उत्तराखंड आ सकते हैं पीएम मोदी, केदारनाथ दौरे की चर्चाएं तेज, तैयारियां में जुटी बीजेपी
22 से 25 अक्टूबर के बीच पीएम मोदी के केदारनाथ पहुंचने की संभावना बताई जा रही है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 30, 2026 at 8:42 PM IST|
Updated : September 30, 2026 at 8:48 PM IST
देहरादून: पीएम मोदी एक बार फिर से उत्तराखंड दौरे पर आ सकते हैं. चर्चाएं हैं कि इस दौरे में पीएम मोदी केदारनाथ जाएंगे. बीजेपी संगठन ने पीएम मोदी के दौरे की तैयारियां तेज कर दी है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पीएम मोदी के दौरे के लेकर जानकारी दी.
अक्टूबर का महीना बीजेपी के काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है. पहले हफ्ते में बीजेपी संगठन के बड़े पदाधिकारी उत्तराखंड पहुंचेंगे.पदाधिकारी उत्तराखंड बीजेपी के साथ बैठक करेंगे. भाजपा संगठन की बैठकों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित उत्तराखंड दौरे को लेकर भी तैयारियां तेज हो गई हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्टूबर में उत्तराखंड आ सकते हैं. 22 से 25 अक्टूबर के बीच उनके केदारनाथ पहुंचने की संभावना बताई जा रही है.
प्रधानमंत्री के संभावित दौरे को लेकर केदारनाथ धाम में सुरक्षा और व्यवस्थाओं से जुड़ी तैयारियां तेज की गई हैं. SPG की टीम केदारनाथ पहुंचकर धाम का निरीक्षण भी कर चुकी है. प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान सुरक्षा व्यवस्था से लेकर कार्यक्रम स्थल और यात्रा व्यवस्था तक कई स्तर पर तैयारियां की जाती हैं. प्रधानमंत्री का केदारनाथ दौरा तय होता है तो करीब चार साल बाद नरेंद्र मोदी बाबा केदार के दर्शन के लिए धाम पहुंचेंगे.
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केदारनाथ पहुंचकर प्रधानमंत्री बाबा केदार की पूजा-अर्चना कर सकते हैं. इसके अलावा केदारपुरी में चल रहे पुनर्निर्माण और विकास कार्यों का जायजा लेने का कार्यक्रम भी हो सकता है. केदारनाथ में यात्रियों की सुविधाओं से जुड़े कई काम किए जा रहे हैं. ऐसे में प्रधानमंत्री के संभावित दौरे के दौरान इन विकास कार्यों और श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध सुविधाओं की स्थिति की भी समीक्षा हो सकती है.
प्रधानमंत्री के संभावित दौरे को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी जानकारी दी है. महेंद्र भट्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री का उत्तराखंड दौरा संभावित है. प्रधानमंत्री केदारनाथ धाम में दर्शन के साथ टिहरी में एक लोकार्पण कार्यक्रम में भी शामिल हो सकते हैं. हालांकि, अभी प्रधानमंत्री का विस्तृत कार्यक्रम तय नहीं हुआ है. ऐसे में उनके उत्तराखंड दौरे में कितने कार्यक्रम होंगे? किन स्थानों पर उनका कार्यक्रम होगा? इसकी पूरी जानकारी आधिकारिक कार्यक्रम जारी होने के बाद ही साफ होगी. फिलहाल केदारनाथ में SPG के निरीक्षण के बाद सुरक्षा और व्यवस्थाओं से जुड़े विभागों की तैयारियां तेज हैं. प्रशासन की ओर से भी संभावित दौरे को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थाओं को देखा जा रहा है.
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