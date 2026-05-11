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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान से सराफा में खलबली, सोना नहीं खरीदने की बात से खफा व्यापारी

वैश्विक संकट के बीच पीएम मोदी ने ईंधन कम खपत करने, सोना नहीं खरीदने और वर्क फ्रॉम होम की अपील की.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान का सराफा बाजार में असर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 11, 2026 at 3:42 PM IST

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Updated : May 11, 2026 at 3:50 PM IST

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इंदौर : मिडिल ईस्ट में फिर बनते युद्ध के हालातों और वैश्विक तेल संकट के बीच पीएम मोदी ने बड़ा बयान दिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेल व ईंधन की कम खपत, वर्क फ्रॉम होम लागू करने के साथ यह भी अपील कर दी है कि एक साल तक कम सोना खरीदें, जिससे अर्थव्यवस्था पर कम दबाव पड़े. वहीं, पीएम मोदी के इस बयान से इंदौर के कुछ सराफा व्यापारी खफा हैं.

वैश्विक संकट के बीच पीएम मोदी ने की अपील

मिडिल ईस्ट में बनते हालातों का असर आने वाले दिनों में भारत पर पड़ सकता है. इसे देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को सतर्क करते हुए देर रात बयान जारी किया है. पीएम मोदी ने देशवासियों से यह मांग की है कि साल भर जरूरत न हो तो सोना न खरीदा जाए. इसके साथ ही उन्होंने लोगों से ट्रांसपोर्ट के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ट्रेन आदि का प्रयोग करने की अपील की है. वहीं, सोना नहीं खरीदने की अपील के बाद इंदौर के कुछ सराफा व्यापारियों ने विरोध जताया है.

इंदौर के सराफा एसोसिएशन के पदाधिकारी ने बताया संभावित असर (Etv Bharat)

सराफा एसोसिएशन ने जताया विरोध

इंदौर के सराफा एसोसिएशन के पदाधिकारी निर्मल वर्मा ने कहा, '' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अचानक जिस तरह से सोना नहीं खरीदने की अपील की गई है, उससे व्यापारी काफी हताश हैं. पीएम मोदी के अचानक आए बयान से सराफा इंडस्ट्री में पैनिक सा माहौल है और जिस तरह से उन्होंने साल भर तक सोना नहीं खरीदने की बात कही है, उसका असर सीधे तौर पर हमारे व्यापार पर पड़ेगा. हमारे व्यापार से तकरीबन 60 से 70 हजार लोग इंदौर में सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, जिनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं.

सराफा एसोसिएशन के पदाधिकारी निर्मल वर्मा ने कहा,'' पीएम मोदी पर देश की जनता काफी भरोसा करती है और उनकी हर बात मानती है. ऐसे में उनके बयान का आने वाले दिनों में क्या असर होगा ये हम देखेंगे और फिर उचित कदम उठाएंगे.''

पीएम मोदी को पत्र लिखेगा सराफा एसोसिएशन

सराफा एसोसिएशन के पदाधिकारी ने कहा, '' कई ग्राहक अभी से बाजार में सोना खरीदी के लिए नहीं आ रहे हैं, क्योंकि रेट ज्यादा हैं और अब पीएम के बयान के बाद लोग पूरी तरह से सोना खरीदना बंद कर सकते हैं.'' निर्मल वर्मा का कहना है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों का विरोध करते हैं और आने वाले दिनों में सरकार को इन सब बातों को लेकर पत्र भी लिखेंगे.

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सराफा एसोसिएशन ने जताया पीएम के बयान पर विरोध (Etv Bharat)

कोविड की तरह लागू हो सकता है वर्क फ्रॉम होम

पीएम मोदी के बयान के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि तेल व ईंधन की कीमतें आसमान छू सकती हैं. यही वजह है कि पीएम मोदी ने भी देश की जनता से कम से कम ईंधन की खपत करने की अपील की है, वहीं लोगों से कोविड काल की तरह विदेश दौरे रद्द करने और वर्क फ्रॉम होम की अपील की है.

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वैसे भी सोना नहीं खरीद रहे लोग

सेबी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता के मुताबिक, '' भारत दुनिया में सबसे बड़ा गोल्ड कंज्यूमर है. पीएम के बयान से पूरी दुनिया में आसमान छूती सोने की कीमतों में कुछ हद तक कमी आ सकती है. वहीं, पीएम मोदी ने देश के फॉरेक्स रिजर्व को मजबूत बनाए रखने के लिए ये अपील की है.'' बात करें सराफा की तो पिछले कुछ महीनों में आसमान छूती सोने की कीमतों की वजह से पहले से ही लोग सोने की खरीददारी कम कर चुके हैं.''

Last Updated : May 11, 2026 at 3:50 PM IST

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