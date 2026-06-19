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PMVBRY के तहत 2400 करोड़ बांटेंगे PM मोदी, जानिए योजना का लाभ पाने के लिए कहां करें आवेदन?

EPFO क्षेत्रीय कार्यालय शिमला द्वारा शाम 4 बजे बाद सीपीआरआई ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा.

PM Narendra Modi
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (IANS)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 19, 2026 at 8:00 AM IST

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Updated : June 19, 2026 at 9:15 AM IST

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शिमला: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना तहत आज यानी शुक्रवार, 19 जून को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम होगा, जहां लाभार्थियों को डीबीटी के जरिए लगभग 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित की जाएगी. इस अवसर पर केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया, श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे भी मौजूद रहेंगे. इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी देश के विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे. राष्ट्रीय कार्यक्रम के साथ-साथ देशभर में 200 स्थानों पर क्षेत्रीय कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं.

देशभर में 200 स्थानों पर क्षेत्रीय कार्यक्रम

रिजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर अमित सिंगला ने बताया कि, "ईपीएफओ क्षेत्रीय कार्यालय शिमला द्वारा शाम 4 बजे बाद सीपीआरआई ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. कार्यक्रम की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश सरकार के श्रम एवं रोजगार, उद्योग एवं संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान करेंगे. वहीं, शिमला संसदीय क्षेत्र के सांसद सुरेश कुमार कश्यप और शिमला शहरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक हरीश जनार्था भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे. कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के लाभार्थियों को योजना के तहत प्रोत्साहन राशि वितरित की जाएगी."

शिमला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम

अमित सिंगला ने कहा कि, ईपीएफओ क्षेत्रीय कार्यालय शिमला ने भी सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं. वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कार्यालय को 1,125 करोड़ रुपए का अंशदान प्राप्त हुआ, जबकि लाभार्थियों को 1,558.29 करोड़ रुपए के सामाजिक सुरक्षा लाभ वितरित किए गए. प्रदेश के 5.20 लाख से अधिक अंशदायी सदस्य ईपीएफओ के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा और सेवानिवृत्ति बचत से जुड़े हुए हैं. इसके अलावा दावों के त्वरित निपटारे, पेंशन वितरण, डिजिटल सेवाओं के विस्तार और शिकायतों के समाधान में भी क्षेत्रीय कार्यालय ने बेहतर प्रदर्शन दर्ज किया है.

क्या है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना?

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) भारत सरकार की एक रोजगार प्रोत्साहन योजना है, जिसका उद्देश्य युवाओं के लिए नए रोजगार अवसर पैदा करना, पहली बार नौकरी पाने वालों को संगठित क्षेत्र से जोड़ना और सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाना है. योजना के तहत ऐसे युवाओं को लाभ दिया जाता है जो पहली बार ईपीएफओ से जुड़े औपचारिक रोजगार में आते हैं. इससे कर्मचारियों को भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं का लाभ भी मिलता है.

क्या है योजना का उद्देश्य?

योजना के अंतर्गत पात्र प्रथम-बार कर्मचारी को एक माह के ईपीएफ वेतन के बराबर, अधिकतम 15,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाती है. यह राशि दो किस्तों में प्रदान की जाती है. इसके अलावा नए कर्मचारियों की भर्ती करने वाले नियोक्ताओं को भी सरकार की ओर से वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता है, जिससे अधिक रोजगार सृजित करने के लिए उद्योगों और संस्थानों को बढ़ावा मिलता है. सरकार का मानना है कि यह योजना रोजगार बढ़ाने और विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.

कहां करें आवेदन?

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के लिए सरकार ने दो ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किए हैं. इस योजना का लाभ पाने के लिए कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को निर्धारित ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी.

  • https://pmvbry.epfindia.gov.in
  • https://pmvbry.labour.gov.in

इन पोर्टलों पर वन-टाइम रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी दी गई है. इसके अलावा आवेदन UMANG ऐप से भी रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है.

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Last Updated : June 19, 2026 at 9:15 AM IST

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