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पीएम मोदी का 28 मिनट का भाषण, लोकल कनेक्ट पर जोर, नंदादेवी, कुंभ का भी जिक्र

देहरादून: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड का यह दौरा बेहद खास रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड- उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर मौजूद मां डाट काली मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद 12 किलोमीटर तक रोड शो कर जसवंत सिंह आर्मी ग्राउंड पहुंचे. पीएम मोदी दोपहर 01.42 बजे, जनसभा ग्राउंड के मंच पर पहुंचे. जहां, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ब्रह्मकमल और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नंदा देवी राज यात्रा की स्मृति चिन्ह सौंपकर उनका स्वागत किया. इसके बद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाषण दिया.

पीएम मोदी ने 28 मिनट दिया भाषण: इसके बाद, दोपहर 02.14 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन शुरू हुआ. पीएम मोदी का संबोधन 02.42 बजे तक चला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस 28 मिनट के संबोधन के दौरान पूरे उत्तराखंड का जिक्र किया. संबोधन की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से माफी मांगी कि वो करीब 1 घंटे से अधिक देरी से जनसभा ग्राउंड पहुंचे हैं. पीएम मोदी के सिर पर ब्रह्मकमल टोपी, भाषण में गढ़वाली-कुमाऊंनी के छोटे-छोटे वाक्य और भावनाओं में उत्तराखंड की बेहतर झलक दिखाई दी. अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने लोकल कनेक्ट करते भी दिखाई दिये.

गढ़वाली कुमाऊंनी में बोलते दिखे पीएम मोदी: जिसमें वेशभूषा, भाषा शैली के साथ ही स्थानीय जगहों के नाम का उल्लेख हो, इसका प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में खास ख्याल रखा है. ये ही वजह है कि उनके भाषण की शुरुआत में इस बार भी भुला-भुलियों, सयाणा, आमा, बाबा जैसे पहाड़ी बोली-भाषा के शब्दों का जिक्र किया. एक्सप्रेस वे के निर्माण में मां डाटकाली के आशीर्वाद का प्रधानमंत्री ने खास तौर पर जिक्र किया। ये भी जोड़ा कि देहरादून पर मां डाटकाली की कृपा है.

नंदा राजजात, हरिद्वार कुंभ का जिक्र: उत्तराखंड से लगे उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में स्थित संतला माता मंदिर का भी उन्होंने स्मरण किया. प्रधानमंत्री ने हरिद्वार कुंभ, नंदा राजजात से लेकर पंच बदरी, पंच केदार, पंच प्रयाग का भी प्रभावपूर्ण जिक्र कर जबरदस्त लोकल कनेक्ट किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे से प्रदेश के नेताओं में काफी अधिक उत्साह देखने को मिला.