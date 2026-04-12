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पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा, सुरक्षा को लेकर हुई ब्रीफिंग, डाट काली मंदिर पहुंचे सीएम

डाट काली मंदिर पहुंचे सीएम ( फोटो सोर्स: @pushkardhami )