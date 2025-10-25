ETV Bharat / state

हरियाणा आएंगे पीएम मोदी, कुरुक्षेत्र में गुरु तेग बहादुर सिंह जी के शहीदी दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल

PM Modi to visit Haryana: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवंबर में हरियाणा का दौरा करेंगे. जानें उनके कार्यक्रम की डिटेल.

PM Modi to visit Haryana
PM Modi to visit Haryana (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 25, 2025 at 11:14 AM IST

2 Min Read
चंडीगढ़: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवंबर में हरियाणा का दौरा करेंगे. 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र में गुरु तेग बहादुर सिंह जी के 350वें शहीदी दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है. पीएम मोदी इसी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे. इसे लेकर पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल ने लेटर जारी किया है. जिसमें 25 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम का जिक्र है.

पीएम मोदी का सोनीपत दौरा हुआ था रद्द: हालांकि सरकार की तरफ से इस बात पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. इससे पहले 17 अक्टूबर 2025 को पीएम मोदी को सोनीपत में आना था, लेकिन ये दौरा रद्द हो गया था.

PM Modi to visit Haryana
पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल ने जारी किया लेटर (Haryana Public Relations Department)

शहीदी दिवस पर चार यात्राएं निकालेगी: हरियाणा सरकार गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर चार यात्राएं निकालेगी. इसे लेकर हरियाणा सूचना विभाग ने सभी जिलों के अधिकारियों को एक पत्र भेजा है. जिसमें बताया गया है कि ये चारों यात्राएं हरियाणा के अलग-अलग जिलों से होकर गुजरेंगी. जिसके जरिए लोगों को गुरु तेग बहादुर जी के शांति, त्याग और भाईचारे के संदेश दिया जाएगा.

PM Modi to visit Haryana
पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल ने जारी किया लेटर (Haryana Public Relations Department)

चारों यात्रा का शेड्यूल: लेटर के मुताबिक 8 नवंबर 2025 को सिरसा के रोड़ी से पहली यात्रा शुरू होगी. 11 नवंबर को पिंजौर से दूसरी, 14 नवंबर को फरीदाबाद से तीसरी और 18 नवंबर को यमुनानगर के कपाल मोचन से चौथी यात्रा शुरू होगी. ये सभी यात्राएं 25 नवंबर 2025 को कुरुक्षेत्र में खत्म होंगी, जहां एक बड़ा कार्यक्रम होगा. इसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे.

PM Modi to visit Haryana
पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल ने जारी किया लेटर (Haryana Public Relations Department)

कड़ी सुरक्षा के निर्देश: सभी जिलों के अधिकारियों को कहा गया है कि वो अपने इलाकों में इन यात्राओं को ठीक से करवाने में मदद करें. सुरक्षा, यातायात और लोगों को सुविधाएं देने का खास ध्यान रखा जाएगा.

TAGGED:

GURU TEGH BAHADUR SINGH
पीएम मोदी हरियाणा दौरा
गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस
GURU TEGH BAHADUR MARTYRDOM DAY
PM MODI TO VISIT HARYANA

