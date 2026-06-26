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4 जुलाई को पीएम मोदी करेंगे नए टर्मिनल का लोकार्पण, शेखावत बोले, तकनीकी अनुमतियां अंतिम चरण में

जोधपुर: केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शुक्रवार को जोधपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जोधपुर के लिए यह बेहद सौभाग्य का विषय है कि करीब साढ़े तीन दशक से जिस नए एयरपोर्ट टर्मिनल का इंतजार किया जा रहा था, उसका सपना अब साकार होने जा रहा है. उन्होंने बताया कि आगामी 4 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए एयरपोर्ट टर्मिनल का लोकार्पण करेंगे.

शेखावत ने कहा कि नया एयरपोर्ट टर्मिनल केवल जोधपुर शहर ही नहीं, बल्कि पूरे पश्चिमी राजस्थान की एयर कनेक्टिविटी को नई मजबूती देगा. उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था के विस्तार और विकास के कारण हवाई यात्रा करने वाले लोगों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है. अब हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज में उड़ रहा है. बढ़ती मांग के कारण पुराने एयरपोर्ट के बुनियादी ढांचे पर काफी दबाव था. इसलिए नए टर्मिनल का निर्माण आवश्यक हो गया था.