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'मन की बात' में PM मोदी ने गिनाए अगस्त के गौरवशाली पल, देशभक्ति के रंगों से सराबोर रहा संदेश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 'मन की बात' के 137वें एपिसोड में नशा मुक्त युवा के अलावा विभिन्न विषयों पर चर्चा की.

मन कि बात कार्यक्रम भाजपा नेताओं की शिरकत
मन कि बात कार्यक्रम भाजपा नेताओं की शिरकत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 30, 2026 at 3:15 PM IST

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नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘मन की बात’ के 137वें एपिसोड में देशवासियों के साथ देशभक्ति, आज़ादी के संघर्ष की यादें और आधुनिक भारत की उपलब्धियों का गर्व इन्हीं भावनाओं को साझा किया. प्रधानमंत्री ने कहा कि अगस्त का महीना देशभक्ति के विविध रंगों से सराबोर रहता है. इस दौरान राष्ट्रप्रेम की भावना और मजबूत होती है. इस कार्यक्रम को लेकर बीजेपी नेताओं ने भी प्रधानमंत्री के संदेश को देश की एकता और राष्ट्रनिर्माण से जोड़कर देखा.

अगस्त महीने के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व का जिक्र: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘मन की बात’ में अगस्त महीने के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि इस महीने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ और विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस जैसे महत्वपूर्ण अवसर आते हैं.

मन कि बात कार्यक्रम (ETV Bharat)

पीएम ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का उल्लेख किया: प्रधानमंत्री ने ‘हर घर तिरंगा’ अभियान का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि इस अभियान ने देशभक्ति की भावना को जन-जन तक पहुंचाने का काम किया है. गांवों और शहरों में तिरंगे के प्रति बढ़ता उत्साह देश की एकता और राष्ट्रीय भावना की तस्वीर पेश करता है. प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का उल्लेख करते हुए भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियों और अंतरिक्ष के क्षेत्र में देश की बढ़ती ताकत का जिक्र किया. प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की वैज्ञानिक उपलब्धियां हर भारतीय के भीतर गर्व की भावना जगाती हैं और नई पीढ़ी को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करती हैं.

मन की बात कार्यक्रम को सुनने के बाद बीजेपी नेताओं ने दी प्रतिक्रिया (ETV Bharat)

‘वंदे मातरम्’ के 150 वर्ष पूरे होने पर की चर्चा: इस साल अगस्त महीने का महत्व इसलिए भी खास है क्योंकि ‘वंदे मातरम्’ के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं. प्रधानमंत्री ने कहा कि ‘वंदे मातरम्’ ने आजादी की लड़ाई के दौरान देशवासियों के भीतर राष्ट्रप्रेम और संघर्ष की भावना को मजबूत किया.अगस्त का महीना जहां हमें अतीत से प्रेरणा लेने की सीख देता है, वहीं एकजुट होकर एक मजबूत और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प भी दोहराता है.

वीरेंद्र सचदेवा ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सुना कार्यक्रम: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे जब अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के माध्यम से देश को संबोधित कर रहे थे तो आज इस कार्यक्रम को सुनने के लिए भाजपा के पूर्व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली के तैमूर नगर पहुंचे. इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्त्ता और क्षेत्र के लोगों ने मन की बात कार्यक्रम सुना.

युवाओं के नशे के शिकार होने पर जताई चिंता: इस दौरान देश को सम्बोधित करते हुए पीएम ने कहा की आज के युवा नशे के शिकार हो रहे है. देश चाहता है कि ड्रग्स फ्री भारत हो, इसके लिए लगातार युवाओं को जागरूक किया जा रहा. हर स्तर पर नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. वही महिलाओं को आत्मविश्वास और महिला शसक्तिकरण को लेकर उन्हें छोटे छोटे रोज़गार के साधन मुहैया कराया जा रहा ताकि वह घर में इनकम बढ़ाये. आज के युवा अपने स्तर पर नदियों की सफाई कर रहे है, 1 लाख टन से ज्यादा कूड़ा युवा अपने स्तर से नदियों से निकाल चुके है. सरकार और युवाओं की इच्छाशक्ति से लगातार नदियों की सफाई चल रही है. प्रधानमंत्री ने इस मंच को नए विचारों और जमीनी स्तर पर हो रहे नए प्रयासों को सामने लाने का माध्यम बताया. कार्यक्रम के दौरान देश के सांस्कृतिक जुड़ाव, सामूहिक जन-भागीदारी और विभिन्न नवीन पहलों पर चर्चा की गई.

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