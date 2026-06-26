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4 जुलाई को पीएम मोदी करेंगे नए टर्मिनल का लोकार्पण, शेखावत बोले, तकनीकी अनुमतियां अंतिम चरण में

शेखावत ने कहा कि बढ़ती मांग के कारण पुराने एयरपोर्ट के बुनियादी ढांचे पर काफी दबाव था. इसलिए नया टर्मिनल आवश्यक हो गया था.

NEW TERMINAL OF JODHPUR AIRPORT
जोधपुर एयरपोर्ट का नया टर्मिनल (ETV Bharat Jodhpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 26, 2026 at 6:53 PM IST

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जोधपुर: केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शुक्रवार को जोधपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जोधपुर के लिए यह बेहद सौभाग्य का विषय है कि करीब साढ़े तीन दशक से जिस नए एयरपोर्ट टर्मिनल का इंतजार किया जा रहा था, उसका सपना अब साकार होने जा रहा है. उन्होंने बताया कि आगामी 4 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए एयरपोर्ट टर्मिनल का लोकार्पण करेंगे.

शेखावत ने कहा कि नया एयरपोर्ट टर्मिनल केवल जोधपुर शहर ही नहीं, बल्कि पूरे पश्चिमी राजस्थान की एयर कनेक्टिविटी को नई मजबूती देगा. उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था के विस्तार और विकास के कारण हवाई यात्रा करने वाले लोगों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है. अब हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज में उड़ रहा है. बढ़ती मांग के कारण पुराने एयरपोर्ट के बुनियादी ढांचे पर काफी दबाव था. इसलिए नए टर्मिनल का निर्माण आवश्यक हो गया था.

शेखावत ने नए टर्मिनल लोकार्पण की दी जानकारी... (ETV Bharat Jodhpur)

पढ़ें: जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का काउंट डाउन शुरू, कल मनाया जाएगा यात्री सुविधा दिवस

The new terminal, all decked up and ready
सजधज कर तैयार नया टर्मिनल (ETV Bharat Jodhpur)

उन्होंने टर्मिनल के संचालन से पहले आवश्यक तकनीकी अनुमतियों की प्रक्रिया अंतिम चरण में है. इसके लिए विशेषज्ञ समिति निरीक्षण कर रही है और उम्मीद है कि आज शाम या अधिकतम कल तक सभी औपचारिकताएं पूरी हो जाएंगी. इसके बाद अंतिम निरीक्षण भी तय समय में पूरा कर लिया जाएगा. शेखावत ने विश्वास जताया कि 4 जुलाई से जोधपुर और पश्चिमी राजस्थान के यात्रियों को नए, आधुनिक और अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त टर्मिनल भवन से सुगम एवं बेहतर हवाई यात्रा का अनुभव मिलेगा. उन्होंने कहा कि यह परियोजना क्षेत्र के विकास और कनेक्टिविटी के लिहाज से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित होगी.

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जोधपुर एयरपोर्ट का नया टर्मिनल
PARKING AREA IN NEW TERMINAL
SHEKHAWAT ON TERMINAL OF AIRPORT
INAUGURATION OF THE NEW TERMINAL
NEW TERMINAL OF JODHPUR AIRPORT

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