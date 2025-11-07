ETV Bharat / state

उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस, FRI में होगा मुख्य कार्यक्रम, पीएम मोदी होंगे शामिल, जानिये कैसी हैं तैयारियां

उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के मुख्य कार्यक्रम में करीब 75 हजार से एक लाख लोग शामिल हो सकते हैं.

PM MODI UTTARAKHAND VISIT
उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 7, 2025 at 4:59 PM IST

|

Updated : November 7, 2025 at 5:11 PM IST

3 Min Read


रोहित सोनी की रिपोर्ट

देहरादून: उत्तराखंड राज्य गठन को 25 साल पूरे हो रहे हैं. ऐसे में इस 25वीं वर्षगांठ को राज्य सरकार रजत जयंती वर्ष के रूप में मना रही है. जिसके तहत 1 नवंबर से ही प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहे हैं. राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 9 नवंबर को मुख्य कार्यक्रम देहरादून स्थित एफआरआई परिसर में आयोजित किया जाएगा. जिसमें पीएम मोदी शिरकत करेंगे. पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे के लेकर एफआरआई परिसर में तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही हैं.

उत्तराखंड राज्य के लिए वर्तमान राज्य स्थापना दिवस बेहद खास है. उत्तराखंड राज्य गठन को 25 साल पूरे हो रहे हैं. यही वजह है कि उत्तराखंड सरकार 25वीं वर्षगांठ को ऐतिहासिक और यादगार बनाने के लिए तमाम तैयारियां कर रही हैं. राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य के 25 साल की विकास यात्रा और आगामी 25 सालों के रोड मैप को लेकर विशेष सत्र का आयोजन किया गया.

पीएम मोदी के दौरे की तैयारियां (ETV Bharat)

विशेष सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विधानसभा को संबोधित किया. इसके बाद तीन दिनों तक चले, इस विशेष सत्र में 25 साल की विकास यात्रा के साथ ही अगले 25 सालों के रोड मैप को लेकर चर्चा की गई.

PM Modi uttarakhand visit
एफआरआई (ETV Bharat)

अब एफआरआई में राज्य स्थापना दिवस का मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. जिसकी तैयारियां जोरों से चल रही है. खुद गढ़वाल कमिश्नर तैयारियों पर नजर बनाये हुये हैं. ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने कहा कि युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही हैं. वर्तमान समय तक 90 फीसदी काम पूरे हो चुके हैं. थोड़े बहुत फिनिशिंग के काम बचे हुए हैं. जिसे कल दिन तक पूरा कर लिया जाएगा.

PM Modi uttarakhand visit
राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम तैयारी (ETV Bharat)

गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने बताया मुख्य रूप से राज्य गठन के बाद से इन 25 सालों की विकास यात्रा का एग्जीबिशन लगाया गया है. उत्तराखंड के कर्मयोगी जिन्होंने राज्य गठन से राज्य को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए अपना योगदान दिया है उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद होगा. इसके अलावा प्रदेश के तमाम क्षेत्रों से आने वाली जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे. उन्होंने बताया 9 नवंबर को एफआरआई में करीब 75 हजार से एक लाख लोग शामिल हो सकते हैं.

पीएम मोदी के दौरे की तैयारियां (ETV Bharat)

एफआरआई के 500 मीटर दायरे में जीरो जोन: 9 नवंबर को रजत जयंती वर्ष के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वन अनुसंधान संस्थान (एफआरआइ) में मुख्य समारोह में शरीक होंगे. लिहाजा, प्रधानमंत्री की उपस्थिति के मद्देनजर दून पुलिस और प्रशासन ने व्यवस्था चाक चौबंद की है. इसके लिए ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है.

PM Modi uttarakhand visit
पीएम मोदी के दौरे की तैयारियां (ETV Bharat)

जिसके तहत एफआरआई के 500 मीटर के दायरे को जीरो जोन घोषित किया गया है. सामान्य वाहन उस दायरे में प्रवेश नहीं कर पाएंगे. लिहाजा, सड़क पर निकलने से पहले रूट प्लान अवश्य देख लें.

Last Updated : November 7, 2025 at 5:11 PM IST

TAGGED:

उत्तराखंड रजत जयंती वर्ष
पीएम मोदी उत्तराखंड दौरा
पीएम मोदी दौरा तैयारियां
PM MODI UTTARAKHAND VISIT

संपादक की पसंद

उत्तराखंड में 90 फीसदी स्कूल 'मुखिया' विहीन! फोर्थ क्लास से प्रिंसिपल तक के काम शिक्षकों के हवाले

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

