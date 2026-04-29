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पीएम मोदी का मास्टरस्ट्रोक, बंगाल को संदेश; यूपी के लिए 2027 चुनाव का आगाज़

पीएम मोदी ने कर दिया यूपी के लिए 2027 चुनाव का आगाज़. ( ईटीवी भारत )

वह इस बारे में बंगाली टोला में रहने वाले चटर्जी बताते हैं कि, वाराणसी में बंगाली समुदाय के रहने का इतिहास बहुत पुराना है.

एक बार पीएम मोदी चुनाव के बीच जनता के बीच एक बड़ा संदेश देने पहुंचे और महिलाओं के हित की बात कर उन्होंने अपनी ही खींची लकीर को और बड़ा कर दिया है.

वहीं, विकास की एक अविरल धारा भी उन्होंने वाराणसी में बहाई है. काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण ने यहां की अर्थव्यवस्था को भी तेज रफ्तार प्रदान की है.

वहीं, वाराणसी बीते 11 वर्षों से एक मजबूत राजनीति अखाड़ा बना हुआ है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यहीं से लगातार तीन बार लोकसभा का चुनाव लड़ा है और संसद तक पहुंचे हैं. पीएम मोदी धर्मनगरी काशी से ही पूरे देश को सनातन का संदेश देने का काम करते रहे हैं.

इस बारे में राजनीतिक विश्लेषकों की मानें तो उनका कहना है कि, उत्तर प्रदेश राजनीति की धुरी रहा है.

उनकी जनसंख्या की बात करें तो लगभग 250 से 300 परिवार हैं, जहां 30000 के करीब लोग रहते हैं और यह क्षेत्र शहर के दक्षिणी विधानसभा का क्षेत्र माना है, विधानसभा जहां बाबा विश्वनाथ का दरबार है और यह बीजेपी का एक बेहद महत्वपूर्ण गढ़वी है, जिसे भाजपा अपना अभेद्य किला भी बनाए हुए हैं. यहां बंगाली समुदाय के संस्थान भी हैं. ऐसे में यह सिर्फ वोट बैंक नहीं हैं, बल्कि एक सशक्त विचार का माध्यम भी बन सकते हैं.

दरअसल वाराणसी को मिनी कोलकाता भी कहा जाता है और यहां एक पूरा और मोहल्ला बंगाली टोला के नाम से जाना जाता है, जहां बड़ी संख्या में बंगीय समाज के लोग रहते हैं.

पीएम मोदी का बंगाल को संदेश, यूपी के लिए 2027 चुनाव का आगाज़. (ईटीवी भारत)

बड़ी बात यह रही कि आज पश्चिम बंगाल चुनाव के दूसरे चरण में 142 सीटों पर मतदान चल रहा है. प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर चर्चा जोरों पर चल रही है कि आखिर उन्होंने बनारस को ही क्यों चुना. इसको लेकर तरह-तरह के कयास भी लगाया जा रहे हैं. राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि काशी और कोलकाता का बड़ा गहरा रिश्ता रहा है और प्रधानमंत्री ने काशी से कोलकाता को साधने का प्रयास भी किया और इसके साथ ही 2027 के विधानसभा चुनाव का एक बड़ा आगाज] भी किया है.

वाराणसी : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 28 और 29 अप्रैल के लिए दो दिन के दौरे पर वाराणसी में थे. उनके दौरे के दूसरे दिन आज विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई और विशेष पूजन किया.

एक अनुमान के मुताबिक, काशी में और आसपास के इलाकों में लगभग 30 हजार तक की आबादी बंगाली समुदाय की रहती है.

उन्होंने कहा कि,भदैनी, सोनारपुरा और मदनपुरा इलाका ‘मिनी बंगाल’ के नाम से जाना जाता है. यहां पर ‘बंगाली टोला इंटर कॉलेज’ जैसी संस्थाओं का होना और दुर्गा पूजा की भव्यता और दिव्यता, बंगाली समुदाय की उपस्थिति को मजबूत करने का काम करती है. ये सभी मात्र एक वोट बैंक नहीं हैं, यह बंगाल में लोगों के बीच एक संदेश देना का भी काम करते हैं.

बंगाल और काशी का पुराना रहा है नाता

बताते चलें कि,प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपने भाषणों में बंगाल के संतों और रामकृष्ण मिशन का अकसर जिक्र करते रहते हैं. काशी वह स्थान है, जहां स्वामी विवेकानंद कई बार आए थे. यह स्थान उनके लिए मात्र एक शहर भर नहीं था, बल्कि भारतीय संस्कृति की गूढ़ता को जानने और पांडित्य यानी ज्ञान का केंद्र था.

वाराणसी में जो आज ‘बंगाली टोला’ है, उसमें बंगाली संस्कृति की गहरी छाप देखने को मिलती है. वहीं, बंगाल की मशहूर दानवीर रानी भवानी ने काशी में कई घाट बनवाए थे.

इन्होने काशी में कई मंदिरों, घाटों, कुण्डों व तालाबों का जीर्णोद्धार कराया था. इनके ही कारण कई गरीबों को प्रतिदिन भोजन मिलता था. उन्होंने प्रसिद्ध दुर्गाकुण्ड दुर्गा मंदिर का निर्माण भी कराया.

महिला सुरक्षा और कानून-व्यवस्था का संदेश देने का प्रयास

वाराणसी में मौजूद बंगीय समाज की महिलाएं कहती हैं कि, उत्तर प्रदेश में हम महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं और पीएम मोदी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हम चाहते हैं कि बंगाल में अब परिवर्तन हो और वहां पर योगी जी जैसा शान हो क्योंकि वहां पर अपराध भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि महिलाएं लोग वहां पर सुरक्षित नहीं है हमारे रिश्तेदार वहां रहते हैं. उनसे हमारी लगातार बात होती है और वह हमसे पूछते हैं कि यहां पर इतना सुशासन कैसे और वह लोग भी यहां का विकास देखकर के यहां की व्यवस्था देखकर के बहुत प्रभावित है और उन लोगों ने भी इस बार परिवर्तन का मन बनाया हुआ है हम सब चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश जैसा सुशासित राज्य बंगाल बने.

बंगाल चुनाव के साथ 2027 विधानसभा चुनाव का भी हुआ आगाज़

वहीं राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर आरपी पांडेय की मानें तो उन्होंने कहा कि, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री का यह दौरा बंगाल के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है और उसका असर भी बंगाल की राजनीति में जरूर देखने को मिलेगा. बंगाल चुनाव में महिला सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है.

वहीं, वाराणसी में पीएम मोदी महिलाओं के बीच सुरक्षित माहौल का उदाहरण देकर सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल की कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़ें कर रहे हैं. यहां पर पहुंचीं 40,000 से अधिक महिलाओं ने यह संदेश देने का भी काम किया है कि, वे पीएम मोदी के साथ खड़ी हैं.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का यह दो दिवसीय दौरा है. इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश 2017 के विधानसभा चुनाव का भी आगाज़ किया है, जिस तरीके से वह बड़ी संख्या में महिलाओं के बीच पहुंचे थे और उन्होंने विपक्ष पर हमला बोला,उससे यह उन्होंने स्पष्ट किया कि अब 2027 के चुनाव का आगाज़ वह कर दिए है. अभी विपक्ष के लिए भी चुनौती होगी कि वह किस तरीके से आगे की रणनीति बनाते हैं.

वाराणसी और बंगाल के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने का काम

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यकाल में काशी और बंगाल के बीच संबंंधों को नई ऊंचाई मिली है. काशी से हल्दिया तक विकसित गंगा जलमार्ग उत्तर प्रदेश और बंगाल को जोड़ने का काम करता है. यह एक प्रमुख व्यापारिक गलियारा बन चुका है. वाराणसी-हावड़ा हाईस्पीड रेल कॉरिडोर का सर्वे का कार्य भी पूरा किया जा चुका है. वाराणसी-हावड़ा हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर परियोजना उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को जोड़ेगी. वहीं, रेलवे की ढांचागत मजबूती के लिए वाराणसी में बनने वाला सिग्नेचर ब्रिज भी बिहार और बंगाल से कनेक्टिविटी को बढ़ाने का काम करेगा.