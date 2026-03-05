यमुनापार के लाखों लोगों के लिए खुशखबरी! 8 मार्च को पीएम मोदी करेंगे मौजपुर से मजलिस पार्क तक पिंक लाइन मेट्रो का उद्घाटन
इस विस्तार से रिंग रोड और आसपास के इलाकों में ट्रैफिक का दबाव भी कम होने की उम्मीद है.
Published : March 5, 2026 at 8:06 PM IST|
Updated : March 5, 2026 at 8:39 PM IST
नई दिल्ली: DMRC के फेज-4 प्रोजेक्ट के तहत मौजपुर से मजलिस पार्क तक पिंक लाइन मेट्रो विस्तार का उद्घाटन 8 मार्च को होने जा रहा है. इस परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे. कार्यक्रम का आयोजन बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड में किया जाएगा, जहां बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है.
इस मेट्रो विस्तार के शुरू होने से यमुनापार के लाखों लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगी. इस रूट पर कई अहम स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें खजूरी खास, सोनिया विहार, भजनपुरा, यमुना विहार, सूरघाट, जगतपुर विलेज, झरोदा माजरा और बुराड़ी जैसे इलाके शामिल हैं. इन स्टेशनों के शुरू होने से इन क्षेत्रों के लोगों को सीधे मेट्रो कनेक्टिविटी मिल सकेगी और उन्हें दूसरे इलाकों में जाने के लिए लंबा रास्ता तय नहीं करना पड़ेगा.
उत्तर-पूर्वी दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि यह परियोजना उनके लोकसभा क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि है. उन्होंने कहा कि अब लोगों को एक मेट्रो स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाने के लिए बाहर निकलकर लंबा सफर तय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. पिंक लाइन के इस विस्तार से पूरी कनेक्टिविटी मजबूत होगी और लोगों का सफर पहले से ज्यादा आसान और तेज हो जाएगा.
मनोज तिवारी ने कहा कि यमुनापार में मेट्रो विस्तार लंबे समय से लोगों की मांग रही है और अब यह सपना साकार हो रहा है, उन्होंने कहा कि इस परियोजना के शुरू होने से ट्रैफिक जाम की समस्या भी कम होगी और लोगों को सुरक्षित व तेज सार्वजनिक परिवहन की सुविधा मिल सकेगी.
मेट्रो के इस नए कॉरिडोर के चालू होने से खासतौर पर खजूरी, सोनिया विहार, भजनपुरा और बुराड़ी जैसे घनी आबादी वाले इलाकों के लोगों को सीधा फायदा मिलेगा.
सांसद मनोज तिवारी ने लोगों से अपील की और कहा कि 8 मार्च को आयोजित कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनें. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ मेट्रो परियोजना नहीं, बल्कि पूरे यमुनापार के विकास की दिशा में बड़ा कदम है.
