिहार की सेवा'
पीएम मोदी ने नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि नीतिश जी ने इतने वर्षों तक मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार की सेवा की. अब नीतीश जी के आशीर्वाद से इस अभियान को सम्राट चौधरी जी और उनकी पूरी टीम आगे बढ़ा रही है. इसी क्रम में आज यहां भी हज़ारों करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ.
नीतीश सेतु से लोगों को होगा लाभ
उन्होंने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे मित्र राम विलास जी की आत्मा जहां भी होगी, वो भी हम पर फूलों की वर्षा करती होगी. क्योंकि उनके सपनों को भी हम साकार कर रहे हैं. गंगा मैया पर बने दरगाह बिदुपुर 6 लेन केबल ब्रिज को जनता के लिए समर्पित किया गया है. इस आधुनिक ब्रिज का नाम आदरणीय नीतीश जी के सम्मान में नीतीश सेतु रखा गया है.
"ये उनके (नीतीश कुमार) सेवा समर्पण का बिहारवासियों की तरफ हो रहा सम्मान का प्रतीक है. इस पुल से पटना और वैशाली के बीच की दूरी और दिक्कतें कम हो गयी हैं. अब फसल, फल और सब्जियां, दूध-दही को बड़े बाजारों तक पहुंचाना आसान हो जाएगा. यहां के युवाओं को पढ़ाई में, बुजुर्गों को दवाई में बहुत आसानी हो जाएगी."- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री
युवाओं का उत्साह देखकर गदगद दिखे पीएम
पीएम ने कहा, बिहार में तेजी से आधुनिक सड़कों का नेटवर्क भी तेज गति से तैयार हो रहा है. आज औरंगाबाद जोरदाहा सिक्स लेन हाइवे का लोकार्पण हुआ है. इस दौरान जनता का उत्साह देखकर पीएम ने कहा कि साथियों आपके प्यार का बहुत-बहुत आभारी हूं. मुझे आगे के कार्यक्रम के लिए उत्तर प्रदेश पहुंचना है. इसलिए बात पूरी करनी पड़ेगी. इस दौरान पीएम की बात सुनते ही पूरी सभा झूम उठी.
"मैं आज देख रहा था जो नौजवानों को कार्यक्रम में देखा वह वाकई मन को प्रसन्न करने वाला था. मेरे देश के मेरे बिहार के नौजवान जिनको विकास का महत्व क्या होता है, इसकी पूरी-पूरी समझ है और इसलिए इतना उत्साह उमंग मुझे नौजवानों में नजर आ रहा है."-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री
आज अनेक हाइवे प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास भी किया गया है. इन परियोजनाओं पर सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. रोड नेटवर्क के साथ-साथ आज बिहार में ऊर्जा और शहरी विकास की तस्वीर भी तेजी से बदल रही है. इसी दिशा में बक्सर थर्मल पावर प्लांट का निर्माण, पीरपैंती थर्मल पॉवर प्लांट के ट्रांसिशन सिस्टम का शिलान्यास, फुलवरिया बांध, उस पर सोलर एनर्जी प्लांट जैसे बड़े- बड़े काम भी हुए हैं.
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