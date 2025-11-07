ETV Bharat / state

दिल्ली–फिरोजपुर कैंट के बीच चलेगी नई वंदे भारत एक्सप्रेस, प्रधानमत्री नरेंद्र मोदी दिखाएंगे हरी झंडी

पीएम नरेंद्र मोदी 8 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाएंगे. जानें किन स्टेशनों पर रुकेगी यह ट्रेन.

PM Modi will flag off the new Vande Bharat Express
पीएम मोदी दिखाएंगे नई वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 7, 2025 at 9:07 PM IST

2 Min Read
नई दिल्ली: रेलवे यात्रियों के लिए खुशखबरी है. उत्तर रेलवे ने फिरोजपुर कैंट जंक्शन से दिल्ली जंक्शन (पुरानी दिल्ली) के बीच एक नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कुल चार नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे, जिनमें फिरोजपुर कैंट–दिल्ली जंक्शन वंदे भारत एक्सप्रेस भी शामिल है. इन ट्रेनों के चलने से रेल यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी. यात्रियों के लिए यह नई ट्रेन उत्तर भारत के यात्रियों के लिए यात्रा समय में बड़ी राहत लेकर आएगी.

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय के अनुसार, ट्रेन नंबर 26462/26461 वंदे भारत एक्सप्रेस सप्ताह में छह दिन (बुधवार को छोड़कर) चलाई जाएगी. इसका नियमित संचालन 10 नवंबर. 2025 से शुरू होगा. वंदे भारत एक्सप्रेस, फिरोजपुर कैंट से सुबह 7:55 बजे रवाना होगी और दिल्ली जंक्शन पर दोपहर 2:35 बजे पहुंचेगी. वापसी में दिल्ली जंक्शन से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शाम 4:00 बजे चलेगी और रात 10:35 बजे फिरोजपुर कैंट पहुंचेगी.

इन स्टेशनों पर रुकेगी ट्रेन: रास्ते में यह ट्रेन फरीदकोट, बठिंडा, धूरी, पटियाला, अंबाला कैंट, कुरुक्षेत्र व पानीपत स्टेशनों पर रुकेगी. नई वंदे भारत एक्सप्रेस में अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी, जिसमें आरामदायक सीटें, वाई-फाई, स्वचालित दरवाजे, जीपीएस आधारित सूचना प्रणाली व उच्च स्तर की सुरक्षा व्यवस्था. रेलवे अधिकारियों के मुताबिक इस ट्रेन के संचालन से पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के बीच यात्रियों को तेज, सुरक्षित व आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा.

रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का होगा भव्य स्वागत: उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने यह भी बताया कि शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल उद्घाटन के दौरान ट्रेन के यात्रियों का कुरुक्षेत्र (12:15 बजे) और पानीपत (1:00 बजे) स्टेशनों पर विशेष स्वागत किया जाएगा. वहीं ट्रेन के दिल्ली जंक्शन पर दोपहर 2:30 बजे आगमन के समय समारोह आयोजित किया जाएगा. इस नई सेवा से क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार व औद्योगिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी. यात्री समय-सारणी या अन्य जानकारी के लिए NTES ऐप या 139 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं.

