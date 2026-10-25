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कार से निकलकर PM मोदी ने किया अभिवादन, जहां-जहां से गुजरा काफिला, गूंजा हर-हर महादेव

वाराणसी में पीएम मोदी का अभिवादन ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी: काशी में आयोजित तीन दिवसीय भारतीय वायुसेना के एयरशो को लेकर रविवार को उत्साह चरम पर नजर आया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एयरशो में शामिल होने के लिए पुलिस लाइन से सड़क मार्ग द्वारा नमो घाट की ओर रवाना हुए तो रास्ते में जगह-जगह लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया. भदऊचुंगी के पास प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए सड़क के दोनों ओर हजारों की संख्या में लोग जुटे रहे. इस दौरान पूरा इलाका ‘हर-हर महादेव’ के जयकारों और मोदी-मोदी के नारों से गूंज उठा.

वाराणसी में पीएम मोदी का अभिवादन (Video Credit; ETV Bharat) प्रधानमंत्री का काफिला जैसे ही भदऊचुंगी के पास पहुंचा, सड़क किनारे खड़े लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए. लोग हाथों में मोबाइल लेकर प्रधानमंत्री की तस्वीरें और वीडियो बनाने में जुटे रहे. समर्थकों का जोश और लोगों की भारी भीड़ देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना काफिला रुकवाया. इसके बाद वह कार से बाहर निकले और हाथ हिलाकर सड़क के दोनों ओर मौजूद लोगों का अभिवादन स्वीकार किया. प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर लोग खुशी से झूम उठे और लगातार नारे लगाकर उनका स्वागत करते रहे.