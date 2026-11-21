ETV Bharat / state

PM मोदी ने बिहार की धरती से ऐसा क्या कहा कि झूम उठे सभी

वैशाली में पीएम मोदी ( ETV Bharat )

वैशाली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार (21 नवंबर) को लोकतंत्र की धरती वैशाली में 34,470 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया. पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार का एक साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है और इसी के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम आयोजित की गई है. इस दौरान लोगों का उत्साह देखकर नरेंद्र मोदी काफी खुश नजर आए.

छठी मैया के आशीर्वाद से विकास का पर्व- PM