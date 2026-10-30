आज हरियाणा के 16.23 लाख किसानों के खातों में आएंगे 324 करोड़ रुपये, PM मोदी जारी करेंगे सम्मान निधि की 24वीं किस्त
24th PM Kisan Samman Nidhi: पीएम आज किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त जारी करेंगे. हरियाणा के 16.23 लाख किसानों के खाते में पैसे आएंगे.
Published : October 30, 2026 at 11:43 AM IST
चंडीगढ़/ भिवानी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात दौरे के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त जारी करेंगे. इसके तहत देशभर के 9.34 करोड़ किसानों के खातों में 18,690 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे. हरियाणा के 16 लाख 23 हजार किसानों को करीब 324 करोड़ रुपये मिलेंगे. इनमें भिवानी जिले के 1.21 लाख किसानों के खातों में 24.30 करोड़ रुपये पहुंचेंगे. भिवानी के भीम स्टेडियम में शुक्रवार को आयोजित प्रदेश स्तरीय खेल सम्मान समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह जानकारी दी.
किसानों की पीड़ा समझकर शुरू की सम्मान निधि योजना: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जिक्र करते हुए कहा कि, "पहले छोटे किसानों को छोटी-छोटी जरूरतों के लिए साहूकारों के दरवाजे पर जाना पड़ता था. फसल का बड़ा हिस्सा ब्याज चुकाने में चला जाता था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की इस पीड़ा को समझा और उन्हें किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े, इसके लिए इस योजना की शुरुआत की. शुरुआत में विपक्ष ने सम्मान निधि की राशि को कम बताकर सवाल उठाए थे, लेकिन आज सात साल बाद यह दुनिया की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) योजनाओं में शामिल हो चुकी है. अब तक चार लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि किसानों के खातों में पहुंचाई जा चुकी है. योजना के तहत एक महिला किसान के खाते में बिना किसी बिचौलिए और रिश्वत के 1.06 लाख रुपये पहुंचे हैं."
मुख्यमंत्री श्री @NayabSainiBJP ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त जारी किए जाने के अवसर पर भिवानी में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। "24वीं किस्त के तहत हरियाणा के 16.23 लाख किसान परिवारों के खातों में ₹324.75 करोड़ की राशि पहुंचेगी, जबकि भिवानी के 1.21 लाख किसान परिवारों को ₹24.20 करोड़ मिलेंगे।" - मुख्यमंत्री #PMKisan #NayabSinghSaini #Haryana— DPR Haryana (@DiprHaryana) October 30, 2026
हरियाणा में 16.23 लाख किसानों को मिलेगा लाभ: सीएम ने कहा कि, "प्रधानमंत्री आज एक बटन दबाकर देश के 9.34 करोड़ किसानों के खातों में 18,690 करोड़ रुपये भेजेंगे. हरियाणा के 16.23 लाख किसानों को 324 करोड़ रुपये मिलेंगे. वहीं, भिवानी जिले के 1.21 लाख किसानों के खातों में 24.30 करोड़ रुपये पहुंचेंगे. भिवानी की धरती किसान, पहलवान और नेकीराम की धरती है. यहां के किसानों ने अपनी मेहनत से धरती को हरा-भरा किया है और जवान सीमाओं पर देश की रक्षा कर रहे हैं. मैं भी किसान का बेटा हूं और समझता हूं कि थोड़ी सी आपदा आने पर किसान कितना परेशान होता है. किसान को उत्तम बीज, पानी, बीमा, बाजार और फसल का अच्छा दाम चाहिए. डबल इंजन सरकार बीज से बाजार तक किसानों के साथ खड़ी है. हरियाणा देश का पहला राज्य है, जहां 24 फसलों की खरीद MSP पर की जा रही है. सरकार भावांतर योजना के माध्यम से भी किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिला रही है."
गन्ने का भाव 430 से बढ़ाकर 450 रुपये करने का फैसला: सीएम ने आगे कहा कि, "ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश से फसलों को नुकसान होता है. पिछले 12 वर्षों में किसानों को 16,160 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया है. नकली बीज और कीटनाशक बेचने वालों के खिलाफ कानून बनाया गया है. गन्ना किसानों के लिए इस सत्र में भाव 415 रुपये से बढ़ाकर 430 रुपये प्रति क्विंटल और अगले सत्र के लिए 450 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है. इससे किसानों की आमदनी में प्रति एकड़ करीब 10 हजार से साढ़े 11 हजार रुपये तक की बढ़ोतरी होने का अनुमान है."
प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर जोर: मुख्यमंत्री ने रासायनिक खाद और कीटनाशकों के अधिक इस्तेमाल पर चिंता जताते हुए किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील की. उन्होंने कहा कि, "हम चाहते हैं कि हमारी मिट्टी अगली पीढ़ी के लिए भी सुरक्षित रहे. सरकार प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को गाय के लिए 30 हजार रुपये की सब्सिडी, अनाज भंडारण के लिए 3 हजार रुपये और तीन साल तक 10 हजार रुपये प्रति एकड़ की सहायता दे रही है. मोरनी ब्लॉक में प्राकृतिक खेती को लेकर एमओयू भी किया गया है."
पराली प्रबंधन में किसानों के सहयोग का दावा: सीएम ने कहा कि, "पीएम-कुसुम योजना के तहत किसानों को 75 प्रतिशत तक अनुदान दिया गया है. पराली प्रबंधन के लिए 1.11 लाख उपकरण उपलब्ध करवाए गए हैं और करीब एक हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई है. इस बार किसी किसान ने पराली नहीं जलाई. किसानों को बीज से लेकर ब्रांडिंग और पैकेजिंग तक सहायता दी जा रही है. भविष्य का किसान ज्ञान, विज्ञान और तकनीक से लैस होगा. आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के माध्यम से सिंचाई और मौसम की जानकारी मिलेगी. इसका सबसे बड़ा लाभ खेत और किसानों को होगा."
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