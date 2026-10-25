कार से निकलकर PM मोदी ने किया अभिवादन, जहां-जहां से गुजरा काफिला, गूंजा हर-हर महादेव
भदऊचुंगी के पास प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए सड़क के दोनों ओर हजारों की संख्या में लोग जुटे
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 25, 2026 at 4:46 PM IST
वाराणसी: काशी में आयोजित तीन दिवसीय भारतीय वायुसेना के एयरशो को लेकर रविवार को उत्साह चरम पर नजर आया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एयरशो में शामिल होने के लिए पुलिस लाइन से सड़क मार्ग द्वारा नमो घाट की ओर रवाना हुए तो रास्ते में जगह-जगह लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया. भदऊचुंगी के पास प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए सड़क के दोनों ओर हजारों की संख्या में लोग जुटे रहे. इस दौरान पूरा इलाका ‘हर-हर महादेव’ के जयकारों और मोदी-मोदी के नारों से गूंज उठा.
प्रधानमंत्री का काफिला जैसे ही भदऊचुंगी के पास पहुंचा, सड़क किनारे खड़े लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए. लोग हाथों में मोबाइल लेकर प्रधानमंत्री की तस्वीरें और वीडियो बनाने में जुटे रहे. समर्थकों का जोश और लोगों की भारी भीड़ देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना काफिला रुकवाया. इसके बाद वह कार से बाहर निकले और हाथ हिलाकर सड़क के दोनों ओर मौजूद लोगों का अभिवादन स्वीकार किया. प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर लोग खुशी से झूम उठे और लगातार नारे लगाकर उनका स्वागत करते रहे.
इस दौरान लोगों ने ‘विश्वनाथ की नगरी में मोदी जी का स्वागत है’ और ‘हर-हर महादेव’ के जयकारों से वातावरण को भक्तिमय बना दिया. सड़क किनारे खड़े समर्थकों ने प्रधानमंत्री के सामने अपना उत्साह व्यक्त करते हुए उनके स्वागत में नारे लगाए. लोगों ने प्रधानमंत्री से आवाज लगाकर कहा कि रोड शो बहुत शानदार है. प्रधानमंत्री ने भी मुस्कुराते हुए हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया, जिससे समर्थकों का उत्साह और बढ़ गया.
प्रधानमंत्री के इस स्वागत के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी उनके साथ मौजूद रहीं. पुलिस लाइन से नमो घाट तक रास्ते में जगह-जगह लोगों की मौजूदगी ने प्रधानमंत्री के दौरे को खास बना दिया. बड़ी संख्या में लोग अपने घरों और प्रतिष्ठानों से बाहर निकलकर प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए सड़क किनारे खड़े रहे.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 12:45 बजे लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए नमो घाट की ओर रवाना हो गए. यहां गंगा की लहरों के बीच आयोजित भारतीय वायु सेना के रोमांचक हवाई प्रदर्शन में शामिल हुए. काशी में आयोजित इस एयर शो को लेकर पहले से ही लोगों में खासा उत्साह था. प्रधानमंत्री के आगमन के दौरान सड़क पर उमड़ा जनसमूह और गूंजते जयकारे इस उत्साह को और बढ़ाते नजर आए.
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