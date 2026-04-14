ETV Bharat / state

पीएम मोदी के प्रोग्राम को कांग्रेस ने बताया चुनावी दौरा, हरीश रावत ने कसा तंज, जानिये क्या कहा

देहरादून: पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे को चुनावी दौरा बताया है. उन्होंने कहा अच्छी बात है कि चुनाव का वक्त अब नजदीक है. यह सब चुनावी झमेला है. उन्होंने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस हाईवे को उत्तराखंड के लिए सौगात बताते हुए कुछ खामियां भी गिनाई हैं.

हरीश रावत ने कहा प्लानिंग की कमी के कारण आने वाले दो, ढाई साल से या उससे भी अधिक समय तक देहरादून को घुटन का सामना करना पड़ सकता है. देहरादून में जाम भी बढ़ेगा और बॉटल नेक खड़े होंगे. आने वाले समय में देहरादून वासियों के सामने जाम की समस्या खड़ी होगी. उन्होंने कहा उत्तराखंड के निवासियों को एक्सप्रेस वे तो चाहिए था, लेकिन इसके साथ हमको इंटरनल रोड़ कनेक्टिविटी में सुधार करने की भी आवश्यकता है. तभी इस एक्सप्रेसवे के साथ तारतम्य बनाया जा सकता है.

इसी तारतम्य के अभाव की वजह से एक्सप्रेस वे उत्तराखंड वासियों के लिए कुछ समय तक मुसीबत का कारण बन सकता है. उन्होंने माना कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे उत्तराखंड के लिए सौगात स्वरूप है, मगर इसके साथ-साथ आंतरिक प्लानिंग की कमी और राज्य सरकार की अदूरदर्शिता के कारण यह एक्सप्रेस वे हमारे लिये वरदान की जगह कुछ समय तक के लिए परेशानी का सबब बनने जा रहा है.