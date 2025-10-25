ETV Bharat / state

हरियाणा आएंगे पीएम मोदी, कुरुक्षेत्र में गुरु तेग बहादुर सिंह जी के शहीदी दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल

चंडीगढ़: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवंबर में हरियाणा का दौरा करेंगे. 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र में गुरु तेग बहादुर सिंह जी के 350वें शहीदी दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है. पीएम मोदी इसी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे. इसे लेकर पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल ने लेटर जारी किया है. जिसमें 25 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम का जिक्र है.

पीएम मोदी का सोनीपत दौरा हुआ था रद्द: हालांकि सरकार की तरफ से इस बात पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. इससे पहले 17 अक्टूबर 2025 को पीएम मोदी को सोनीपत में आना था, लेकिन ये दौरा रद्द हो गया था.

पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल ने जारी किया लेटर (Haryana Public Relations Department)

शहीदी दिवस पर चार यात्राएं निकालेगी: हरियाणा सरकार गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर चार यात्राएं निकालेगी. इसे लेकर हरियाणा सूचना विभाग ने सभी जिलों के अधिकारियों को एक पत्र भेजा है. जिसमें बताया गया है कि ये चारों यात्राएं हरियाणा के अलग-अलग जिलों से होकर गुजरेंगी. जिसके जरिए लोगों को गुरु तेग बहादुर जी के शांति, त्याग और भाईचारे के संदेश दिया जाएगा.