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17 जुलाई को जींद आएंगे पीएम मोदी, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी, मेडिकल कॉलेज का करेंगे लोकार्पण

देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी ( ETV Bharat )

जींद: हरियाणा के जींद में 17 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रस्तावित दौरा तय हो गया है. इस दौरान प्रधानमंत्री देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को जींद से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे. इसके साथ ही जींद रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य और मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण करेंगे. प्रधानमंत्री एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे. उनके दौरे को लेकर जिला प्रशासन और सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं. आज CM सैनी करेंगे तैयारियों की समीक्षा: प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए सोमवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जींद पहुंचेंगे. मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा बैठक करेंगे. बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता भी मौजूद रहेंगी. प्रशासन को सभी विभागों की तैयारियों का विस्तृत खाका प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं. 17 जुलाई को जींद आएंगे पीएम मोदी (ETV Bharat) पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में हुई समीक्षा बैठक: दरअसल, पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में रविवार देर शाम हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉ. कृष्ण लाल मिड्डा ने जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. बैठक में उपायुक्त डॉ. विशाली शर्मा, अतिरिक्त उपायुक्त प्रदीप कुमार, सभी एसडीएम, नगर निगम और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे. बैठक में प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम से जुड़ी विभागवार जिम्मेदारियों की समीक्षा की गई और समयबद्ध तरीके से सभी कार्य पूरे करने के निर्देश दिए गए. "यह पूरे जिले के लिए गौरव का विषय": डॉ. कृष्ण लाल मिड्डा ने अधिकारियों से कहा कि, "17 जुलाई को प्रधानमंत्री का प्रस्तावित दौरा पूरे जिले के लिए गौरव का विषय है. सभी विभाग अपनी जिम्मेदारी पूरी गंभीरता से निभाएं और तैयारियों में किसी भी प्रकार की कमी न रहने दें. प्रत्येक अधिकारी यह सोचकर कार्य करे कि उसका विभाग इस आयोजन को सफल बनाने में अपनी सर्वोत्तम भूमिका निभाए. जिस विभाग को जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, वह उसे पूरी जवाबदेही के साथ निभाए. किसी भी स्तर पर लापरवाही या ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी."