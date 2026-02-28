ETV Bharat / state

सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन, आज पीएम मोदी देंगे सौगात, U-WIN ऐप से होगा टीकाकरण

व्यवस्था का जायजा लेते मुख्यमंत्री ( Social Media )

जयपुर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को राजस्थान को अजमेर से कई सौगातें देंगे. खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं में होने वाले सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत भी करने वाले हैं. सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस (HPV) वैक्सीनेशन का शुभारंभ करेंगे. इससे हर साल देश में हजारों महिलाओं की सर्वाइकल कैंसर से जान बच सकेगी. HPV वैक्सीन इस कैंसर से बचाने में एक बड़ा सुरक्षा कवच माना जाता है. भारत सरकार की ओर से सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए युवा किशोरियों के लिए शुरू किए गए व्यापक टीकाकरण (मास वैक्सीनेशन) अभियान को लेकर ICMR के पूर्व महानिदेशक डॉ. वी.एम. कटोच ने कहा है कि यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है कि सर्वाइकल कैंसर का मुख्य कारण एचपीवी (HPV) वायरस है. लड़कियों को इस वैक्सीन से सुरक्षा मिल जाती है तो यह वायरस शरीर में अपनी जड़ें नहीं जमा पाता. इससे भविष्य में सर्वाइकल कैंसर की घटनाओं में भारी कमी आएगी और अनगिनत जानें बचाई जा सकेंगी. देश में हर महिला और माता की जान कीमती है, क्योंकि इस बीमारी का शिकार अक्सर युवा या मध्यम आयु वर्ग की महिलाएं होती हैं, जिनके बीमार होने से पूरे परिवार पर इसका असर पड़ता है. पढे़ं. PM मोदी की अजमेर में जनसभा आज, 16,680 करोड़ की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात