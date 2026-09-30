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उत्तराखंड आ सकते हैं पीएम मोदी, केदारनाथ दौरे की चर्चाएं तेज, तैयारियां में जुटी बीजेपी

अक्टूबर का महीना बीजेपी के काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है. पहले हफ्ते में बीजेपी संगठन के बड़े पदाधिकारी उत्तराखंड पहुंचेंगे.पदाधिकारी उत्तराखंड बीजेपी के साथ बैठक करेंगे. भाजपा संगठन की बैठकों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित उत्तराखंड दौरे को लेकर भी तैयारियां तेज हो गई हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्टूबर में उत्तराखंड आ सकते हैं. 22 से 25 अक्टूबर के बीच उनके केदारनाथ पहुंचने की संभावना बताई जा रही है.

प्रधानमंत्री के संभावित दौरे को लेकर केदारनाथ धाम में सुरक्षा और व्यवस्थाओं से जुड़ी तैयारियां तेज की गई हैं. SPG की टीम केदारनाथ पहुंचकर धाम का निरीक्षण भी कर चुकी है. प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान सुरक्षा व्यवस्था से लेकर कार्यक्रम स्थल और यात्रा व्यवस्था तक कई स्तर पर तैयारियां की जाती हैं. प्रधानमंत्री का केदारनाथ दौरा तय होता है तो करीब चार साल बाद नरेंद्र मोदी बाबा केदार के दर्शन के लिए धाम पहुंचेंगे.

केदारनाथ पहुंचकर प्रधानमंत्री बाबा केदार की पूजा-अर्चना कर सकते हैं. इसके अलावा केदारपुरी में चल रहे पुनर्निर्माण और विकास कार्यों का जायजा लेने का कार्यक्रम भी हो सकता है. केदारनाथ में यात्रियों की सुविधाओं से जुड़े कई काम किए जा रहे हैं. ऐसे में प्रधानमंत्री के संभावित दौरे के दौरान इन विकास कार्यों और श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध सुविधाओं की स्थिति की भी समीक्षा हो सकती है.