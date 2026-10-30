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आज हरियाणा के 16.23 लाख किसानों के खातों में आएंगे 324 करोड़ रुपये, PM मोदी जारी करेंगे सम्मान निधि की 24वीं किस्त

पीएम किसान सम्मान निधि ( ETV Bharat )

चंडीगढ़/ भिवानी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात दौरे के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त जारी करेंगे. इसके तहत देशभर के 9.34 करोड़ किसानों के खातों में 18,690 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे. हरियाणा के 16 लाख 23 हजार किसानों को करीब 324 करोड़ रुपये मिलेंगे. इनमें भिवानी जिले के 1.21 लाख किसानों के खातों में 24.30 करोड़ रुपये पहुंचेंगे. भिवानी के भीम स्टेडियम में शुक्रवार को आयोजित प्रदेश स्तरीय खेल सम्मान समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह जानकारी दी.

किसानों की पीड़ा समझकर शुरू की सम्मान निधि योजना: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जिक्र करते हुए कहा कि, "पहले छोटे किसानों को छोटी-छोटी जरूरतों के लिए साहूकारों के दरवाजे पर जाना पड़ता था. फसल का बड़ा हिस्सा ब्याज चुकाने में चला जाता था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की इस पीड़ा को समझा और उन्हें किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े, इसके लिए इस योजना की शुरुआत की. शुरुआत में विपक्ष ने सम्मान निधि की राशि को कम बताकर सवाल उठाए थे, लेकिन आज सात साल बाद यह दुनिया की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) योजनाओं में शामिल हो चुकी है. अब तक चार लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि किसानों के खातों में पहुंचाई जा चुकी है. योजना के तहत एक महिला किसान के खाते में बिना किसी बिचौलिए और रिश्वत के 1.06 लाख रुपये पहुंचे हैं."