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PM मोदी 14 अप्रैल को करेंगे दिल्ली-देहरादून ग्रीनफील्ड हाईवे का लोकार्पण, बागपत को मिलेगी विकास की रफ्तार

बागपत को मिलेगी विकास की रफ्तार ( Photo Credit; ETV Bharat )

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बागपत : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 14 अप्रैल को दिल्ली-देहरादून ग्रीनफील्ड हाईवे का लोकार्पण करेंगे. इसके साथ ही बागपत, दिल्ली और उत्तराखंड के बीच की दूरियां सिमट जाएंगी. माना जा रहा है कि इस हाईवे के शुरू होने से बागपत को विकास का 'महामार्ग' मिल जाएगा. जिससे यहां के उद्योगों की किस्मत बदल जाएगी. दरअसल, दिल्ली-देहरादून ग्रीनफील्ड हाईवे को लेकर माना जा रहा है कि यह बागपत के उद्यमियों और व्यापारियों के लिए केवल एक सड़क नहीं, बल्कि एक 'गेम-चेंजर' साबित होगा. यहां से प्रमुख शहरों की दूरी अब घंटों में नहीं, बल्कि मिनटों में सिमट जाएगी. जिससे समय और ईंधन दोनों की बचत होगी. साथ ही इसके शुरू होने से बागपत समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश की औद्योगिक तस्वीर भी बदल सकती है. उद्यमियों का लाभ दिल्ली-देहरादून ग्रीनफील्ड हाईवे शुरू होने से सफर में लगने वाला समय कम हो जाएगा, जाम से भी निजात मिल जाएगी. ऐसे में पेट्रोल-डीजल पर होने वाला खर्च भी घट जाएगा. इससे सीधे तौर पर उत्पादों की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट यानी ढुलाई लागत घटेगी.