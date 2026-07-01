पीएम मोदी 4 जुलाई को करेंगे जयपुर मेट्रो फेज-2 का वर्चुअल शिलान्यास, 5664 कार्मिकों को मिलेंगे नियुक्ति पत्र
सुरक्षा के मद्देनजर कार्यक्रम स्थल पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल एवं महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती रहेगी.
Published : July 1, 2026 at 6:00 PM IST
जयपुर: सवाई मानसिंह स्टेडियम स्थित इंडोर हॉल में 4 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जयपुर मेट्रो द्वितीय फेज का वर्चुअल शिलान्यास किया जाना प्रस्तावित है. इस अवसर पर जिला स्तरीय रोजगार उत्सव का भी आयोजन होगा, जिसमें विभिन्न विभागों के नव नियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे. कार्यक्रम में 5664 नवनियुक्त कार्मिकों को पंजीकरण उपरांत नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे.
जिला कलेक्टर संदेश नायक ने बताया कि कार्यक्रम के सफल और सुव्यवस्थित आयोजन के लिए सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों को कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. सभी व्यवस्थाएं समय पर पूर्ण करने को कहा गया है. कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से व्यापक प्रबंध किए जाएंगे. यातायात संचालन, पार्किंग, आम जनता के प्रवेश एवं निकास, वीआईपी मूवमेंट, भीड़ नियंत्रण तथा आवश्यक सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ही कार्यक्रम स्थल पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल एवं महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती रहेगी.
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संदेश नायक ने बताया कि प्रतिभागियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम स्थल पर बैठने, पेयजल, स्वच्छता, मोबाइल शौचालय, चिकित्सा सहायता, एम्बुलेंस, अग्निशमन, विद्युत आपूर्ति, बैकअप जनरेटर, इंटरनेट एवं संचार व्यवस्था सहित सभी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी. इसके अतिरिक्त दिव्यांगजनों के लिए भी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए जिला कलक्टर ने अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) राजीव द्विवेदी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है. वहीं मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी मुकुल कविया एवं जयपुर मेट्रो के निदेशक (कंपनी मामलात) महेश बुराडिया को सह नोडल अधिकारी बनाया गया है. सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्यक्रम को सफल बनाने के निर्देश दिए गए हैं.