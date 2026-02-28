सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन, आज पीएम मोदी देंगे सौगात, U-WIN ऐप से होगा टीकाकरण
लड़कियों को इस वैक्सीन से सुरक्षा मिल जाती है तो यह वायरस शरीर में अपनी जड़ें नहीं जमा पाता.
Published : February 28, 2026 at 10:42 AM IST
जयपुर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को राजस्थान को अजमेर से कई सौगातें देंगे. खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं में होने वाले सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत भी करने वाले हैं. सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस (HPV) वैक्सीनेशन का शुभारंभ करेंगे. इससे हर साल देश में हजारों महिलाओं की सर्वाइकल कैंसर से जान बच सकेगी. HPV वैक्सीन इस कैंसर से बचाने में एक बड़ा सुरक्षा कवच माना जाता है.
भारत सरकार की ओर से सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए युवा किशोरियों के लिए शुरू किए गए व्यापक टीकाकरण (मास वैक्सीनेशन) अभियान को लेकर ICMR के पूर्व महानिदेशक डॉ. वी.एम. कटोच ने कहा है कि यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है कि सर्वाइकल कैंसर का मुख्य कारण एचपीवी (HPV) वायरस है. लड़कियों को इस वैक्सीन से सुरक्षा मिल जाती है तो यह वायरस शरीर में अपनी जड़ें नहीं जमा पाता. इससे भविष्य में सर्वाइकल कैंसर की घटनाओं में भारी कमी आएगी और अनगिनत जानें बचाई जा सकेंगी. देश में हर महिला और माता की जान कीमती है, क्योंकि इस बीमारी का शिकार अक्सर युवा या मध्यम आयु वर्ग की महिलाएं होती हैं, जिनके बीमार होने से पूरे परिवार पर इसका असर पड़ता है.
युविन ऐप से टीकाकरण : टीकाकरण को लेकर स्वास्थ्य विभाग राजस्थान में तैयारी शुरू कर दी हैं. पब्लिक हेल्थ डायरेक्टर डॉ. रवि प्रकाश शर्मा का कहना है कि अभियान की शुरुआत के लिए वैक्सीन की 3 लाख से अधिक डोज राजस्थान पहुंच चुकी है. जल्द ही टीकाकरण शुरू कर दिया जाएगा और भारत सरकार के युविन ऐप से टीकाकरण किया जाएगा. युविन (U-WIN) ऐप भारत सरकार का एक डिजिटल मंच है जो गर्भवती महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण का वास्तविक समय रिकॉर्ड रखता है. डॉक्टर शर्मा कहना है कि राजस्थान के लगभग सभी सरकारी अस्पताल में यह टीकाकरण किया जाएगा.
पहले इस उम्र की लड़कियों का टीकाकरण : डॉ. शर्मा का कहना है कि फिलहाल यह वैक्सीन उन सभी लड़कियों को लगाई जाएगी, जिनकी उम्र 14 से 15 वर्ष के बीच है. वे इस सरकारी अभियान का हिस्सा बन सकेंगी. वैक्सीन की एक खुराक लड़कियों के बाएं हाथ में ऊपर की तरफ लगाई जाएगी. डॉ. शर्मा का कहना है कि सर्वाइकल कैंसर का मुख्य कारण HPV वायरस है. वैक्सीन इन वायरस के खिलाफ शरीर में एंटीबॉडी बनाती है. सबसे खतरनाक बात यह है कि सर्वाइकल कैंसर के लक्षण तब तक नहीं दिखते जब तक कि यह एडवांस स्टेज में न पहुंच जाए. पीरियड्स के अलावा या मेनोपॉज (मासिक धर्म बंद होने) के बाद अचानक ब्लीडिंग होना, शारीरिक संबंध के बाद रक्तस्राव या तेज दर्द, पेट के निचले हिस्से में लगातार बना रहने वाला दर्द, वेजाइना से असामान्य और दुर्गंधयुक्त डिस्चार्ज इसके लक्षण हैं.