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मनोरमा फिर से जी उठी ! सिस्टम ताकता रहा, बस्ती के लड़कों ने खोद डाली सूखी नदी; PM मोदी भी कह उठे, 'वाह !'

नदी एक गंदे नाले में तब्दील हो चुकी थी: इस पूरे अभियान की नींव रखने वाले स्थानीय समाजसेवी आकाश गुप्ता बताते हैं कि मनोरमा नदी सिर्फ एक जलस्रोत नहीं, बल्कि बस्ती और पूर्वांचल की सांस्कृतिक विरासत है. समय के साथ यह नदी एक गंदे नाले में तब्दील हो चुकी थी. आकाश ने बचपन की यादों से जुड़ी इस नदी को तड़पते देखा तो दो महीने पहले उन्होंने अकेले ही नदी में उतरकर कचरा साफ करना शुरू किया.

पीएम मोदी ने आकाश गुप्ता के कार्य को सराहा: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'मन की बात' में मनोरमा नदी को साफ करने का प्रयास करने वाले हरैया तहसील के लजघटा गांव निवासी आकाश गुप्ता के कार्य को खूब सराहा. इसे पूरे देश ने सुना. पीएम ने कहा कि आकाश ने नदी को पुनर्जीवित करने के लिए शिकायत नहीं की बल्कि शुरुवात की और अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस कठिन कार्य को कर दिखाया. दूसरी तरफ प्रशासन की तरफ से अभी तक आकाश और उनकी टीम की कोई खोजखबर नहीं ली गई. आज मनोरमा नदी का काफी हिस्सा अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है.

किसानों को अब इसका सीधा फायदा: मनोरमा नदी के जीवित होने से आस-पास के दर्जनों गांवों का वॉटर लेवल (भूजल स्तर) काफी सुधर गया है और किसानों को अब इसका सीधा फायदा भी मिल रहा है. किसान मनोरमा नदी के पानी से अपने खेतों की आसानी से सिंचाई कर पा रहे हैं. इलाके के किसानों ने बताया कि पहले मनोरमा नदी में पानी नजर ही नहीं आता था. जीव-जंतु पानी के लिए तरस जाते थे, मगर अब युवाओं ने नदी को ऐसा साफ कर दिया है कि किसानों की सिंचाई की समस्या हल हो गई है और जानवर भी इस स्वच्छ जल को ग्रहण कर रहे हैं.

पिछले तीन दशकों में आस पास से निकलने वाले कचरे, शहर के गंदे नालों, अवैध कब्जों और जलकुंभी ने इस नदी का दम घोंट दिया. नदी कई जगहों पर छोटे-छोटे गंदे गड्ढों में तब्दील हो गई और नक्शे से गायब होने लगी. करोड़ों रुपये के 'नदी पुनरुद्धार' बजट कागजों पर पास होते रहे, लेकिन जमीन पर सिर्फ धूल और सूखा ही हाथ लगा.

राजा दशरथ ने इसी मनोरमा नदी के तट पर 'पुत्रेष्टि यज्ञ' किया था: मनोरमा नदी सिर्फ एक जलस्रोत नहीं है. मान्यता है कि भगवान श्रीराम के जन्म के लिए राजा दशरथ ने इसी नदी के तट पर 'पुत्रेष्टि यज्ञ' किया था. उद्गम स्थल 'मनोरमा उद्गम' (सिकंदरा, बस्ती) से लेकर इसके बहाव क्षेत्र तक यह लाखों लोगों की आस्था का केंद्र रही है.

दरअसल, मनोरमा नदी कभी बस्ती जिले की संस्कृति और धर्म की पहचान हुआ करती थी, लेकिन धीरे-धीरे गंदगी, प्लास्टिक और जलकुंभी के दलदल में फंसकर खत्म होने की कगार पर पहुंच गई थी. ऐसे में बस्ती के कुछ युवाओं ने इसे बचाने का बीड़ा उठाया. बिना किसी सरकारी बजटीय सहायता या प्रशासनिक मदद के युवाओं ने अपने हौसले से मनोरमा नदी को पुनर्जीवित कर एक नया इतिहास रच दिया. इस भगीरथ प्रयास की गूंज अब देश के सर्वोच्च मंच प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम तक जा पहुंची है, जहां खुद प्रधानमंत्री ने बस्ती के इन युवाओं के जज्बे को सलाम किया है.

बस्ती: यह कहानी उत्तर प्रदेश के उस प्रशासनिक सिस्टम के मुंह पर करारा तमाचा है, जो एयरकंडीशनर कमरों में बैठकर 'जल संरक्षण' का ब्लूप्रिंट बनाता है. यह कहानी बस्ती जिले के उन साधारण युवाओं की है, जिन्होंने साबित कर दिया कि अगर नीयत साफ हो, तो बिना सरकारी बजट के भी सूखी नदियों की तकदीर बदली जा सकती है. पौराणिक मनोरमा नदी, जो कभी सरकारी लापरवाही के मलबे के नीचे दफन होकर दम तोड़ चुकी थी, आज फिर से कलकल कर रही है. जब सत्ता और तंत्र सो रहे थे, तब इन युवाओं ने धूप, छांव और समाज के तानों की परवाह किए बिना कुदाल उठाई. इस भगीरथ प्रयास की गूंज जब देश के प्रधानमंत्री के कानों तक पहुंची, तो पूरा देश इस 'साइलेंट रिवोल्यूशन' को देखने के लिए बस्ती की तरफ मुड़ गया. देखिए अविनाश कुमार के संपादन के साथ संवाददाता सतीश श्रीवास्तव की ख़ास रिपोर्ट...

संक्रमण का खतरा रहता था: शुरुआत बेहद चुनौतीपूर्ण और हतोत्साहित करने वाली थी. नदी का पानी इतना प्रदूषित हो चुका था कि उसमें उतरते ही त्वचा संक्रमण का खतरा रहता था. पानी के भीतर जहरीले सांपों और बिच्छुओं का डर हर पल बना रहता था. शुरुआत में जब आकाश अकेले कचरा निकालते थे, तो राह चलते कुछ लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया, लेकिन आकाश का संकल्प डिगा नहीं. धीरे-धीरे उनकी इस निष्काम सेवा को देखकर स्थानीय युवाओं को प्रेरणा मिली और 6 से 7 युवाओं की एक कोर टीम तैयार हो गई.

क्या मिला परिणाम (Photo Credit: ETV Bharat)

कड़ा नियम बनाया: युवाओं की इस टोली ने पिछले 60 दिनों से एक कड़ा नियम बनाया. हर दिन बिना नागा किए सुबह और शाम के वक्त 4 से 5 घंटे तक यह टीम नदी के भीतर गंदे पानी और कीचड़ में आकंठ डूबकर सफाई करती रही. टीम ने अपने हाथों से नदी की गहराई से प्लास्टिक की बोतलें, पॉलीथिन, भारी जलकुंभी और गाद निकालना शुरू की. दो महीनों की इस अटूट तपस्या का परिणाम यह रहा कि नदी से लगभग 700 किलोग्राम से अधिक कचरा बाहर फेंका गया, कचरा साफ होने के साथ ही नदी के प्राकृतिक जल स्रोतों के मुहाने खुल गए और मनोरमा का पानी एक बार फिर साफ और निर्मल होने लगा.

सोशल मीडिया से मिली पहली पहचान (Photo Credit: ETV Bharat)

आज स्थिति यह है कि जिस घाट पर लोग बदबू के कारण खड़े नहीं होते थे, वहां आज पानी इतना स्वच्छ हो चुका है कि स्थानीय लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और बेज़ुबान जानवर अपनी प्यास बुझा रहे हैं. इसी गांव के बीजेपी विधायक अजय सिंह भी अब इन युवाओं की मुहिम के साथ हो गए है और उन्होंने नदी की सफाई भी की.

सोशल मीडिया को अपनी ताकत बनाया: आकाश गुप्ता और उनकी टीम ने इस अभियान को केवल नदी की सफाई तक सीमित नहीं रखा. उन्होंने जमीनी स्तर पर काम करने के साथ-साथ डिजिटल और सोशल मीडिया को अपनी ताकत बनाया. टीम के सदस्य सफाई के दौरान बाकायदा वीडियो और तस्वीरें बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते थे, जिससे आम जनता को यह अहसास कराया जा सके कि हमारी लापरवाही से नदी किस कदर प्रभावित हो रही है. जब स्थानीय मीडिया ने युवाओं के इस अनूठे प्रयास को प्रमुखता से देश के सामने रखा, तो यह खबर तेजी से वायरल हो गई.

ऐसे शुरू हुई मुहिम (Photo Credit: ETV Bharat)

मनोरमा नदी का संबंध भगवान राम से: मीडिया के माध्यम से ही बस्ती के इन युवाओं की गूंज देश के नीति-नियंताओं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंची, जिसके बाद प्रसारित हुए 'मन की बात' कार्यक्रम में इस बदलाव की कहानी को पूरे देश के सामने मिसाल के तौर पर पेश किया गया. मनोरमा नदी का इतिहास अत्यंत प्राचीन और गौरवशाली है. स्थानीय मान्यताओं और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, मनोरमा नदी का सीधा संबंध भगवान श्रीराम और अयोध्या की धार्मिक सांस्कृतिक परंपराओं से रहा है.

मनोरमा के पुराने स्वरूप को लौटने की उम्मीद: बुजुर्ग बताते हैं कि एक दौर था जब इस नदी के किनारे भव्य घाट, प्राचीन मंदिर और वर्षभर बड़े-बड़े धार्मिक अनुष्ठान व मेले हुआ करते थे. नदी का जल इतना पवित्र माना जाता था कि लोग इसे घरों में पूजनीय कार्यों के लिए रखते थे, लेकिन बीते कुछ दशकों में हुए अवैध अतिक्रमण, गाद जमने और शहरी कचरे के सीधे प्रवाह ने इस पौराणिक नदी का अस्तित्व ही संकट में डाल दिया था. युवाओं के इस प्रयास ने अब एक बार फिर बुजुर्गों की आंखों में मनोरमा के पुराने स्वरूप को लौटने की उम्मीद जगा दी है.

पीएम मोदी ने सराहा (Photo Credit: ETV Bharat)

सरकार के भरोसे नहीं बैठेंगे: स्थानीय बीजेपी विधायक अजय सिंह कई साल पहले नदी की सफाई को लेकर अभियान चला चुके हैं, मगर कुछ दिन बाद हालात जस के तस हो गए. आकाश ने कहा कि नदी को मरते देखना अपनी संस्कृति को मरते देखने जैसा था. इसलिए उनकी टीम ने तय किया कि हम सरकार या प्रशासन के भरोसे बैठकर सिर्फ शिकायत नहीं करेंगे. शुरुआत कठिन थी, बीमार होने का डर था, लोग हंसते थे, लेकिन जब आज नदी को साफ और लोगों को इसमें नहाते देखते हैं, तो सारा दर्द भूल जाते हैं.

नदी की सफाई में पिछले 67 दिन से जुटे हुए हैं: आकाश गुप्ता ने बताया कि पहली बार वे अपने साथियों के साथ नदी की किनारे गए और नदी की हालत देख तो उनके मन में ख्याल आया कि वे अब इसकी सफाई करेंगे. इस दौरान उनके पास कोई प्लान या संसाधन के नाम पर कुछ नहीं था. बस मन में जज्बा लेकर वे अपने साथियों संग नदी की सफाई में पिछले 67 दिन से जुटे हुए हैं.

नदी की बदहाली (Photo Credit: ETV Bharat)

4-5 घंटे नदी में रहते थे: 'मन की बात' में सराहना मिलना हमारी पूरी टीम की तपस्या का फल है. आकाश ने बताया कि हम रोज 4-5 घंटे नदी में रहते थे. कई बार पैर कांच या नुकीली चीजों से कट जाते थे, लेकिन टीम का जोश ऐसा था कि किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा. हमारी मुहिम ने साबित कर दिया कि अगर नीयत साफ हो, तो युवा समाज की किसी भी बड़ी समस्या का समाधान खुद कर सकते हैं.

2018 से मनोरमा नदी को सफाई को लेकर अभियान चलाने वाले समाजसेवी चंद्रमणि पांडे ने बताया कि आठ साल पहले जब नदी की साफ करने का मुद्दा उठाया था, तत्कालीन डीएम खुद फावड़ा उठाकर मनोरमा को साफ करने उतर गए थे. इसके बाद किसी अधिकारी ने उनकी इस पहल पर रुचि नहीं दिखाई. डीएम को उनके द्वारा सैंकड़ों यापन दिया जा चुका है. निर्देश के बावजूद कोई भी विभाग नदियों की सफाई को लेकर गंभीर नहीं है. इसलिए आगामी 15 जून से वे मनोरमा नदी को साफ करने के लापरवाही बरतने पर और उनकी इस मुहिम को गंभीरता न लेने पर मजबूरन धरने पर बैठेंगे.

पैसों, साधनों और मैनपावर की काफी कमी थी: आकाश ने कहा कि शुरुआत में पैसों, साधनों और मैनपावर की काफी कमी थी, उनके पास न फावड़ा था, न ग्लव्स थे,, मगर खुद से चंदा लगाकर उनकी टीम ने इन समस्याओं को उनके जज्बे पर हावी नहीं होने दिया. कहा जब पीएम मोदी ने सराहना की, तो वह पल उनकी टीम के लिए बेहद ही प्रेरणादायक था. प्रधानमंत्री ने उनकी मेहनत और जज्बे को देखा और देश को बताया, मगर जिले के अफसर अपने एसी कमरों से बाहर निकलना भी मुनासिब नहीं समझते.

सभी लोग उनका मजाक उड़ाते थे: इसके बाद अकास से जब आंदोलन के दौरान सबसे मुश्किल दौर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सफाई के वक्त गांव और आसपास के लोग उन्हें कचरा मैन तक कहकर पुकारने लगे, सभी लोग उनका मजाक उड़ाते थे. एक समय तो ऐसा आया जब उनके टीम के अधिकतर सदस्यों को उनके घरवालों ने आने से रोक दिया. मगर बाद में जब उन्हें समझाया गया तो वे आने को तैयार हुए. तमाम कठिनाइयों के बावजूद उनकी टीम डिगी नहीं और इस अभियान को आज भी जारी रखा है.

स्थानीय बीजेपी के विधायक अजय सिंह ने भी मनोरमा नदी की सफाई में अपना काफी योगदान दिया है. वे खुद कई बार नदी में उतरकर सफाई कर चुके हैं. कहते हैं कि मनोरमा एक पौराणिक नदी है और इसे साफ करने के लिए सभी को आगे आना होगा. वे कई साल से मनोरमा को साफ करने का अभियान चला रहे हैं. उनके गांव के कुछ बच्चों ने इस अभियान को आगे बढ़ाया है, जो काफी काबिलेतारीफ है.

डीएम के पास कोई जवाब नहीं: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना के बाद भी प्रशासन मनोरमा नदी के सुंदरीकरण और सुरक्षा के लिए अभी कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है. डीएम कृतिका ज्योत्सना से जब पीएम की सराहना के बाद प्रशासनिक पहल पर सवाल पूछा तो उनके पास कोई जवाब नहीं था. कहा अभी हम कुआनो नदी की सफाई में जुटे हैं. इस पर कुछ पूछना है तो सोचकर बता दीजिएगा.



जिला अधिकारी आकाश की टीम के प्रयास पर आज तक गौर नहीं कर सकीं. जबकि देश के प्रधानमंत्री तक इन बच्चों के पहल की जानकारी पहुंच गई. प्रधानमंत्री की सराहना के बाद भी प्रशासन मनोरमा नदी के सुंदरीकरण और सुरक्षा के लिए अभी कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है.

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