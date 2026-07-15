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पनकी धाम और फतेहपुर स्टेशन का इस दिन PM मोदी करेंगे वर्चुअल लोकार्पण, तैयारियां शुरू

प्रयागराज मंडल के 3 रेलवे स्टेशन का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे पीएम. ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 17 जुलाई को प्रयागराज मंडल के 3 ऐसे रेलवे स्टेशन का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे, जो नए लुक और अतिरिक्त सुविधाओं संग बनकर तैयार है. कानपुर के रेलवे अफसरों को जो जानकारी मंत्रालय से दी गई है, उसके मुताबिक पीएम हरियाणा के जिंद से पनकी धाम, फतेहपुर और विंध्याचल स्टेशन की सौगात जनता को देंगे.

जानकारी मिलने के बाद अब रेलवे के अफसरों ने अपने स्तर से तैयारियां शुरू कर दी हैं. कुछ दिनों पहले ही पनकी धाम स्टेशन को लेकर उसमें दी जाने वाली नई सुविधाओं, नए लुक समेत अन्य जानकारियों को बताया था.

डिप्टी सीटीएम आकांशु गोविल ने कहा कि पनकी धाम स्टेशन पूरी तरह बनकर तैयार है. यहां अमृत भारत योजना के तहत यात्रियों के लिए कई नई सुविधाओं को बढ़ाया गया है. श्रमशक्ति समेत कुछ ट्रेनों (पैसेंजर्स) का इस स्टेशन पर अभी ठहराव है. जल्द ही कुछ और ट्रेनों के ठहराव को लेकर मंथन जारी है.