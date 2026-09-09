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देवघर के युवा उद्यमी गौरव कुमार की PM मोदी ने की सराहना, 15 मिनट तक सुना कंपनी का प्रेजेंटेशन

मुंबई में आयोजित Global Fintech Fest 2026 में गौरव कुमार की कंपनी को टॉप-8 में जगह मिली है. देवघर से हितेश कुमार चौधरी की रिपोर्ट.

Entrepreneur Gaurav Kumar
पीएम मोदी को अपना प्रेजेंटेशन देते युवा उद्यमी गौरव कुमार (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 9, 2026 at 5:20 PM IST

4 Min Read
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देवघर: युवा उद्यमी गौरव कुमार व्यवसाय और फाइनेंस के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं. उनकी कंपनी के लगातार बढ़ते कारोबार और बेहतर प्रदर्शन की चर्चा अब देशभर में होने लगी है. मुंबई में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गौरव कुमार के काम की सराहना की और देवघर का नाम भी रोशन किया.

फेस्ट में स्टॉल का निरीक्षण और 15 मिनट का प्रेजेंटेशन

फेस्ट में गौरव कुमार की कंपनी की ओर से एक स्टॉल लगाया गया था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टॉल का निरीक्षण किया और गौरव कुमार से उनकी कंपनी के कामकाज तथा भविष्य की योजनाओं के बारे में जानकारी ली. गौरव कुमार ने कंपनी के बढ़ते ग्राफ और उसके कार्यों से प्रधानमंत्री को अवगत कराया. प्रधानमंत्री करीब 15 मिनट तक उनका प्रेजेंटेशन सुनते रहे और उनके कार्यों की प्रशंसा की. इस सराहना को गौरव कुमार और उनके परिवार के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है.

300 कंपनियों में टॉप-8 में जगह

गौरव कुमार के पिता और देवघर के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉ. सुधीर कुमार ने बताया कि फिनटेक फेस्ट में देशभर की करीब 300 कंपनियों का चयन हुआ था. इनमें उनके बेटे की कंपनी को टॉप-8 में जगह मिलना निश्चित रूप से बड़ी उपलब्धि है. उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि बताती है कि गौरव व्यवसाय और उद्योग के क्षेत्र में लगातार बेहतर काम कर रहे हैं और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं.

चेन्नई से शुरू हुआ सफर, अब कई शहरों तक विस्तार

डॉ. सुधीर कुमार ने बेटे के संघर्ष और सफलता की कहानी बताते हुए कहा कि गौरव ने सबसे पहले चेन्नई से एमबीए की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने फाइनेंस के क्षेत्र में अपनी कंपनी की शुरुआत की. शुरुआती दौर में चेन्नई से कंपनी का सफर शुरू हुआ. धीरे-धीरे मुंबई और दिल्ली समेत देश के दूसरे हिस्सों में भी कंपनी का विस्तार किया जा रहा है. कम समय में कंपनी के बढ़ते ग्राफ को गौरव की मेहनत और निरंतर प्रयास का परिणाम माना जा रहा है.

पिता की बीमारी को नहीं बनने दिया बाधा

गौरव कुमार के पिता डॉ. सुधीर कुमार खुद गले की गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और उन्हें बोलने में काफी परेशानी होती है. इसके बावजूद उन्होंने अपनी बीमारी को कभी भी बच्चों की राह में बाधा नहीं बनने दिया. डॉ. सुधीर कुमार का कहना है कि उन्होंने अपनी परेशानी को बच्चों के सामने इस तरह नहीं आने दिया कि उनका ध्यान लक्ष्य से भटक जाए. उनका मानना था कि यदि गौरव लगातार पिता की बीमारी को लेकर चिंतित रहेगा तो उसके लक्ष्य की राह में बाधाएं आ सकती हैं.

देवघर में खुशी का माहौल

मुंबई में प्रधानमंत्री द्वारा गौरव कुमार की सराहना की खबर जैसे ही देवघर पहुंची, परिवार और परिचितों में खुशी का माहौल बन गया. गौरव के पिता डॉ. सुधीर कुमार को बधाई देने के लिए लोगों का पहुंचना शुरू हो गया. डॉ. सुधीर कुमार ने प्रधानमंत्री की प्रशंसा को परिवार के लिए गौरव का पल बताया. परिवार के अन्य सदस्य भी इस उपलब्धि से बेहद उत्साहित हैं.

सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय

व्यवसाय के साथ-साथ गौरव कुमार सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रहते हैं. हाल के दिनों में उन्होंने देवघर एम्स में मरीजों की सुविधा के लिए बैटरी से चलने वाली गाड़ियां दान की थीं. उनकी कंपनी को इससे पहले भी अलग-अलग कार्यक्रमों में बेहतर कार्य के लिए सम्मानित किया जा चुका है. प्रधानमंत्री की सराहना को उनके कारोबारी सफर की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है. देवघर के युवा उद्यमी की राष्ट्रीय स्तर पर पहचान और प्रधानमंत्री से मिली प्रशंसा को शहर के लिए भी गौरव की बात माना जा रहा है.

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