यूपी के 2.15 करोड़ किसानों के खाते में आएगी ‘सम्मान निधि’, पीएम मोदी कोयम्बटूर से जारी करेंगे 21वीं किश्त

डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में सीधे 4314.26 करोड़ रुपये भेजे जाएंगे.

पीएम किसान सम्मान निधि योजना
November 18, 2025

November 18, 2025

लखनऊ : मोदी-योगी सरकार अन्नदाता किसान की समृद्धि को बढ़ा रही है. डबल इंजन सरकार खेत से लेकर किसानों के सम्मान तक निरंतर कार्य कर रही है. इसी क्रम में बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोयम्बटूर से किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त भेजेंगे.

कृषि विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के 2.15 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित होंगे. इनके खाते में डीबीटी के माध्यम से सीधे 4314.26 करोड़ रुपये भेजे जाएंगे. वहीं यूपी के किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि की अब तक (20वीं किस्त) 90,354.32 करोड़ रुपये की धनराशि भेजी जा चुकी है.

यूपी के किसानों के खाते में 20वीं किस्त तक 90354.32 करोड़ रुपये की धनराशि आ चुकी है.
वर्षधनराशि
2018-192238.92 करोड़
2019-2011006.87 करोड़
2020-2114,432.14 करोड़
2021-2215,775.52 करोड़
2022-2312,454.32 करोड़
2023-2413,808.48 करोड़
2024-2515,594.74 करोड़
2025-26 (अप्रैल-जुलाई)5043.33 करोड़
कुल90,354.32 करोड़ रुपये

यूपी के किसानों के खाते में आएंगे 4314.26 करोड़ : बुधवार को पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त से उत्तर प्रदेश के 2.15 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित होंगे. इन किसानों के खाते में 4314.26 करोड़ की धनराशि आएगी. योजना की धनराशि डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थी के खाते में हस्तांतरित की जाती है. इसमें पात्र किसान परिवार के एक सदस्य को प्रतिवर्ष छह हजार रुपये की आर्थिक सहायता वर्ष में तीन किस्त में प्रदान किए जाने की व्यवस्था है.

कैसे पता करें आप लाभार्थी हैं या नहीं? : अगर आपको इस बात की जानकारी नहीं है कि आप योजना के लाभार्थी हैं या नहीं तो पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाकर बेनेफिशियरी लिस्ट में अपना नाम और योजना का स्टेटस देख सकते हैं. वहीं, अगर किसी किसान को योजना संबंधी किसी भी तरह की समस्या पर हौ तो वह ईमेल आईडी pmkisan-ict@gov.in पर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा वे पीएम किसान योजना के हेल्पलाइन नंबर- 155261 या 1800115526 (Toll Free) या फिर 011-23381092 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें : पीएम किसान योजना: 21वीं किस्‍त आने से पहले पूरा कर लें ये काम

