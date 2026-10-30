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बिहार के 73 लाख किसानों के लिए खुशखबरी! खाते में आएंगे 1476 करोड़ सम्मान निधि

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ( ETV Bharat )

पटना के ज्ञान भवन में इस अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. इसमें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बिहार सरकार के दोनों उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव के साथ विधानसभा अध्यक्ष तथा अन्य विभागों के मंत्री मौजूद रहेंगे. कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा भी कार्यक्रम में शामिल होंगे.

किसानों को दिये जाते हैं 6000 रुपये

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत हर साल किसानों को 6000 रुपये उनके बैंक खाते में भेजे जाते हैं. यह राशि 2000-2000 रुपये की तीन किस्तों में दी जाती है. इस साल की यह अंतिम किस्त किसानों के खातों में भेजी जा रही है.

बिहार के किसानों को अब तक 33000 करोड़

बिहार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत बिहार के किसानों को अब तक 33000 करोड़ रुपये की राशि मिल चुकी है.

"इस साल 22वीं और 23वीं किस्त में भी राज्य के 73 लाख से अधिक किसानों को 1463 करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्राप्त हुई थी."- विजय कुमार सिन्हा, कृषि मंत्री

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