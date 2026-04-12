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पीएम मोदी के दौरे से पहले टोल 'फ्री' पॉलिटिक्स, विपक्ष ने सरकार को घेरा, बीजेपी हमलावर

कांग्रेस ने टोल प्लाजा पर फ्री एंट्री के निर्णय को पीएम मोदी की सभा में भीड़ जमा करने से जोड़ा है.

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उत्तराखंड में टोल 'फ्री' पॉलिटिक्स (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 12, 2026 at 2:23 PM IST

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देहरादून: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को देहरादून पहुंच रहे हैं. ऐसे में जनसभा स्थल और आशारोड़ी पर होने वाले उद्घाटन के कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाने लगा है. इस सबके बीच देहरादून जिला प्रशासन का वह निर्णय राजनीतिक बहस की वजह बन गया है, जिसमें प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दिन लच्छीवाला टोल प्लाजा पर निर्बाध आवाजाही के आदेश जारी हुए हैं.

प्रधानमंत्री के 14 अप्रैल के देहरादून दौरे को लेकर तैयारियां तेज़ हो गई हैं. अंबेडकर जयंती के मौके पर होने वाले इस कार्यक्रम को उत्तराखंड सरकार और प्रशासन बेहद महत्वपूर्ण मान रहे हैं. इसी दिन प्रधानमंत्री कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे. राज्य को एक बड़ी सौगात भी देंगे. तैयारियों के बीच देहरादून जिला प्रशासन का एक फैसला राजनीतिक बहस का कारण बन गया है.

Delhi-Dehradun Expressway
एक्सप्रेसवे का रूट मैप (ETV Bharat)

प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को देखते हुए जिला प्रशासन ने कई तरह की व्यवस्थाएं की हैं. इन्हीं व्यवस्थाओं के तहत लच्छीवाला टोल प्लाजा को लेकर भी एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है. प्रशासन ने आदेश जारी किया है कि 14 अप्रैल को सुबह 5 बजे से लेकर रात 8 बजे तक इस टोल प्लाजा से गुजरने वाले सभी वाहनों से टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा. यानी इस दौरान निजी और व्यावसायिक दोनों तरह के वाहन बिना किसी शुल्क के यहां से गुजर सकेंगे.

प्रशासन का तर्क है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में वाहनों की आवाजाही होने की संभावना है. टोल प्लाजा पर सामान्य तरीके से टोल वसूली होती रही तो इससे लंबा जाम लग सकता है. यातायात व्यवस्था प्रभावित हो सकती है. इसलिए वाहनों की आवाजाही को सुचारू रखने के लिए यह निर्णय लिया गया है, ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था से बचा जा सके.

Delhi-Dehradun Expressway
जंगलों के बीच एक्सप्रेसवे (ETV Bharat)

जिला प्रशासन का यह फैसला राजनीतिक बहस का विषय बन गया है. कांग्रेस ने इस निर्णय पर सवाल उठाते हुए इसे प्रधानमंत्री की जनसभा के लिए भीड़ जुटाने से जोड़ दिया है. विपक्ष का कहना है कि सरकार लोगों को कार्यक्रम में लाने के लिए इस तरह की सुविधाएं दे रही है.

नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि यदि सरकार को लोगों को राहत देनी ही थी तो टोल प्लाजा को स्थायी रूप से निशुल्क किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा सिर्फ एक दिन के लिए टोल फ्री करने का क्या मतलब है? उनका आरोप है कि सरकार यह कदम केवल प्रधानमंत्री की सभा में अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाने के लिए उठा रही है.

Delhi-Dehradun Expressway
एक्सप्रेसवे की खासियत (ETV Bharat)

यशपाल आर्य का कहना है कि प्रदेश के विभिन्न जिलों से लोगों को देहरादून लाने की तैयारी की जा रही है. इसी वजह से टोल प्लाजा को एक दिन के लिए निशुल्क किया गया है. उनके मुताबिक यह फैसला पूरी तरह राजनीतिक है. इसका मकसद प्रधानमंत्री के सामने बड़ी भीड़ दिखाना है.

दूसरी ओर सरकार ने कांग्रेस के इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है. प्रदेश सरकार के मंत्री खजान दास ने कांग्रेस के आरोपों को बेबुनियाद बताया है. उनका कहना है कि प्रशासन ने यह निर्णय केवल यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए लिया है.

Delhi-Dehradun Expressway
कमाल का है एक्सप्रेसवे (ETV Bharat)

खजान दास ने कहा प्रधानमंत्री का दौरा उत्तराखंड के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. इस दौरान कई विकास कार्यों से जुड़ी परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है. उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जब कांग्रेस की सरकारें थीं तब विकास कार्यों पर ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन अब केंद्र की मोदी सरकार देशभर में हाईवे और बड़ी परियोजनाओं पर तेजी से काम कर रही है.

Delhi-Dehradun Expressway
एक्सप्रेसवे पर मिलेंगी खास सुविधाएं (ETV Bharat)

दरअसल प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों में आमतौर पर बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी होती है. ऐसे में यातायात व्यवस्था को बनाए रखना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन जाता है. इसी कारण कई बार सुरक्षा और यातायात के लिहाज से विशेष व्यवस्थाएं की जाती हैं.

फिलहाल देहरादून में प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां अपने अंतिम चरण में पहुंच रही हैं. प्रशासन, पुलिस और भाजपा संगठन सभी स्तर पर कार्यक्रम को सफल बनाने की कोशिशें जारी हैं. वहीं दूसरी ओर टोल प्लाजा को एक दिन के लिए निशुल्क करने का निर्णय राजनीतिक बहस का हिस्सा बन चुका है. अब देखना यह होगा कि प्रधानमंत्री के दौरे के बाद इस मुद्दे पर सियासत कितनी आगे बढ़ती है.

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