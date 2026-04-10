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PM मोदी 14 अप्रैल को करेंगे दिल्ली-देहरादून ग्रीनफील्ड हाईवे का लोकार्पण, बागपत को मिलेगी विकास की रफ्तार

UPCIDA ने बागपत को औद्योगिक हब बनाने की तैयारी तेज कर दी है.

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बागपत को मिलेगी विकास की रफ्तार (Photo Credit; ETV Bharat)
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Published : April 10, 2026 at 3:21 PM IST

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बागपत : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 14 अप्रैल को दिल्ली-देहरादून ग्रीनफील्ड हाईवे का लोकार्पण करेंगे. इसके साथ ही बागपत, दिल्ली और उत्तराखंड के बीच की दूरियां सिमट जाएंगी. माना जा रहा है कि इस हाईवे के शुरू होने से बागपत को विकास का 'महामार्ग' मिल जाएगा. जिससे यहां के उद्योगों की किस्मत बदल जाएगी.

दरअसल, दिल्ली-देहरादून ग्रीनफील्ड हाईवे को लेकर माना जा रहा है कि यह बागपत के उद्यमियों और व्यापारियों के लिए केवल एक सड़क नहीं, बल्कि एक 'गेम-चेंजर' साबित होगा. यहां से प्रमुख शहरों की दूरी अब घंटों में नहीं, बल्कि मिनटों में सिमट जाएगी. जिससे समय और ईंधन दोनों की बचत होगी. साथ ही इसके शुरू होने से बागपत समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश की औद्योगिक तस्वीर भी बदल सकती है.

उद्यमियों का लाभ

दिल्ली-देहरादून ग्रीनफील्ड हाईवे शुरू होने से सफर में लगने वाला समय कम हो जाएगा, जाम से भी निजात मिल जाएगी. ऐसे में पेट्रोल-डीजल पर होने वाला खर्च भी घट जाएगा. इससे सीधे तौर पर उत्पादों की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट यानी ढुलाई लागत घटेगी.

बनेगा औद्योगिक हब
कनेक्टिविटी को देखते हुए यूपीसीडा (UPCIDA) ने बागपत को औद्योगिक हब बनाने की तैयारी तेज कर दी है. भागोट और फुलेरा समेत 12 गांवों में 2000 हेक्टेयर जमीन चिन्हित कर एक विशाल औद्योगिक कॉरिडोर विकसित करने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है. औद्योगिक हब बनने से यहां कृषि आधारित उद्योग, रियल एस्टेट और पर्यटन क्षेत्र में भी बढ़ावा मिलेगा. दिल्ली-देहरादून ग्रीनफील्ड हाईवे में मवीकलां, अग्रवाल मंडी टटीरी और बिजरौल में इंटरचेज (प्रवेश व निकास द्वार) बनाए गए हैं, जिससे स्थानीय फैक्ट्रियों को सीधा एक्सेस मिलेगा.

छोटे उद्यमियों के लिए 'बड़े बाजार' का द्वार
अब तक बागपत के छोटे उद्यमियों और किसानों के लिए दिल्ली या देहरादून के बड़े बाजारों तक पहुंचना एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन मवीकलां से अक्षरधाम तक एलिवेटेड रोड चालू होने से दिल्ली का सफर पहले ही एक घंटा कम हो चुका है. अब देहरादून तक का मार्ग खुलने से बागपत के उत्पादों की पहुंच पूरे उत्तर भारत में सुगम हो जाएगी. कुल मिलाकर दिल्ली-देहरादून ग्रीनफील्ड हाईवे से शानदार कनेक्टिविटी और ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिल जाएगी, इससे बागपत में नई फैक्ट्रियां लगेंगी, इससे न केवल निवेश बढ़ेगा, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के हजारों नए अवसर भी पैदा होंगे.

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